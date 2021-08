Diputados de la Comisión de Constitución inician debate de cuarto retiro del 10% y proyectan votar el 1 de septiembre

Llegó el día. Pese a que los parlamentarios habían dicho que el primer retiro de las AFP sería único y excepcional, este miércoles la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició la tramitación del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, así como el retiro del 100%. También se debatirá sobre un retiro en rentas vitalicias.

El presidente de la instancia, Marcos Ilabaca (PS), señaló que habrá dos semanas de debate de la iniciativa (dos sesiones), es decir, además de la sesión de este miércoles, habrá también audiencias durante la próxima semana.

Luego viene una semana distrital, y cuando regresen de ello será la votación. “El miércoles 1 de septiembre va a ser la votación en general y particular en esa sesión”, dijo Ilabaca.

En la instancia de este miércoles los parlamentarios presentaron todos los proyectos que hay de este tipo, y debatieron qué era mejor: fusionar todas las iniciativas, incluyendo los retiros del 10% y del 100%, o separar en dos las mociones para discutirlas por separado.

Finalmente resolvieron proponer a la Sala de la Cámara de Diputados fusionar los seis proyectos de retiro del 10% y del 100%, con excepción de una moción del diputado Marcelo Díaz (Unir) que propone que todas las personas cuando estén prontas a jubilar puedan retirar el 100% en caso de que su tasa reemplazo sea inferior al 30% de sus remuneraciones promedio de los últimos seis meses trabajados.

Ahora la Sala deberá darle el visto bueno a esta proposición de la Comisión para fusionar las seis iniciativas.

Durante la sesión también hubo un intercambio de palabras entre el diputado Jorge Alessandri (UDI) y otros parlamentarios DC, como los diputados Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, por el proyecto que respaldó la precandidata presidencial Yasna Provoste (DC) para nacionalizar los fondos de pensiones.

El diputado Alessandri, cuando presentó su proyecto para retirar el 100%, dijo que “si bien la idea matriz puede ser parecida (entre los proyectos de retiro), uno no puede terminar aprobando los dos, porque si saca el 10%, no saca el 100%, y si saca el 100%, no saca el 10%, nadie podría sacar el 110% (...) Entonces, veamos cómo hacerlo de la mejor manera, veamos también como calmar a la ciudadanía que ve con preocupación los tres proyectos de la senadora Yasna Provoste para nacionalizar los fondos de pensiones, y ve distintas propuestas. Algunos periodistas le han llamado ley antigarrotazo a mi propuesta: básicamente que es malo sacarlo, pero antes de que te lo quiten los políticos, mejor sacarlo o tenerlo a buen resguardo”.

Walker respondió que “lo que ha propuesto la presidenta del Senado no es expropiar los fondos de los trabajadores, por el contrario, es respetar el 10%, que es de propiedad de los trabajadores, pero no obligar a los trabajadores, como lo quiere seguir haciendo el diputado Alessandri, a que sus ahorros previsionales sean administrados por una AFP. Nosotros queremos la libertad”.

Walker continuó diciendo que “lo que sí propuso la presidenta del Senado, y que espero podamos discutir, es que los recursos que son de todos los chilenos se puedan invertir en Chile, imagínese presidente cuánto podríamos apoyar a las pymes, a las empresas de tecnología si esos recursos se invirtieran en Chile”.

Luego Alessandri volvió a responder: “¿Por qué presentamos este proyecto de retiro del 100%? Evidentemente porque hay un riesgo real de que se nacionalicen, expropien, declaren de interés nacional, o los 20 sinónimos que van a usar nuestros colegas políticos (...) Y voy a leerle solamente el enunciado de uno de los proyectos de la senadora Provoste que está ingresado en el Senado”.

A continuación, el diputado UDI leyó: “Todas las contribuciones a las que se refieren los artículos de este capítulo deberán ser enteradas en el Instituto de Seguridad Social de Chile, único organismo público de previsión encargad de manera exclusiva y excluyente de recaudar, cobrar, y administrar las contribuciones aportadas al fondo de pensiones solidarias”.

Así, Alessandri concluyó que “básicamente se elimina la administración privada, estás obligado a entregarle tu dinero a un instituto de seguridad social, que va a estar conformado de un consejo, de gabinete podríamos llamarlo, y esos caballeros nominados por el presidente o presidenta de turno, van a decidir dónde se invierte tu dinero. Y lo ha ilustrado de manera muy transparente la senadora Provoste cuando dice en una radio: `vamos a invertirlo en Chile, para apoyar a Chile, en cosas emblemáticas de Chile` (...) Que los chilenos vayan sabiendo que su plata va a financiar el Transantiago”.

Luego contestó el diputado Calisto, quien se encontraba en reemplazo del diputado Walker en esa parte de la sesión: “Yasna Provoste ha señalado de manera clara y pública, que los fondos de pensiones serán siempre de los trabajadores, y la ciudadanía va a poder optar si se queda en un modelo de capitalización individual, o va a un sistema público, universal, solidario, y que genera empleo para Chile”.

Calisto finalizó pidiendo “al diputado Alessandri, que ya da por hecho que Yasna Provoste va a ser la futura presidenta de Chile, que cuando él sea diputado en el próximo periodo, pueda hacer sugerencias a la propuesta que va a enviar el Ejecutivo, del gobierno de la presidenta Provoste, que claramente en ningún caso busca estatizar los fondos de pensiones”.