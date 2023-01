Diputados de las comisiones de Trabajo y Hacienda aprueban ley corta que amplía acceso a la PGU

Este martes se dio cuenta en la sala de la Cámara de Diputados el ingreso de la ley corta con la que el gobierno busca mejorar el acceso de los adultos mayores al beneficio de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

La iniciativa, que ingresó con urgencia de discusión inmediata, fue aprobada este mismo martes por los diputados de la Comisión de Trabajo y posteriormente por la Comisión de Hacienda. De esta manera, el proyecto está listo para ser votado por la sala de la Cámara de Diputados, lo cual podría ocurrir tan pronto como esta semana, para continuar luego con la tramitación en el Senado.

El proyecto que ingresó el gobierno pretende “extender el universo de focalización de la PGU, desde el subgrupo de la población de 65 años o más a toda la población del país”, detalla la iniciativa. Esto, porque la PGU actualmente se entrega a todos los adultos mayores que no están en el 10% más rico, pero para hacer tal medición se usa como universo a quienes tienen 65 años o más. Ahora, en cambio, el gobierno focalizará la entrega del beneficio excluyendo también al 10% más rico, pero medido sobre la población total del país.

Este cambio en el modo en que se medirá quiénes pertenecen al 10% más rico debería permitir que se incorporen unos 70 mil nuevos beneficiarios, según dice el proyecto, ya que argumenta que “la población mayor de 65 años es más pobre que la población total del país”, y agrega que “con esta modificación, el umbral de corte será más alto, permitiendo que más adultos mayores accedan al beneficio”.

El proyecto del Ejecutivo plantea que este cambio empezará a regir desde el tercer mes de publicada la ley, y el informe financiero proyecta que en el primer año el mayor gasto fiscal sería de $107.886 millones, periodo en que estima que habrá 73.220 nuevos beneficiarios. Para el segundo año el informe financiero proyecta un mayor gasto por $140.339 millones y 71.380 beneficiarios adicionales. Para el tercer año se contempla un total de 69.560 beneficiarios adicionales, lo que representará un mayor gasto de $ 136 mil millones. Por su lado, para el cuarto año de aplicación, se prevén 68.730 ingresos adicionales al beneficio, implicando $135 mil millones de mayor gasto, lo que se incrementa a $ 140 mil millones al quinto año, con 70.120 beneficiarios adicionales.

En régimen estiman un mayor gasto por $168.670 millones para 76.070 nuevos beneficiarios, esto es desde el sexto año en adelante.

Pese a su rápido despacho de las comisiones de Hacienda y Trabajo, de todas formas durante las sesiones hubo críticas de diputados de Chile Vamos, quienes pidieron, entre otras cosas, que se mejore en otros sentidos la PGU. Por ejemplo, que las mujeres puedan acceder a la PGU desde los 60 años y no como ocurre actualmente desde los 65 años; que la ley empiece a regir cuando se publique y no al tercer mes; que se considere que puedan acceder al beneficio las Fuerzas Armadas; y que no sea necesario postular a la PGU para recibirla.

Los diputados de oposición también insistieron en separar la discusión de la reforma previsional de los temas de la PGU. Esto, considerando que en el proyecto de pensiones también se incorporan cambios a la PGU para hacerla incluso más universal y subiendo el monto que se entrega a los beneficiarios, desde los actuales $193.917 a $250 mil. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dijo que quieren legislar la reforma al sistema de pensiones integralmente.

La ministra también detalló este martes que para el caso de quienes ya postularon según el actual universo de referencia de la PGU y “no fueron calificadas, que son alrededor de 24 mil personas de estas 70 mil, se les va a recalificar de oficio; es decir, su solicitud fue presentada, fue rechazada en el marco de esta cláusula que se le incluyó a la ley de la PGU y que ahora estamos mejorando, dichas personas serán reevaluadas”.

Agregó que, respecto de las personas que aún no han postulado, el IPS continúa en una campaña comunicacional. Actualmente, se están pagando más de 2 millones de beneficios de PGU todos los meses, pero aún hay potenciales beneficiarios que pueden acceder y no han postulado. Por eso mismo, el Consejo Consultivo Previsional hace unos días sugirió “redoblar los esfuerzos en campañas de difusión” de la PGU para llegar a los 160 mil nuevos beneficiarios que faltan.

Pero esa sugerencia el Consejo Consultivo previsional la hizo en un informe que no es respecto de esta ley corta. Diputados opositores criticaron este martes que el proyecto no haya ingresado junto con el informe del Consejo, pero la ministra Jara aclaró que el informe ya fue requerido y podría estar listo esta semana.

Con todo, pese a que el proyecto se aprobó este martes de manera unánime en las comisiones de Hacienda y Trabajo, igualmente hubo presión para hacer un cambio en particular. La diputada Pamela Jiles ingresó una indicación que buscaba rebajar de 65 a 60 años la edad para que las mujeres que se pensionan puedan acceder a los beneficios de la PGU, pero la propuesta fue rechazada. Los diputados de RN e integrantes de la comisión de Trabajo de la Cámara, Ximena Ossandón y Frank Sauerbaum, advirtieron que buscarán reponer esa misma indicación en la sala de la Cámara.