Diputados insisten en un sexto retiro de AFP: acuerdan pedir pronunciamiento a la secretaría de la Cámara para ver si se puede tramitar antes de abril de 2023

Nuevamente los retiros de fondos de las AFP son materia de conflicto en la Cámara de Diputados. En particular, este martes el debate que se realizó en la Comisión de Constitución, se centró en si se puede poner en tabla o no el llamado sexto retiro de fondos de pensiones, que en realidad sería el cuarto giro, ya que hasta ahora se han concretado tres.

Y si bien no lograron zanjar el asunto después de más de una hora de debate, lo que sí acordaron fue solicitar un pronunciamiento a la secretaría de la Cámara que lidera Miguel Landeros. Pero hubo polémicas.

Cuando la Comisión estaba discutiendo los “puntos varios”, el diputado Gaspar Rivas (PDG) pidió que se pueda poner en tabla el sexto retiro. “Al margen de que se haya dicho en innumerables ocasiones de que el proyecto es inconstitucional, le recuerdo presidenta (Karol Cariola) de que usted tiene la facultad de ponerlo en tabla, de votarlo, y si hay alguna discrepancia, será el Tribunal Constitucional el que decida si el proyecto de ley es inconstitucional o no”, dijo.

La diputada Karol Cariola (PC) respondió que “desde la Comisión jamás hemos dicho que el proyecto es inconstitucional, al revés, de hecho es un proyecto constitucional, admisible (...) Como usted bien sabe, ya que tiene un periodo anterior además como parlamentario... los proyectos de ley cuando son tramitados en la Cámara de Diputados y son rechazados, hay un artículo, que es el 68 de la Constitución, que establece que un proyecto que fuera desechado en general en la Cámara de origen, no podrá renovarse sino después de un año”.

La diputada Cariola recordó que varias veces se ha pedido tramitar un sexto retiro, y “yo la verdad es que jamás me he negado a que esto se pueda llevar adelante si es que finalmente el reglamento y la Constitución lo permiten, y lo que hicimos fue solicitarle a la secretaría técnica, en este caso al ministro de fe, que es don Patricio Velásquez, que pudiera determinar si era posible o no poner el retiro en tramitación”.

Ahí recordó que el secretario hizo un informe a inicios de julio, donde básicamente plantea que no se puede tramitar un nuevo retiro hasta abril del próximo año. Esto, considerando que en abril pasado la sala de la Cámara rechazó la idea de legislar una iniciativa de este tipo. Cariola enfatizó en que “no es que sea inconstitucional, sino que más bien, el articulo 68 de la Constitución no permite su tramitación hasta el 18 de abril del próximo año, cuando se cumpla esa fecha, yo por lo menos, como presidenta de la Comisión, y creo que ninguno de los miembros de esta Comisión va a tener problema en discutirlo, porque todos los proyectos de ley son discutidos en este espacio, mas allá de las posiciones políticas que cada uno de nosotros tenga”.

La presidenta de la instancia también le dijo al diputado que podía ir a la sala de la Cámara para que se pronuncie respecto de esa interpretación. “Nosotros ya hicimos una interpretación, la mesa de la Cámara tiene también facultades mayores de las que tiene la mesa de esta Comisión″.

El diputado Rubén Oyarzo (PDG) pidió que, si no se puede poner en tabla el proyecto, se pueda hacer una mesa prelegislativa del sexto retiro, “para que empecemos a avanzar a trabajar, para que en abril, cuando se pueda trabajar el sexto retiro, ya tenerlo definido y se pueda votar antes”.

El diputado René Alinco (Ind.) también insistió en poder avanzar en un sexto retiro. “Si bien es cierto, que hay un reglamento acá que dicta lo que la presidenta planteó (...) aquí se están mezclando algunas cosas”, comentó Alinco. En esa línea, señaló que si bien el 18 de abril la Cámara rechazó las mociones refundidas para un cuarto retiro, entre ellas no se incluyó otra moción que había sido presentada con anterioridad a dicho rechazo, el 12 de abril, “por lo que en este sentido no aplicaría lo que la señorita presidenta está planteando, y tampoco aplicaría, con mucho respecto a nuestro secretario, ese famoso informe en derecho”.

Cariola dijo que lo mejor es que esa interpretación la pueda responder el secretario. El secretario Patricio Velásquez respondió al planteamiento de Alinco: dijo que la sala de la Cámara rechazó la idea de legislar sobre esa materia, por lo que no puede discutirse esa idea matriz de nuevo hasta después de un año.

Luego hubo una petición para que sea la mesa de la sala de la Cámara la que resuelva el asunto. La diputada Cariola coincidió con dicha solicitud, y pidió acuerdo de los diputados para pedir un pronunciamiento de la Cámara al respecto.

Pero la diputada Pamela Jiles interrumpió y pidió poder hablar antes de votar. Por varios minutos hubo un intercambio de palabras entre ambas diputadas, con Jiles pidiendo la palabra, y Cariola señalando que no era su turno para hablar. También la llamó al orden. Luego se suspendió la sesión.

Una vez que fue retomada, la diputada Jiles afirmó: “La responsabilidad de no poner el sexto retiro en tabla la tiene usted, Karol Cariola, diputada comunista neoliberal, que defiende a las AFP, y que se ha negado durante nueve meses a poner en tabla este proyecto que es plenamente admisible, usted tiene las facultades para ponerlo en tabla, y no va a lograr que quienes forman parte de esta Comisión se hagan parte de esa responsabilidad, salvo que quieran perder el capital político que ha perdido usted durante estos nueve meses”.

Jiles continuó diciendo: “Y yo espero que tampoco logre este acuerdo absurdo e infantil de intentar achacarle a la secretaría de la Cámara, y a Vlado Mirosevic, que fue la persona que la reemplazó a usted hace dos semanas, que la bajó su gobierno, para asumir la presidencia de la mesa de la Cámara, y le pusieron de reemplazante a Vlado Mirosevic, y usted le quiere tirar a él ahora la responsabilidad (...) No es la secretaría de la Cámara la responsable, es el gobierno el que se ha negado sistemáticamente a que se haga este sexto retiro, y que han operado a través de usted para que se interponga, con los costos consecuentes en su carrera política. Y por lo tanto, yo presidenta, no me voy a hacer parte de ese acuerdo. En este momento me paro y me retiro de la comisión”.

Cariola le respondió: “Es lo que hace permanentemente diputada, que viene a la Comisión y se retira. Yo, por favor, le pido que se quede, porque me acaba de interpelar de una manera absolutamente violenta, y absolutamente descarnada respecto de su opinión respecto de mi persona”.

Pero Jiles agarró su mochila rosada y se fue del lugar. “Bueno, con esa cobardía, la diputada Jiles se acaba de retirar de la Comisión, sin decir absolutamente nada de lo que realmente está en discusión en este debate. Inventando interpretaciones absolutamente absurdas”, retrucó Cariola.

Más de media hora después de un debate que continuó, se acordó pedir un pronunciamiento a la secretaría general de la Corporación para poder tener un informe ver cuál es su postura respecto del tema.