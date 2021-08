Dólar toma un respiro, pero el peso chileno es la moneda de peor desempeño en agosto

El dólar se toma un respiro frente al peso chileno, pese a la caída del cobre. Los mercados están atentos a la publicación de las minutas de la Reserva Federal durante esta jornada.

La divisa estadounidense se ubica en $788,96, lo que implica una baja de $ 1,72. De todas maneras en el mes acumula un avance de $29,58, y el peso chileno es la moneda que más se debilita frente al dólar en agosto.

“Hemos visto que la FED, a través de Jerome Powell, ha comunicado que no se tiene claridad si la variante Delta afectará importantemente a la economía y que los efectos de la pandemia aún no se han disipado, por lo que la recuperación económica aún no está completa. Hoy durante la conferencia de las actas de la FOMC se esperan más anuncios, aunque no sería de extrañar que sean pospuestos los más importantes por estas declaraciones”, dijo Libertex.

Para los expertos esta caída del dólar sería transitoria, debido a la incertidumbre geopolítica que se mantiene por lo ocurrido en Afganistán.

“Los fundamentos debieran seguir siendo favorables para el dólar, especialmente si consideramos la incertidumbre existente por la situación que se vive en Afganistán y la fuerte caída que ha registrado el cobre por los débiles datos de China y los mayores casos de coronavirus en el mundo, que podrían demorar las proyecciones de recuperación económica”, señaló Capitaria.

El foco de los analistas también está puesto en China, que ha hecho bajar el cobre en las últimas sesiones.

“China sigue poniendo en riesgo la recuperación económica debido a su política de tolerancia cero con respecto al coronavirus. Se detectó a inicios de semana un caso en uno de los puertos más importantes del país asiático, lo que activó los protocolos que derivaron en el cierre del puerto. Esto está generando un colapso en los demás puertos de china, lo que elevaría los costos de transporte y podría poner en riesgo la cadena de suministro a nivel global”, sostuvo un analista de XTB Latam.