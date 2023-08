Datos de China e IPC arrastran al IPSA en negativa jornada para bolsas globales

Las bolsas globales retroceden tras la publicación de débiles datos de China, y luego que Moody´s recortó la calificación crediticia de 10 bancos medianos en EEUU, lo que sembrado el pesimismo esta jornada. A nivel local, se conoció el IPC del mes de julio.

El IPSA cae un 0,95% a 6.258,60 puntos.

“En Chile la noticia más importante es la variación del IPC en julio, el que registró un alza de 0,4% mensual, ubicándose por sobre el 0,3% esperado. Con el dato de julio, acumula un alza de 2,5% en lo que va del año y un 6,5% en doce meses. El IPC subyacente (menos alimentos y energía) evidenció un alza de 0,3% mensual”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

La inflación en Chile superó las expectativas en el séptimo mes, pero la medición a doce meses se moderó por octava vez. Los inversionistas están atentos a los datos inflacionarios en China y EEUU.

Wall Street opera a la baja luego de la decisión de Moody´s, que está arrastrando las acciones del sector bancario estadounidense. También continúa la temporada de resultados corporativos y se esperan datos de relevancia esta semana.

“Moody’s ha rebajado hoy la calificación crediticia de 10 bancos considerados pequeños y medianos en Estados Unidos y ha afirmado que podría rebajar la calificación de los principales prestamistas, tales como U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp y Truist Financial Corp. Por otra parte, ayer por la noche China dio a conocer su balanza comercial de julio, donde destacó la caída de las exportaciones de -14,5% y de las importaciones en -12,4%” agregó Araya.

Los mercados europeos también se tiñen de rojo, mientras los inversionistas esperan conocer los datos inflacionarios que se publicarán en los próximos días.