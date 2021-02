Día de los Enamorados: florerías apuestan a aumentar sus ventas respecto de 2020 pese a la pandemia

El Día de la Madre, el 14 de febrero, el Día de la Secretaria y el 1 de noviembre son las ocasiones que implican la mayor demanda de flores en el país y este año no será la excepción. Pese a la pandemia del coronavirus, para este próximo Día de los Enamorados los floristas están apostando a aumentar sus ventas respecto a igual fecha de 2020.

Iris Aragón, fundadora de PuraVida Flores señala que “se estima que la venta en comparación al año pasado será más alta, de hecho, se piensa que se puede llegar a triplicar”. Según explica, “con el efecto del Covid-19 hubo una explosión en la venta online, donde la gente empezó a crear una cultura de flores y a confiar en el delivery”.

Específicamente para este 14 de febrero, sostiene que “mucha gente que antes viajaba al exterior en estas fechas se ha quedado en Chile, por lo que verán las flores como una linda alternativa de regalo”. Cabe destacar que las ventas para el Día de los Enamorados de 2020 se vieron diezmadas como consecuencia del estallido social de octubre de 2019, lo que llevó a una oferta más grande de la que se comercializó, provocando pérdidas para importadores y floristas.

El gerente de operaciones de EcoFlor, Daniel Greene, afirma que “el año pasado, en cuanto a importaciones, venían como 25 a 27 contenedores de flores frescas para la temporada de San Valentín, que era la cifra que se importaba todos los años. Pero de estos solo se vendieron 14, por lo que el resto se tuvo que botar. Este año vienen 19 en total, los que esperamos que se vendan”.

En Chile, más del 80% del mercado de flores es importado, lo que presiona los precios en fechas de carácter mundial como es el Día de los Enamorados. Así lo indica Javier Díaz, propietario de la importadora Flor Innova: “Este es un evento internacional, por lo que hay mayor demanda y hace que los precios se eleven. Esa es la razón principal. Además, al comprar en dólares y ser un mercado donde los principales compradores son los norteamericanos y europeos, su valor sube entre un 30% y 40%, solo por la fecha”. Las flores más solicitadas para esta ocasión son las rosas rojas ecuatorianas, seguidas de las colombianas.

En tanto, la socia de Azahar Flores y directora de educación de la Asociación Gremial de Floristas, Romina Kaempffer, indica que “en las florerías se puede encontrar la rosa entre 2 mil a 4 mil la unidad. Durante el año 2019 la rosas costaba alrededor de 1500”

Muchas florerías están trabajando con el sistema de “pedidos programados”, sobre todo en las flores más caras, para así asegurar stocks. Es el caso de The Royal Garden cuya dueña, Belén Jáuregui, cuenta que “en otros 14 de febrero la gente quiere rosas el mismo día y tengo que decirles que no, porque muchas veces no quedan en el mercado”.

A las flores importadas se suman las chilenas como lisianthus, rosita, liliums, gerberas pompón, entre otras. Al respecto, la florista Kathy Holmes sostiene que “este año, por el valor de las rosas, se harán arreglos con flores de menor costo”. La mayoría de las florerías e importadores cuentan con delivery y estarán cerrando los pedidos unos tres días antes para una mejor planificación.

Situación de 2020

Durante el año pasado, cuentan los actores del rubro, los precios de las flores se elevaron alrededor de un 30%, debido a las dificultades derivadas de la pandemia. Una de ellas fueron problemas operacionales, especialmente en el transporte marítimo, explica Kaempffer. Estos últimos, relata, provocaron en junio y julio un alza en el costo de los contenedores y retrasos en la llegada de los fletes a Chile, generando que muchas veces las importaciones semanales arribaran sin mucha diferencia, lo que se tradujo en sobrestock y pérdida de flores.

También agrega que “ha habido un desabastecimiento de flores por falta de personal en las fincas, sobre todo en las ecuatorianas, que representa cerca del 80% de nuestras flores de importación, además de problemas en la aduana por escasez de personal”.

El gremio florista fue una iniciativa impulsada desde enero de 2020 y que se oficializó en noviembre del año pasado. Hasta el momento reúne a 50 florerías, floricultores, importadores o distribuidores a lo largo de todo Chile. La razón principal es devolverle la fuente de ingresos a miles de familias que dependen día a día de este trabajo, como las florerías ubicadas en los cementerios, las que no han podido trabajar hace unos nueve meses.