Desarrollo País y cable submarino con Google: “Nos va a permitir traer tecnología del más alto estándar para transformar a Chile en un hub digital”

Este jueves, el presidente Gabriel Boric, anunció la firma para concretar el proyecto Cable Humboldt, una alianza público-privada entre el Estado y Google, para construir una firma óptica submarina que permitirá generar conectividad entre América del Sur y el Asia-Pacífico. Luz Granier, presidenta del directorio de Desarrollo País, y Patricio Rey, gerente general, firma estatal que inició una alianza estratégica con el gigante tecnológico, dieron a conocer más detalles de la iniciativa, en conversaciones con Pulso.

Se estima que este cable submarino comenzará su construcción a fines de este año. En 2025 se instalaría y en 2026 se estaría inaugurando.

“Nosotros nos validamos como un vehículo que logra concretar alianzas público-privada, para el desarrollo de la infraestructura del país. Con esta alianza con Google, nos va a permitir traer tecnología del más alto estándar para transformar a Chile en un hub digital. Hemos negociado con Google durante todo el 2023, y es importante que haya confiado en nosotros. Ahora viene la firma y negociación de los distintos documentos de lo que esto significa. Viene la construcción de este cable, que no se hace en el trayecto mismo. Se construye en una fábrica y cuando está listo se sube a un barco y el barco lo empieza a votar de acuerdo a un trazado”, dijo Granier.

Rey agregó que “a fines de este año se comienza la fabricación, y el primer semestre de 2026 comienza la operación. En el intertanto hay que construir la infraestructura, que son las landing station y las cosas necesarias para hacerlo funcionar”.

Luz Granier, presidenta de Desarrollo País

Por otro lado, explicaron que ahora comienza la fase comercial. El cable va a tener 16 pares de pelitos de los cuales 14 son de Google, y los otros dos pares son 50% de Desarrollo País y 50% de Google.

“Durante todo el 2023 hemos estado negociando con Google el modelo de negocios. Esta estrcutura societaria, donde hemos tenido la gran noticia de que Google ha confiado en desarrollo País, para desarrollarlo”, dijo Granier.

Además, los directivos de Desarrollo País, detallaron por qué se optó por Google, para desarrollar el proyecto.

“En 2022 hicimos un llamado internacional a distintas entidades que quisieran participar, liderado por una empresa que participaba con nosotros. Ese proceso no resulto fructífero en cuanto a conseguir socios estratégicos. Una vez que vimos que el proceso no tenía éxito fue que iniciamos la negociación directa con Google. Esta ruta que une Asia Pacífico estaba desierta, no existen otros cables. La generación de demanda la hemos tenido que ir incentivando. Nuestro gran logro es haber logrado que Google se sumara a esta iniciativa. (Estamos) orgullosos de que esa ruta por el sur llegue a Chile”, sostuvo Granier.

El gerente general, en tanto, señaló que “en el primer proceso nos asociamos con una empresa para hacer una serie de procesos. Dentro de esas actividades que íbamos a realizar con este socio, la más importante era la comercialización. Requeríamos tener la suficiente cantidad de stakers, para tener la masa crítica suficiente para poder realizar esta infraestructura. En ese proceso no logramos llegar a los mínimos establecidos como preventa, para poder lanzarnos. Por ese motivo no pudimos llegar a término con esa empresa que era de Nueva Zelanda. Al no tener éxito en el proceso de clientes, ya que es una ruta nueva, cuando ya habíamos tenido la negativa de muchos posibles clientes, a Google le empezó a hacer sentido, y cada vez tomó un mayor sentido de negocio para ellos. Habíamos tenido conversaciones antes con ellos, volvieron con nosotros y nos manifestaron su interés de participar, lo que hacía más viable la posibilidad de hacer el proyecto”.

El cable que considera una inversión inicial de US$55 millones. Desde Desarrollo País destacaron que este tipo de iniciativas son de Estado y que trascienden los gobiernos.

“Esta idea nace el 2018, donde la Subtel inicia este proyecto. Se logra financiamiento de la CAF para hacer los estudios iniciales. El 2019 se nos traspasa como empresa este proyecto a nosotros para seguir estudiándolo y desarrollándolo. Entre 2020-2021 terminamos los estudios en mayor detalle, para después en 2022 iniciar el llamado internacional y en 2023 firmar el acuerdo. Me gustaría destacar que las obras de infraestructura son obras de Estado, que trascienden un gobierno. Este proyecto se inició en el gobierno del presidente Piñera. Se negoció y se firman los acuerdos en este gobierno, y se va a inaugurar en un tercer gobierno”, precisó Granier.

Y ya pensando a futuro Rey detalló que “lo que estamos desarrollando es todo lo que tiene que ver con la estrategia comercial futura que queremos desplegar. Hay que ir concretando las cartas de intención que han existido y el interés por una participación concreta. Tenemos que buscar de forma comprometida un operador, porque ni Google ni Desarrollo País son operadores técnicos de cable, ni vendedores de capacidad. Necesitamos buscar un tercero que nos ayude en ese proceso, y poder comercializar este cable de manera exitosa. Hay una serie de etapas que cumplir que son en resumen, la construcción, la constitución de la sociedad y la búsqueda del operador”.

El proyecto se trata de un cable de conexión digital de internet que va a recorrer 14.800 kilómetros de mar desde la costa de la Región de Valparaíso hasta el puerto de Sydney, Australia.