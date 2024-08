Distintas bancadas buscan dilatar votación de retiro de AFP para desacoplar eventual nuevo proyecto de elecciones 2025

El martes último los diputados de la Comisión de Constitución rechazaron la idea de legislar un nuevo retiro de fondos de pensiones. Por eso, ahora el proyecto llega con informe negativo para ser votado en la sala de la Cámara de Diputados.

La idea que tenían algunos de los diputados impulsores de los retiros, era que el proyecto se pudiera votar en sala la próxima semana. Sin embargo, todo parece indicar que eso no ocurrirá.

En la reunión de comités parlamentarios que se realizó este miércoles en la Cámara, tres bancadas no dieron la unanimidad para que se pudiera votar la próxima semana esta iniciativa en sala: las de la UDI, RN y el FA. Uno de los argumentos que se entregó para ello, es que no estaba aún disponible el informe que debía despachar la Comisión de Constitución. Pero lo cierto es que hay más detrás de esa decisión.

A nivel general los diputados dan por descontado que cuando se vote este proyecto de retiro de AFP en sala, será rechazado. Pero el gran problema que ven quienes se oponen a los retiros, es que cuando se pueda volver a discutir una iniciativa de este tipo, dentro de un año, justo calzará con la previa de las elecciones presidencial y parlamentarias que se realizarán el 16 de noviembre de 2025.

Por lo mismo, desde varias bancadas estiman que lo óptimo sería poder dilatar lo más posible la votación de la actual iniciativa que tendrán que hacer próximamente en sala, idealmente para noviembre, de modo que así, cuando dentro de un año se pueda volver a discutir un eventual nuevo proyecto al respecto en el Congreso, no sea usado con fines políticos para ir a la reelección.

Al menos cuatro diputados consultados de distintos partidos estiman que es difícil poder dilatar la votación tanto como hasta noviembre, pero señalan que la idea que miran con interés en distintos sectores, que van desde el oficialismo hasta Chile Vamos, es poder retrasarla lo más posible. Ahí hay varios factores que van a influir sobre el resultado de esa tratativa, pero principalmente mencionan la presión social, la que si bien hoy no existe -plantean-, creen que podría surgir en los días previos a las Fiestas Patrias.

Otros, en cambio, son de la idea de votar de inmediato, para que la discusión no se prolongue mucho, tal como ha ocurrido en las últimas votaciones de retiro, donde incluso el gobierno en ocasiones anteriores le ha puesto la urgencia de discusión inmediata, como sucedió con la iniciativa que se votó en sala el año pasado.

El vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), explica que “como este proyecto tuvo una derrota importante, entonces tiene un informe negativo. Esos informes negativos, una vez que llegan a la sala no son determinantes, porque se pueden votar de forma distinta. Pero en lo procedimental, sucede que como tiene informe negativo y no tiene urgencia del gobierno, solo a través del acuerdo de todos los comités este proyecto se podría someter a votación en la sala, es decir, tiene que haber unanimidad de los comités”.

Aedo recuerda que el miércoles, “en la reunión de comités, tres partidos no dieron la unanimidad, la UDI, RN y el FA, por tanto, no se puede discutir” el proyecto en sala la próxima semana. “¿Qué es lo que yo creo que va a suceder en los hechos en las próximas semanas, o al menos el próximo mes? Que en algún minuto los que patrocinaron estas mociones que no cuentan con apoyo, van a pedir a la mesa y en específico a la presidenta de la mesa, que en este caso es la diputada Karol Cariola (PC), que ponga en discusión el proyecto haciendo uso de sus facultades”.

El vicepresidente de la Cámara agrega que “este proyecto no tiene ninguna viabilidad de ser aprobado ahora, ¿pero cuál es la apuesta de quienes presentaron este proyecto? Es que si se vota rápido, por ejemplo, a fines de septiembre u octubre, y aunque se rechace, ellos podrían levantar otro proyecto de retiro un año después. Y la apuesta de fondo que tienen es volver a levantar el tema en el marco de la elección parlamentaria y presidencial. ¿Quiénes? Los que presentaron estas mociones, que son parlamentarios específicos (...) Hay varios que están interesados en que eso no ocurra para que no se ocupe como un arma política el próximo año previo a la elección”.