Dólar sube más de $80 en el año: ¿puede llegar a los $1.000?

Por sorpresa ha tomado la trayectoria del tipo de cambio al mercado. Si bien se conocía que el proceso de reducción de tasas en Chile provocaría un diferencial con EEUU y ello fortalecería el dólar, las subidas de los últimos días han ido más allá de lo que pensaban los economistas.

“Es impresionante lo del tipo de cambio, la caída posterior al dato de IPC fue reversada en pocos minutos. Es cierto que los mercados internacionales mostraban un tono negativo, con el dólar subiendo a nivel global y el cobre cayendo fuerte, pero no me parece razonable los niveles actuales. Mucha compra de inversionistas no residentes en un mercado local que pierde liquidez por la estacionalidad”, resume Luis Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica.

El dólar cerró este jueves con un fuerte incremento de $10,1 que lo llevó hasta los $965,90. Este es su mayor nivel desde el 24 de octubre de 2022 cuanto llegó a $987, es decir en 15 meses. Pero además en lo que va del año, según datos de la Bolsa Electrónica, acumula un alza de $83,7.

Marco Correa, economista jefe de BICE Inversiones, sostiene que hay factores internacionales que están influyendo en la apreciación del dólar, donde “el precio del cobre se ubica en su menor nivel en tres meses”, mientras en EEUU la actividad sorprende al alza en distintos indicadores, lo que ha hecho corregir las tasas al alza y ha fortalecido el dólar.

De hecho, la cotización al contado del metal rojo cayó 0,95% a US$3,72031 la libra este jueves y los futuros a tres meses del cobre, la principal exportación del país, bajaban 0,8% a US$3,71 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. En tanto, el dollar index, que mide el comportamiento de la divisa frente a una canasta de seis monedas líquidas, incluyendo el euro, avanzaba 0,09% a 104,00 puntos.

El diferencial de tasas se produce porque en Chile el BC está recortando la TPM mientras en EEUU se mantienen altas, lo que lleva a los inversionistas a buscar retornos en Norteamérica, sacando dólares de países como Chile y depreciando la moneda local. Pero la mañana de este jueves, el INE informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) varió mensualmente 0,7 %, por sobre las expectativas del mercado que estaban en torno a un alza mensual del IPC entre 0,2% y 0,4% para el primer mes del año. Ello podría ralentizar la reducción de tasas, lo que a su vez podría fortalecer el peso.

Sin embargo, Correa dice que si bien la inflación sorprendió al alza, y que puede interpretarse en primera instancia como un repunte que lleve a que el BC vaya mas lentos con sus recortes, “en general este efecto de mayor inflación se debe a factores puntuales, y así la inflación continuaría acercándose al 3% en los próximos meses, por lo que no desviaría al Central de la trayectoria mas dovish - propenso a recortar tasas- anunciada durante la semana pasada”.

En esa línea, JP Morgan señaló en un informe enviado a clientes que “la sorpresa alcista de enero no debería cambiar la decisión del Consejo (del BC) de reducir la tasa de política, pero sin duda agrega incertidumbre sobre el ritmo de la convergencia. Es cierto que el Consejo podrá observar el desempeño de la inflación en febrero antes de evaluar sobre la dimensión del recorte de la tasa de política a principios de abril”, no obstante “mantenemos así como escenario base un nuevo recorte de 100 puntos básicos en abril”.

Si bien el dato de inflación logró temprano presionar a la baja el dólar, durante la jornada sólo siguió subiendo. Con este telón de fondo ¿el dólar puede llegar a los $1.000? Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, dice que “no es descartable. Eso dependerá especialmente de lo que veamos para el dólar global, muy anclado a expectativas respecto al accionar de la Fed y cuestiones geopolíticas. Un tipo de cambio en ese nivel llevaría, por cierto, a mayores presiones inflacionarias y obligaría a un Banco Central más cauto en sus recortes”.

En esa línea, Matias Molina, asesor de inversiones XTB Latam, señala que “la tendencia alcista podría continuar. Sin embargo, es relevante mencionar que el nivel de $987 representa un techo significativo. Históricamente, cuando el tipo de cambio ha alcanzado este precio, el Banco Central de Chile ha intervenido para estabilizarlo. Si el tipo de cambio supera este techo sin intervención, es muy probable que veamos nuevamente el dólar en los $1000 pesos”.

Según Alarcón, actualmente el dólar debiese debiese cotizar bajos los $900, para a fines de año llegar a $850 si es que la Fed inicia el ciclo de reducción de tasas antes del término del segundo trimestre. Por su parte, Correa indica que a mediados del 2024 el tipo de cambio se mantendría en el rango de los $950-$900, para en la segunda mitad del ejercicio acercarse a los $850.