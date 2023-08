Encuesta: Hay amplio interés por emprender, pero ven dificultades para acceder a financiamiento

La tercera encuesta nacional de ecosistema emprendedor desarrollada por la Universidad Gabriel Mistral y Black & White, reveló que hay un amplio interés de las personas por emprender en el futuro, sin embargo un número importante de encuestados piensa que no podrá acceder a financiamiento para cumplir dicho objetivo.

En concreto, el sondeo mostró que el 76% cree que le iría bien si emprendiera, mientras que a un 81% le gustaría emprender a futuro. El interés por asumir dicho desafío es mayor entre personas de 35 a 54 años, habitantes de la Región Metropolitana y entre migrantes. El optimismo eso sí, se ve opacado por un 69% de personas que piensan que no podrán acceder a financiamiento. Un 64% dice que los intereses y comisiones son muy altos, y un 7% indicó que pediría recursos a prestamistas informales.

Por otro lado, la encuesta mostró que casi la mitad (49%) de quienes tienen o han tenido un emprendimiento, no han formalizado la actividad ante el Servicio de Impuestos Internos. La cifra asciende al 64% en el caso de las mujeres. La mayoría dice que ven como difícil o muy difícil poder realizar el trámite para formalizar actividades. La cifra es mayor entre personas de menores recursos (71%) y entre quienes tienen entre 18 y 35 años (83%).

“Estos resultados no hacen sino confirmar que todas las instituciones, partiendo por el sistema escolar y nosotros las universidades, tenemos el desafío de preparar y dotar a las actuales generaciones y a las futuras, de las herramientas, conocimientos y capacidades para emprender según las necesidades del Chile y el mundo de hoy. Como sociedad no podemos permitir que haya más de un 80% de personas a las que le gustaría emprender, pero no lo hace porque se encuentra con barreras de las que debemos hacernos cargo”, dijo en un comunicado el Rector de la Universidad Gabriela Mistral, Sergio Mena.

La encuesta abordó además el escenario económico actual, donde un 60% cree que este año es peor para emprender que 2022, y un 69% considera que el gobierno no tiene como prioridad el emprendimiento.

Asimismo, un 54% siente que le falta preparación para emprender. En el caso de las mujeres el porcentaje llega al 61%, a 62% en el caso de los jóvenes y a 75% entre personas migrantes.

“Esta encuesta nos muestra tres aspectos esenciales: las brechas para acceder al financiamiento como la principal limitante para emprender, las diferentes expectativas que tienen las personas del emprendimiento en Chile -dependiendo de su edad, grupo socioeconómico y nacionalidad, entre otros factores- y el desafío de contar con instituciones que comprendan y apoyen realmente a los emprendedores”, destacó el Director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro UGM, Sebastián Sichel.