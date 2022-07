Diálogos Red Activa: El desafío para incorporar los criterios ASG y la diversidad de género en las organizaciones

Ver video de Diálogos Red Activa

En una nueva jornada de Diálogos de Red Activa se abordó cómo ha avanzado la diversidad de género bajo una mirada enfocada en los factores ambientales, sociales y gobernanza. Loreto Cornejo, gerente de gestión de personas de Vantrust y Marcelo Gálvez, gerente general de SMU, hablaron de los cambios que han tenido las organizaciones con la incorporación de los criterios ASG (ambiental, social y de gobernanza) y que pese a que se ha avanzado en los temas de género en las empresas, sigue siendo objetivos a largo plazo por que implican un cambio cultural, donde la clave es la comunicación y los liderazgos.

Según los panelistas, ya no basta con organizar y crear equipos, sino que la clave está en líderes que entiendan que estos procesos de incoporación de ASG son a largo plazo, con metas bien comunicadas. Ambos coinciden que las y los líderes en las organizaciones deben comprender e involucrarse para que todos puedan hacerse parte y actuar en consecuencia. “Es muy importante poder operacionalizar, para poder subirse a este carro y ser partícipe, hay que creerlo”, señaló Cornejo.

Gálvez añadió que “la comunicación es un tremendo desafío, por que desde el punto de los ASG hay cierto nivel, un cierto marco teórico, pero el desafío en nuestro caso es es llegar a 30 mil personas ( que componente la empresa), entonces nuestra estrategia ha sido comunicando acciones concretas, pequeños cambios que van siendo parte de esta gran tarea”

En el encuentro, los invitados contaron cómo se han incorporado los criterios ASG a su empresa. “Hemos trabajado para estar en estas tres líneas, creemos que hay una forma de hacer negocios sustentables, para ello hemos trabajando con la agenda 2030 y los ODS y también hemos incorporado los PRI- principios de inversión responsable y también hemos hecho asociaciones con fundaciones en contra del cambio climático, generando alianzas con fundaciones y organizaciones, trabajando con comunidades indígenas, para nosotros es importante lograr que cada uno dentro de las organización esté comprometido con estos propósitos” relató Cornejo.

En esta misma línea Gálvez, señaló que “es importante la implementación de ASG donde un principio es el tema de diversidad e inclusión, pero ya al incorporar los criterios nos lleva a profundizar lo que estábamos haciendo hace años, llevándolo a otra dimensión, enfrentando desafíos, exigirnos más, haciéndolo parte de nuestro plan estratégico. En concreto, estamos poniendo por escrito muchas cosas que ya veníamos haciendo, basándonos en los derechos humanos. Nos hemos puesto más ambiciosos con estos temas, tenemos una política de abastecimiento responsable, políticas de eco etiquetado, manejo de desechos, comprar a proveedores locales y nos permitió ponernos metas más agresivas nos permite compararnos con el resto del mundo”

Para los gerentes la incorporación de los ASG también plantea desafíos. Para que las prácticas puedan llevarse a cabo es necesario contar con los liderazgos adecuados, donde los temas de inclusión y diversidad y la presencia de mujeres al interior de las empresas deben ir en concordancia con los discursos y políticas al interior de las organizaciones.

Gálvez, contó que en SMU, la presencia es mayoritariamente femenina y que los cargos de liderazgos hay un 40% de mujeres, y en el directorios un tercio, que se ha avanzado y que lo llevan en el adn de la organización, “sabemos que estamos por sobre el promedio de la industria, pero detrás de eso hay un trabajo, le damos mucha importancia al liderazgo inclusivo. Tenemos alianza con ONU mujeres, con la Universidad de Chile en toda la parte de liderazgo. Pero a nivel país hay que avanzar decididamente en que las mujeres estén en cargos de liderazgos, porque la mujer tiene una especial sensibilidad con estos temas de sostenibilidad y después avanzar en eliminar la brecha salarial y en eliminar los cargos masculinizados, donde la digitalización ayude a ese proceso”

Cornejo, en tanto, señaló que como parte de los criterios ASG los temas de inclusión y la presencia de mujeres en la organizaciones ha sido mal entendido, “donde ha costado incorporarlo desde la perspectiva de la igualdad de condiciones para desempeñar una determinada labor, donde los roles históricos y culturales ( cuidado, cohesión familiar) han dificultado el desempeño lo que hay que revisar las practicas dentro de las compañías para eliminar barreras”

“Las mujeres no logran integrar la vida laboral con la familiar, esto se ve reflejado con pocos cargos de liderazgos, estamos incorporadas en ciertos sectores económicos, hay cargos feminizados, y/o sectores masculinizados que todavía no han entrado, entonces las empresas tenemos mucho que hacer, revisando políticas y prácticas y si bien estamos metiéndonos en la vida personal y familiar, no solo de mujeres, sino que es una forma de no perpetuar el modelo”, enfatizó.

Red Activa es una comunidad de empresas integrada por Agrosuper, Arcoprime, la Cámara de la Innovación Farmaceútica (CIF), CCU, Enaex, Entel, Hualpén, Scotiabank, SMU, Vías Chile, Van Trust Capital y Willis Towers Watson, convocadas y articuladas por Fundación ChileMujeres y LT-PULSO, en colaboración con PwC- Chile, comprometidas con la equidad de género, la inclusión y la diversidad.