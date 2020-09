Desde pago de deudas morosas hasta curse de créditos: lo que no está disponible en BancoEstado

A toda máquina trabaja BancoEstado para poder levantar las sucursales que tiene a lo largo del país luego del ciberataque que sufrió el pasado sábado. Este jueves ya llevaban 340 oficinas abiertas, pero en ellas solo hay atención en caja, por lo que no es posible realizar todos los trámites.

Un ejemplo de ello le ocurrió a Paula, quien tiene 46 años, vive en Estación Central, perdió su trabajo por la pandemia, pero este mes recibió el pago de su AFP por el retiro del 10%, por lo que salió a pagar todo lo que adeudaba ella y su hija. Una de esas deudas, la tiene en una tarjeta de crédito de BancoEstado, pero lleva más de 90 días de mora, por lo que en medio de la contingencia por la que atraviesa la entidad debido al ciberataque, no ha podido pagarle al banco.

Esto, porque según comentan los mismos ejecutivos de sucursales de BancoEstado, las oficinas de cobranza de la estatal para el pago de deudas morosas siguen cerradas debido al hackeo. Una de las preocupaciones de Paula, es que nadie le pudo aclarar si es que los intereses seguirían corriendo esta semana. Mientras el cupo de su tarjeta era de $250.000, ahora va en $320.000 por los intereses. “Es lo único que no he podido pagar, me tiene mal, la plata se va acabando, y está difícil buscar trabajo”, cuenta. Además, explica que no sabe si es posible pagar por internet, pero tiene miedo de ingresar a la web tras el hackeo.

Tras ser consultado, el banco no se quiso referir respecto de si seguirán cobrando intereses esta semana. Sin embargo, fuentes conocedoras señalan que no se cobrarían mientras no estén disponibles los sistemas.

Si bien está funcionando la aplicación y el sitio web de la estatal, así como también siguen operando con normalidad las transferencias de dinero desde y hacia otros bancos; el pago de deudas morosas no es lo único que no está funcionando presencialmente en este momento por el ciberataque. Los ejecutivos en sucursales comentan que, como solo está disponible el sistema de cajas en las oficinas, esto significa que se pueden hacer depósitos y retiros de dinero. Sin embargo, las mesas de atención al cliente no están funcionando, por ejemplo, por lo que no se puede realizar emisión de vales vista, entre otros, según comentan los mismos ejecutivos en distintas sucursales.

Por otro lado, los giros que se pueden hacer en caja tienen un tope dependiendo de la sucursal. Según las sucursales visitadas por este medio, algunas tienen el límite de $500.000, y en otros casos, como ocurre, por ejemplo, en la sucursal de Bandera que está en la casa matriz, se puede girar hasta $1 millón.

Para el lunes el banco espera tener funcionando otros trámites. Así fue informado en el último punto de prensa que hizo el miércoles el presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, donde señaló que “se pueden realizar todas las gestiones en mesón y caja, la única que hoy no se puede realizar concretamente, es la impresión de la tarjeta RUT, eso va a empezar operativamente el próximo lunes”.

Otro de los trámites que no está disponible es el curse de créditos nuevos. En tanto, en la banca mayorista, tampoco se podrían renovar los créditos Bullet, lo cual se empezaría a hacer una vez que se levanten los sistemas, con efecto retroactivo, señalan fuentes conocedoras. Tras ser consultado, desde el banco no quisieron detallar los trámites que no están disponibles.

Por ahora, el foco de la entidad ha estado principalmente en lograr levantar los sistemas para el segmento personas, considerando que la estatal tiene un rol relevante a lo largo del país para llegar a comunas donde otros bancos no están.

Asimismo, poco a poco están habilitando los correos electrónicos de sus ejecutivos, ya que hasta hace unos días estaban inhabilitados.

Este jueves el sindicato de BancoEstado emitió un comunicado donde señala que son los funcionarios los que “pagan” la crisis de ciberseguridad. “Los clientes molestos por la caída de los sistemas, colapsan nuestras sucursales y se generan actos de tensión e incluso violencia”, dice el documento.

Consultado el presidente del sindicato, Marco Beas, respecto a lo que se refirieron en esta declaración, señala que si bien es cierto que se han levantado sucursales, “la mayoría atiende al 10 % o 20% de su capacidad, solo para pago de cajas y con una atención limitada”. Detalla que no es posible abrir cuentas de ahorro, ni pago de deudas morosas porque los sistemas siguen caídos, entre otros. Además, dice que hay sucursales que deben comunicarse con otras para poder funcionar, por lo que los trámites tienen más demoras.