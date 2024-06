El dólar arranca la semana buscando extender las ganancias con que se cerró el viernes pasado. La moneda de Estados Unidos en Chile comienza al alza una semana marcada por la decisión de tasas del Banco Central local y por el feriado de este jueves.

Al inicio del día, el dólar sube $6,90 respecto al cierre del viernes en la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) y llega a un valor de $941 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría dos jornadas consecutivas con ganancias.

El dólar sube en medio de la debilidad del cobre y a la espera de las señales del Banco Central

“La cotización del dólar muestra un nuevo repunte en la presente jornada, continuando con su último rebote en medio de una debilidad del cobre a nivel global”, comentó Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria.

Mientras que, Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals, comentó que, “se espera que veamos un tipo de cambio que continúe al alza ante las presiones que puedan ejercer al peso chileno la posibilidad de que el Banco Central de Chile siga recortando tazas en la reunión de mañana, con primeros objetivos a los $935 y posteriormente a los $950″.

El cobre anota una caída importante debido a los débiles datos industriales de China, el principal consumidor mundial.

Así, el valor a tres meses del cobre perdía un 1,97% a US$4,40 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

“Algunos usuarios de cobre volvieron a comprar en el nivel de US$ 9.600 a US$ 9.700 (US$ 4,35 y US$ 4,40 la libra), pero muchos cancelaron esta mañana tras conocerse los datos chinos. Están esperando a ver si los precios bajan más”, dijo un operador a Reuters

Las perspectivas de demanda del metal industrial se vieron empañadas por los últimos datos de China, donde el crecimiento de la producción industrial en mayo se desaceleró hasta el 5,6%, por debajo de la previsión del 6%.

El desplome del mercado inmobiliario, la elevada deuda de los gobiernos locales y la deflación siguen siendo las principales preocupaciones de la segunda economía mundial.

El dólar sube en medio de la debilidad del cobre y a la espera de las señales del Banco Central

Las existencias de cobre también aumentaron, apuntando a una demanda mediocre, con 4.050 toneladas entregadas a los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres, sobre todo en lugares asiáticos, según mostraron datos de la bolsa.

El dólar en medio de la caída del Euro

En tanto, el dólar en el mundo operaba estable el lunes, mientras que el euro cotizaba en torno a mínimos de más de un mes, ya que la agitación política en Europa aumentaba el nivel de incertidumbre entre los operadores, mientras que los inversionistas esperaban más datos para calibrar la fortaleza de la economía estadounidense.

Los inversionistas han estado contemplando el riesgo de una crisis presupuestaria en el corazón de la zona euro, a medida que los partidos de extrema derecha e izquierda ganan impulso antes de las elecciones parlamentarias anticipadas de Francia, presionando al Gobierno centrista del presidente Emmanuel Macron.

Incluso después de que los mercados financieros franceses sufrieron una brutal liquidación a finales de la semana pasada, los responsables políticos del Banco Central Europeo no tienen planes de discutir compras de emergencia de bonos franceses, dijeron cinco fuentes a Reuters.

El euro operaba estable en 1,0713 dólares, tras caer el viernes a su nivel más bajo desde el 1 de mayo, a 1,06678 dólares. Además, la semana pasada registró su mayor caída semanal desde abril, un 0,88%.

Mientras que, el índice del dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, operaba sin cambios en 105,54, cerca de su nivel más alto desde el 2 de mayo, impulsado sobre todo por la debilidad del euro.

Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo el domingo que era una “predicción razonable” que el banco central estadounidense recortara las tasas de interés una vez este año y esperara hasta diciembre para hacerlo.

La Fed publicó proyecciones actualizadas la semana pasada que mostraban que la mediana de las previsiones de los 19 banqueros centrales estadounidenses era de un único recorte de los tipos de interés este año.