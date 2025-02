Exportaciones anotan cifra más alta desde que se tiene registro en enero de 2025

Según lo indicado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), las exportaciones del país escalaron hasta los US$ 10.431 millones, mostrando un alza del 10,4% interanual, luego de subir en US$ 983 millones con respecto a enero de 2024. De esa manera, anotaron el valor exportado más alto para un solo mes desde que existen registros.

Los datos fueron publicados en un adelanto del primer Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subrei, con información del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

A nivel de rubros, la minería registró exportaciones por US$4.793 millones, lo que representa un aumento del 13,5% respecto a enero de 2024. El cobre lidera el impulso del sector con operaciones por US$4.051 millones, es decir, un alza del 15,8%, tras incrementar sus envíos en US$ 554 millones.

El oro sumó despachos por US$ 296 millones, con un alza del 157% (+US$ 181 millones) y la plata tuvo ventas por US$ 51 millones, lo que equivale a un 15,7% más que el mismo periodo del año anterior (+US$ 7 millones).

Por el contrario, entre los minerales que disminuyeron sus exportaciones se encuentra el carbonato de litio, que anotó envíos por US$ 193 millones, 36% menos que en enero de 2024, luego de marcar una caída de US$ 108 millones.

Con todo, la minería en su conjunto comienza este año representando el 45,9% de los embarques del país.

Además de la minería, el sector frutícola alcanzó retornos de US$ 2.660 millones, el máximo al que ha llegado el rubro para un solo mes, desde que hay registros. Los envíos de enero de 2025 son un 14,7% superiores al mismo período de 2024 (US$ 342 millones), con lo que llegó a representar el 25,5% de las exportaciones locales.

Los envíos del sector fueron liderados por las cerezas frescas, que registraron despachos al exterior por US$ 2.278 millones, lo que representa un alza del 20,8%, es decir, de US$392 millones, llegando a explicar por sí solas el 21,8% de las exportaciones del país en enero. Otras frutas frescas que mostraron alzas fueron las paltas, limones, manzanas, nectarines, cranberries, peras y zarzaparrillas.

A su vez, los alimentos procesados sumaron envíos por US$ 1.183 millones, anotando un incremento del 0,6% (+US$ 7 millones), de la mano del alza en las exportaciones de mejillones en conserva, fruta congelada y carne de ave. Los salmones, por su parte, alcanzaron envíos por US$ 639 millones, lo cual representa un leve descenso del 1,7%, tras un recorte de US$11 millones.

En este mismo rubro, los alimentos orgánicos sumaron ventas al exterior por US$ 59 millones, mostrando un alza del 30% (+US$ 13,7 millones). El crecimiento de ese sector se sustentó en el incremento de los despachos de arándanos frescos y congelados, moras congeladas, blends de vinos tintos, frambuesas congeladas, vinos embotellados de las variedades Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Sauvignon blanc y Carmenère, además de maqui en formatos de jugo y liofilizado.

Foto: Andres Perez

En la misma línea, las exportaciones de vinos escalaron hasta los US$ 145 millones, evidenciando un incremento del 4,4% (+US$ 6 millones), acompañado del crecimiento en los envíos de vinos embotellados blends, Sauvignon blanc, rosados y Pinot noir.

Por su parte, la industria forestal en su conjunto anotó envíos por US$ 572 millones, lo cual equivale a un alza de 4%, equivalentes a US$22 millones. Se apreció un impulso sostenido en los crecientes embarques de celulosa, que aumentaron en un 26,3% en relación con el mismo tramo del año pasado (+US$ 65 millones) y cartulinas que aumentaron en 4,9% (+US$ 2 millones). Estas alzas compensaron en gran medida las disminuciones en las exportaciones de madera aserrada en un 16,6%, tras una caída de US$ 11 millones y madera contrachapada en un 27,9%, que anotó una baja de US$10 millones.

Por otro lado, en lo que respecta a los despachos de bienes tradicionales, estos representaron el 43,7% del total embarcado al exterior, según la Subrei. Los bienes no tradicionales fueron equivalentes al 56,3% de las exportaciones del primer mes del año.

Las exportaciones no tradicionales alcanzaron US$ 5.875 millones, anotando un alza del 8,8% (+US$ 473 millones). Este incremento se explica por las exportaciones de frutas frescas, alimentos, manufacturas, maquinarias y vinos.

Exportaciones de servicios

Según las cifras del Servicio Nacional de Aduanas, las exportaciones de servicios escalaron hasta los US$ 300 millones, lo que representa un alza del 9,9% con respecto a enero de 2024 (+US$ 27 millones).

En este rubro se registraron 155 diferentes prestaciones de servicios que se exportaron durante el primer mes del año, con 90 de ellos mostrando incrementos en sus ventas al exterior (78%).

Las mayores alzas en los envíos se evidenciaron en las prestaciones de hosting de sitios web y correo electrónico (+US$ 41 millones), comisionista comercial (+US$ 11,9 millones), asesoría legal (+US$ 7,8 millones), administración de empresas navieras (+US$ 7,2 millones), soporte logístico (+US$ 5,6 millones) y filmación de películas mediante técnicas de animación (+US$ 3,1 millones).

Otros servicios con retornos al alza fueron licenciamiento de derechos de autor y/o propiedad intelectual, procesamiento de información, filmación de comerciales, asesoría en marketing, suministro de infraestructura para operar tecnologías de la información I+D en las ciencias médicas y farmacéuticas.

Destinos

América Latina representa el principal destino de las exportaciones chilenas de servicios, recibiendo el 40,2% de los envíos (US$ 120 millones). Otras regiones relevantes son América del Norte que representa el 37,3% (US$ 111 millones), Europa con un 16,1% (US$ 48 millones) y Asia con un 5,7% (US$17 millones). Por su parte, las zonas de África y Medio Oriente concentraron en conjunto el 0,3% de los despachos (US$ 888 mil).

Al desglosar por países, los servicios chilenos se han dirigido a un total de 87 economías en el mundo. Entre las principales se encuentran Estados Unidos (US$ 109 millones), Perú (US$ 41 millones) y Colombia (US$ 20 millones). La suma de esos tres mercados representa el 58% de las exportaciones.