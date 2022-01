El dólar no para de caer y ya se ubica en mínimos desde fines de noviembre: mercado analiza el IPC y espera dato de empleo de EEUU

El dólar continúa con su periodo de corrección tras los máximos históricos a los que llegó tras el triunfo de Gabriel Boric y en las primeras operaciones de hoy viernes se instala en mínimos desde fines de noviembre del año pasado.

La divisa estadounidense se transa en una punta vendedora de $ 834, lo que supone una baja de $ 4,25 en relación al cierre de ayer.

La cotización tiene como telón de fondo el IPC de diciembre, el cual una vez más superó las proyecciones de los expertos y llevó a la inflación a su nivel más alto en 14 años.

En ese contexto, se espera que el Banco Central siga o incluso acelere el ritmo de alzas en la tasa de interés para poder controlar las presiones inflacionarias que aquejan a la economía chilena.

Miembros del Consejo del Banco Central de Chile. De izquierda a derecha: Alberto Naudon, Joaquín Vial (Vicepresidente), Mario Marcel (Presidente), Pablo García y Rosanna Costa.

“Ante un alto IPC no cabe duda que el Banco Central de Chile subirá la tasa en un mínimo de 0,5% para llevarla hasta 4,50%. No más que eso, porque hay factores que van a ir diluyendo la presión sobre los precios, tales como los retiros de las AFPs que ya no van a generar tanta liquidez y la desaceleración en la tasa de crecimiento de la economía”, dijo Guillermo Araya, de Renta 4.

El dollar index, que mide a la divisa frente a una canasta de seis monedas líquidas, entre ellas el euro, baja un 0,16% en este minuto.

Ayer, las minutas de la Reserva Federal mostraron un sentimiento más agresivo por parte del banco central estadounidense en materia de política monetaria, donde incluso se podría ver la primera alza de tasas en marzo, justo después de que terminara la retirada de estímulos.

“El contexto anterior podría impulsar el billete verde a mayores niveles”, dijo Juan Ortiz Godoy, estratega de mercados de XTB Latam.

Con todo, el mercado local y mundial está a la espera del dato de empleo de EEUU, que podría alterar aún más las expectativas en torno al futuro de la tasa de interés en la mayor economía del mundo.