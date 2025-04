Juan Sutil critica dichos del Presidente Boric sobre Trump por posibles repercusiones de EE.UU. contra Chile

El empresario y exdirigente gremial, Juan Sutil, criticó este miércoles que el Presidente Gabriel Boric haya señalado que su par de Estados Unidos, Donald Trump, “pareciera pretender ser un nuevo emperador”. En el contexto de su actual gira por India, donde estará toda la semana, el mandatario chileno comentó que no vio con buenos ojos que en el cambio de mando de la nación norteamericana estuvieran “los grandes millonarios del mundo, Jeff Bezos, Elon Musk, Marck Zuckerberg, acompañando con una pleitesía de otros tiempos a quien pareciera pretender ser un nuevo emperador”.

“El Presidente Boric es bastante impulsivo, ha hecho declaraciones en esa materia, no en esta oportunidad, varias. De hecho, le hizo un desaire al embajador de Israel también en su minuto. Yo creo que esa forma de conversar la política internacional es incorrecta, porque al final palabras con palabras salen reacciones ”, sostuvo Sutil.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el expresidente de Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) explicó que sus reparos se dieron en el marco del perfil de Trump y la exposición que tiene Chile ante Estados Unidos. “El día de mañana el Presidente Trump puede decir, bueno, ‘voy a tener una reacción y le voy a tapar la boca a este muchacho’, y podría ocurrir, porque estamos frente a una persona que no sabemos cómo piensa”.

En esa línea, Sutil profundizó sus cuestionamientos al manejo internacional del Presidente Boric, de cara a que Chile no vea afectado su comercio internacional. “Esa política de mercados abiertos no puede estar en riesgo con una declaración desafortunada, en mi opinión. Y el Presidente Boric no debiera haberla hecho, y él debiera estar en una posición mucho más reflexiva”.

Sobre la diferencia entre criticar a Trump y a Nicolás Maduro de Venezuela, Sutil indicó que, en el caso de este último, existe respaldo internacional para calificarlo como dictador. “En el caso del Presidente Trump, decir que pretende ser emperador, bueno, nadie serio lo ha dicho en el mundo, entonces yo creo que es un simple adjetivo calificativo”, agregó.

En relación a los anuncios de aranceles por parte de Estados Unidos que se conocerán esta jornada, Sutil espera que a Chile ”no le toque mucho, o nada, dado que tenemos superávit comercial, Estados Unidos tiene superávit comercial con Chile, nuestras materias primas las necesitan, nuestros productos finales también, como es la fruta, los alimentos”.

Sin embargo, el empresario con operaciones en Estados Unidos estima que, el hecho de aplicar aranceles masivos, igual va a impactar al país. “Esto desordena el esquema global, y se afecta a China, por supuesto que a Chile le afecta, y se afecta a Europa también. A Chile le afecta, porque nosotros somos un país muy chico, muy abierto, vivimos de nuestras exportaciones, y de nuestros productos, y por lo tanto cualquier cambio en el eje global, a juicio mío, nos impacta”.

“No sabemos dónde va a terminar esto, yo creo que eso es la principal preocupación”, añadió.

Respecto a su rol en las próximas elecciones, el excandidato al segundo proceso para redactar una nueva Constitución, como consejero constitucional, y expresidente del gran empresariado, descartó ir a una papeleta. “Estoy ayudando en todo lo que puedo, especialmente en lo que representa Chile Vamos. Pero yo no quiero volver a estar en la primera fila”, aseguró.