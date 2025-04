Directora de Presupuesto admite que será “insalvable” legislar para bajar el gasto de manera permanente

La directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, calificó como ambicioso el plan y proyecciones que presentó el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esto para lograr pasar de una meta fiscal estructural de un - 1,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) para este año a una de un - 1,6 % del PIB y postergar la llegada a balance para el 2029.

“ El gobierno se está comprometiendo a un ajuste importante . Entonces es poco prudente hacer un ajuste tan grande en tan poco tiempo. Y lo que estamos haciendo es corriéndolo hacia el 2026″, comentó Martínez en entrevista con T13 Radio.

Sobre los cuestionamientos a que se consideren medidas legislativas -entre proyectos en discusión y otros que no han ingresado- que incluyen recursos por $851.813 millones, unos US$870 millones lo que genera dudas de su efectividad, en este plan, Martínez comentó que considerar estos recursos “es ambicioso. Porque l a otra opción es uno no suponer y no trabajar por aquello . Que ha sido lo que tiene el conservador habitual de la Dipres”.

“Uno tiene que ponerse la meta más exigente con la prudencia fiscal que eso requiere para aquello. Entonces son proyectos de ley que dependen de la aprobación del Congreso, pero nosotros, desde el Ministerio de Hacienda, creemos que efectivamente hay que hacer un ajuste fiscal. Pensando en el mediano plazo, sobre todo. Y parte de la presentación y de lo que está en el informe de acciones correctivas es que hoy día no tenemos mucho más espacio de gasto para rebajar de manera administrativa”, agregó.

Santiago 16 de Mayo 2024 Entrevista a Javiera Martinez Directora de presupuestos. Foto: Juan Farias / La Tercera. Foto: Juan Farias

En esa línea, Martínez defendió el rol que se le da a iniciativas legislativas para generar más sostenibilidad en las finanzas públicas: “¿Dónde vemos que hay mayor fuente de financiamiento para un ahorro fiscal que no perjudica a la ciudadanía? En gastos que hoy día consideramos que no están siendo bien utilizados. Y esos requieren proyectos de ley".

“ No hay una bala de plata . Creo que la trayectoria que estamos presentando es una trayectoria que se hace cargo o recoge diversas acciones. Porque no hay una bala de plata de decir acá, en realidad, con esto vamos a tener US$ 1.500 millones de ajustes de gasto permanente. Porque eso es lo que necesitamos, un ajuste de gasto permanente”, dijo.

“ Es insalvable el hecho de que vamos a tener que legisla r algunas medidas para rebajar gasto de manera permanente”, complementó.

Por otro lado, Martínez confirmó el ajuste de al menos US$ 1.000 que deberá hacer el próximo gobierno electro en las elecciones de este año: “Sí, esa es la Ley de Presupuesto que nosotros vamos a tener que formular”. “Hay que seguir buscando espacio fiscal, más allá de las acciones correctivas”, agregó y mencionó una iniciativa como un comité de expertos para abordar la materia.

Mientras que, respecto a los cuestionamientos sobre los supuestos macroeconómicos que planteó el Ejecutivo en el último informe de finanzas públicas, donde se sostuvo la proyección de crecimiento de un 2,5 % para Chile durante este año, Martínez adelantó que se van a actualizar “en un par de semanas más”.

Martínez defendió las cifras de crecimiento del último informe como la de “un escenario de continuidad con respecto a lo que teníamos (antes de la guerra comercial) . En esa línea, la líder de la Dipres estimó que el conflicto arancelario todavía es “demasiado líquido como para poder incluirlo”, pero que con la actualización en una semananas más se va a mostrar un escenario que podría ser desmejorado al 2,5 % actual.

“ Queríamos, de alguna manera, cerrar la conversación sobre el año 2024, presentar las acciones correctivas luego . Pero si esperábamos tener todas las variables para calcular un mejor escenario macro. que represente lo que va a pasar en los próximos meses, íbamos a demorar mucho”, agregó.

Martínez también salió al paso de las críticas, apuntando que la administración actual dejará una mejor medición de los ingresos fiscales: “Vamos a tener un mejor pronóstico (...) lo que iba a quedar a nivel institucional en materia de ingresos es mucho mejor de lo que teníamos ante”.

Santiago 16 de Mayo 2024 Entrevista a Javiera Martinez Directora de presupuestos. Foto: Juan Farias / La Tercera. Foto: Juan Farias

“La nueva trayectoria fiscal, que ojalá contemos con el apoyo para poder sacarla adelante, lo que plantea es que las holguras que se veían negativas hasta ahora pueden ser holguras positivas, positivas en el margen”, agregó.

Además, Martínez dijo que, a pesar de que el escenario fiscal es “desafiante”, a nivel comparado, la posición de Chile no es mala. “La posición de Chile sigue siendo una posición superrobusta fiscalmente. Uno lo ve principalmente en los índices de riesgo soberano, etc. Entonces, nosotros hoy día estamos discutiendo si es menos del 1,1% del PIB, menos de un 1,6 % del PIB. Pero dentro de una situación sana. Lo que yo creo que tenemos que estar mirando hacia delante es que las presiones de gasto van a seguir existiendo”.

Sobre las críticas a su gestión, Martínez mostró apertura a los cuestionamiento, pero también apuntó que “ha habido efectivamente un uso político de algunas situaciones sin querer entrar a entender las razones y cómo podemos mejorar a partir de eso (...) muchas veces caemos en discusiones que no sé cuánto aportan a los verdaderos desafíos que tenemos de política fiscal”.