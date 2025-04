Boric dice que Trump “pareciera pretender ser un nuevo emperador” y cuestiona la “nueva oligarquía tecnológica”

En el marco de su gira por India, el presidente Gabriel Boric realizó un cuestionamiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando que “pareciera pretender ser un nuevo emperador”.

En el marco de su discurso durante el Indian Council of World Affairs (ICWA), es que el mandatario chileno se refirió respecto al Presidente de Estados Unidos señalando que “en la Asunción del nuevo Presidente de Estados Unidos veíamos a los grandes millonarios del mundo, Jeff Bezos, Elon Musk, Marck Zuckerberg, acompañando con una pleitesía de otros tiempos a quien pareciera pretender ser un nuevo emperador”.

El Indian Council of World Affairs es el principal centro de pensamiento y estudios de relaciones internacionales de India. Este fue creado en 1943 por un grupo de intelectuales indios y en el año 2001, mediante una ley del Parlamento, fue declarado una “institución de importancia nacional”.

“Queremos definir nuestro camino hacia el progreso y el crecimiento, y no que nos lo defina una pequeña y nueva oligarquía tecnológica”, agregó en la ocasión Boric, enfatizando que “Solo puede surgir una nueva perspectiva sobre la tecnología, una tecnología mucho más inclusiva, si también cambia la base del poder social“.

Posteriormente el mandatario hizo una nueva referencia a Donald Trump y los aranceles anunciados por este señalando que “son tiempos de amenazas, de aranceles unilaterales. Son tiempos, incluso, de desconocimiento del Derecho Internacional y de la soberanía territorial de los países".

“Un país mediano como el nuestro no busca alinearse con un liderazgo particular. No es que yo tenga una relación especial con el presidente Zelensky o con Mahmud Abás. De lo que se trata es que, para que Chile pueda hacerse respetar en el mundo, nuestra mejor herramienta es el Derecho Internacional. Y, por lo tanto, la condena del terrorismo, tanto como la condena a las agresiones unilaterales, son parte esencial de nuestra política exterior”.