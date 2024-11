Mario Marcel dice estar más optimista que el mercado para 2025 y descarta ser candidato

Pese a que se espera un menor crecimiento económico para el año en curso, y que el propio gobierno reconoció que no se va a cumplir la meta de 2,6%, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que está más optimista que el mercado, para el año que viene, dado en parte a los procesos de normalización monetaria.

“El crecimiento real es superior al crecimiento tendencial. Todos quisiéramos que fuera mayor. Qué es lo que ha estado frenando el crecimiento durante este periodo, yo diría sobre todo las condiciones financieras. Todavía tenemos tasas de interés bastante altas. Todavía tenemos un crédito bastante restringido. Si uno pondera lo que son las expectativas de crecimiento para este año, con lo que han sido las condiciones financieras en que ha navegado la economía, la verdad es que es bastante lo que se ha logrado”, dijo el secretario de Estado en Radio Duna.

Y luego agregó que “eso es lo que me hace ser más optimista respecto a 2025, que lo que es el mercado. Veo que continúa el proceso de normalización de la política monetaria. Con la baja de tasas de la Fed las condiciones financieras se han vuelto algo más favorable, y eso nos ayuda a hacer ese puente mientras logramos recuperar nuestra capacidad para crecer a mediano plazo”.

Por otro lado, fue categórico y descartó ser candidato pensando en los procesos eleccionarios que vienen hacia adelante.

“Yo no voy a ser candidato eso lo he dicho muchas veces. El tema de las redes o el prestigio digital espero que ayude a ir generando acuerdos, como aplicar ese capital a por ejemplo sacar adelante la reforma previsional. Ahí es donde creo que hay que aplicar ese capital, no a ser candidato”, sostuvo.

El ministro Marcel, enfatizó en que este gobierno se ha hecho cargo de temas que no fueron abordados en el pasado, y puso como ejemplo la permisología.

“Hay muchas cosas que van a rendir frutos más adelante. Nos hemos hecho cargo de temas de los cuales todos se quejaban, pero nadie hacia nada. El tema de los permisos lo venimos escuchando hace bastante tiempo. Si hacemos memoria no vamos a recordar ninguna iniciativa relevante sobre la materia en años anteriores. En el tema del litio decimos que estamos atrasados, pero el gobierno anterior intentó hacer una licitación y fracasó. No pudo materializarla”, planteó.

Asimismo, el secretario de Estado, ahondó en que “dejamos que se acumulara y quedara dando vuelta el congelamiento de las tarifas eléctricas. Hemos lamentado el peso de la economía informal, pero si tratamos de hacer memoria no vamos a encontrar ninguna iniciativa orientada a reducir la informalidad. Este gobierno ha sido bastante proactivo en todas estas materias. Mucha gente no lo ha reconocido, ya hablará en su momento la historia”.

Por último, sobre el Presupuesto, fue enfático en señalar que si se quiere ampliar el gasto en una partida, se deben reasignar recursos.

“Hay parlamentarios y sectores que piden más gasto y lo que no entienden es que hoy si uno quiere hacer un gasto importante en un sector van a tener que reasignar recursos de otro”, indicó Marcel.