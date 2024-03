Dos tercios de las empresas del Ipsa empeoraron sus resultados en 2023

Las fuertes bajas en la ultima línea de Vapores y SQM profundizaron el descenso global de las empresas del Ipsa en 2023. En total, 18 de las 29 empresas que hasta ahora han reportado a la CMF (de las 30 del Ipsa) mostraron caídas, mientras que una pasó de ganancias a pérdidas y otra agudizó sus cifras rojas. Así, 20 empresas hasta ahora, dos tercios de las firmas del Ipsa, vieron un empeoramiento en sus resultados el año pasado.

Las dos empresas que tuvieron pérdidas fueron la acerera CAP, que pasó de ganancias por US$225 millones en 2022 a una cifra negativa de US$ 6,9 millones el año pasado, y Engie, que profundizó su línea roja, al elevar las mermas desde US$ 388 millones a US$ 411 millones. Por su pate, Enel Americas pasó de pérdidas por US$ 44 millones a ganancias por US$ 864 millones.

En conjunto, las 29 compañías que han reportado ganancias para 2023 suman utilidades por US$ 10.761 millones, con una baja de 50,49%. En el total, los ingresos se contrajeron 4,7%, hasta US$137.852 millones.

Y la tendencia será mayor aún: solo falta Quiñenco, la matriz del grupo Luksic que tiene previsto reportar a fines de marzo. Pero a septiembre, reducía sus ganancias en un 73%, en línea con el descenso de las operaciones de Vapores, la naviera que tuvo un extraordinario e irrepetible 2022.

Precisamente Vapores fue la compañía que había dominado el ranking de empresas con los mayores beneficios ene los últimos años, pero no pudo repetir su rendimiento, según reportó este viernes. En 2023 la utilidad de la firma llegó a US$ 258 millones, una caída de un 95% respecto al ejercicio del 2022, cuando llegó a US$ 5.563 millones. En un comunicado, la argumento que la cifra “se explica por la alta base de comparación por el extraordinario 2022 que vivió la compañía, el cambio en las condiciones de mercado y el gasto en impuestos por los dividendos repatriados desde Alemania”.

El retail

En el retail, la última del Ipsa en reportar fue Ripley Corp, la empresa de la familia Calderón con operaciones en Chile y Perú. La compañía reportó pérdidas por US$ 57 millones en 2023, versus las ganancias por casi US$ 24 millones del año previo. Sus ingresos de todo el año cayeron 7%. Sin embargo, la compañía mejoró en el último trimestre: tuvo ganancias por US$ 15 millones, 33% menos que en igual período de 2022, pero cifras azules al fin.

Aunque fue un mal año para Falabella, Aldo Morales, subgerente de Renta Variable Local de Bice Inversiones, destaca el crecimiento de 30% en Ebitda en el cuarto trimestre, “encontrándose por sobre lo esperado, principalmente ligado al negocio bancario y a una importante mejora en eficiencia en gastos a nivel consolidado. También destacó el cambio de tendencia positivo en endeudamiento”. En el trimestre octubre-diciembre, el retailer alcanzó una utilidad neta de US$80 millones, mucho más que los US$ 9 millones de octubre-diciembre del año previo. Para el ejercicio completo reportó beneficios por US$ 69 millones, con un descenso de 65% respecto de 2022.

Por su parte, Cencosud anotó una caída en sus ganancias de 35%, a US$251 millones, impactada por las cifras de hiperinflación en Argentina. Excluido ese efecto, las utilidades habrían crecido 20,2%, hasta US$ 938 millones. El mismo fenómeno ocurrió en el cuarto trimestre, según reportó en sus análisis razonado, la utilidad neta reportada cayó 36,4% a US$ 121 millones, mientras que la ganancia excluido el factor Argentina subió 49,2%, a US$ 418 millones.

Las tres empresas de centros comerciales, en tanto, mostraron avances. Las ganancias de Mall Plaza y Parque Arauco se empinaron 121% y 161%, respectivamente. Cencosud Shopping sólo creció 3%.

Otra Ipsa del comercio es SMU, cuyas utilidades totales bajaron 32%, pero por un efecto extraordinario: en 2022, la alta inflación benefició tuvo un efecto positivo en los impuestos a la ganancias. Descontado ese efecto, la utilidad antes de impuestos creció 13%. En el global, SMU ganó US$ 101 millones.

La sorpresa de SQM

Desde Banchile Research destacan tres aspectos de la temporada de resultados: “la sorpresa negativa en SQM, principalmente por menores precio del litio, pero que estarían indicando haber llegado al bottom (la parte más baja de la curva)”; así como los buenos márgenes en Copec, que vienen de la mano de la operación de Mapa, junto a mejores precios de la celulosa; y que Entel anunció una estructura de pago de la venta de la fibra distinta a la esperada por el mercado. Esto ajustó las estimaciones de utilidad y dividendo a la baja”.

En el caso de la minera no metálica, las ganancias del ejercicio pasado llegaron a US$ 2.012 millones, 48,5% menos que el año anterior. A pesar de ello, se transformó en la empresa con las mayores ganancias del selectivo accionario, seguida por Banco de Chile con US$1.417 millones. Sólo estas dos empresas lograron beneficios por sobre los US$1.000 millones.

Los ingresos de SQM se contrajeron 30% año a año, donde los ingresos por litio y derivados totalizaron US$5.180 millones, una disminución de 36,5% en comparación a los US$ 8.152 millones de 2022. En su análisis razonado, explicó que para el litio “nuestros precios promedio disminuyeron más del 47% durante el cuarto trimestre de 2023 en comparación con el tercer trimestre del mismo año”.

Aldo Morales coincide respecto de la sorpresa negativa de SQM, “que reportó precios promedio menores a lo esperado por el mercado en el segmento Litio y con proyecciones para el año 2024 que pueden ser consideradas de conservadoras. A pesar de lo anterior, destacó positivamente el importante aumento en volúmenes de venta en litio, registrando niveles récord históricos en 2024, en línea con la estrategia de expansión que está llevando a cabo la compañía”.

En tanto, Empresas Copec, el holding del grupo Angelini pasó de utilidades por US$1.466 millones en 2022 a ganancias por US$ 348 millones en 2023. En ello influyó sobre todo el desempeño de su brazo forestal, que anotó pérdidas el año pasado por US$ 358 millones.