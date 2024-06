Eduardo Engel plantea cuatro ideas que no le convencen en la reforma previsional

“Algunas ideas que no me convencen”. Bajo ese título el economista y director de Espacio Público, Eduardo Engel, explicó en una presentación que hizo a los senadores de la Comisión de Trabajo, cuáles son los temas que a su juicio no deberían incorporarse en la reforma previsional.

Primero habló de dos ideas que están incorporadas en el proyecto que ingresó el gobierno al Congreso, y luego habló de otras dos ideas que si bien no están en el papel, sí han sido parte de la discusión pública en el último tiempo.

Entre las primeras, mencionó los autopréstamos que propuso el gobierno. “Son contrarios a la lógica de un sistema de pensiones y del ahorro obligatorio. Y segundo, va a ser difícil, si se aprueba, resistir incrementos en el futuro. Ese es el típico tema que, si se hace ahora, por qué no más en el futuro”, explicó.

Luego se refirió al hecho de ampliar la PGU para el decil de más altos ingresos. “Es muy, muy caro. De la plata que va a aumentar la PGU para los primeros nueve deciles, es casi lo mismo, un poquito más nomás, que lo que se va para que el decil más rico reciba la PGU. En el futuro, en algún momento, creo que es algo que debiéramos hacer, pero creo que no es el momento dados los desafíos que tenemos como país y la falta de recursos fiscales”.

Sobre los temas que no están en el proyecto de ley, pero que han sido tema de debate en lo reciente, Engel habló primero del seguro de longevidad, una propuesta que ha sido planteada prácticamente por todos los sectores políticos. “Creo que es algo riesgoso y regresivo. Riesgoso porque tiene un diseño complicado de los activos correspondientes, no me queda claro que va a funcionar. Y regresivo porque esencialmente favorece a las personas que van a vivir más tiempo, y eso correlaciona desgraciadamente con el nivel socioeconómico que tienen las personas”.

El cuarto y último tema es respecto de la AFP estatal y competencia en la industria. “A mí me complica la idea de que el rol del Estado en seguridad social empiece a interactuar, en competir con privados. Yo creo que el rol del Estado en seguridad social no está en competir con empresas privadas, es un rol complementario a ese, pero no es un rol que empiece a sustituir a empresas privadas”.

“Si queremos aumentar el rol del Estado (...) está en la propuesta del gobierno que hay un 3% que va a un fondo común. Eso podría ser administrado por una institución de gobierno, con una gobernanza seria, con objetivos claros y visiones claras, rendiciones de cuentas, y podría ser sumamente valioso e interesante, pero tener una AFP estatal compitiendo con AFP privadas, creo que desvirtúa el rol del Estado en la seguridad social”.

Problemas y soluciones

Más allá de plantear los temas que no le convencen, en realidad Engel dedicó más tiempo para hablar de los problema que ve en el sistema, y las posibles soluciones.

Algunos de los problemas que hay en el sistema, dijo el economista, es que hay “evidencias contundentes de altas comisiones, ganancias sobrenormales, falta de competencia”. Para ello, planteó algunas posibles soluciones: licitación de afiliados antiguos, fondos generacionales, y separación de la industria de AFP.

Esos tres planteamientos fueron incorporados por el gobierno en la reforma previsional, pero Engel planteó algunas ideas nuevas sobre el primero.

Por ejemplo, sobre la licitación de afiliados antiguos, dijo que hay que “proteger a los afiliados de las consecuencias de su inercia”, esto es, que no se cambian de AFP, para lo cual se pueden hacer distintas cosas, como licitar el 20% de los afiliados cada dos años, y que estas licitaciones duren 10 años y se reliciten al terminar ese periodo. Su presentación mencionaba: “En todo momento el afiliado paga una comisión que resultó de una licitación, evitando así alzas a la Planvital”.

Asimismo, planteó que se definan paquetes de afiliados homogéneos a licitar, determinados por criterios simples, como los últimos dígitos del RUT. También planteó que las estrategias de “no agresión” entre AFP sean poco atractivas. Y dejar el diseño de esta licitación a una comisión técnica que acompañe el proceso durante los primeros años.