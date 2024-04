Enrique Ostalé, presidente de Falabella: “Tenemos una sólida posición de solvencia”

Llegó hace casi un año y su desembarco en la presidencia de Falabella marcó un vuelco en la historia reciente del retailer chileno. Enrique Ostalé, el ex hombre fuerte de Walmart en Chile y la región, se convirtió el 19 de abril de 2023 en el primer profesional externo, no vinculado a las familias controladoras, en liderar la mesa directiva de la histórica cadena minorista.

Tras 355 días, el ejecutivo chileno presentó su primera carta dirigida a los accionistas en la memoria de la firma. Una donde se hace cargo del “desafiante” 2023 que vivió Falabella, marcador por los “fuertes vientos en contra”, según reconoce el propio Ostalé en la misiva.

Más en Pulso

“Parte de nuestros débiles resultados de este año responden a un entorno negativo en nuestros tres mercados principales, donde se sincronizaron crisis económicas y desafíos políticos. Pero más allá del entorno, sabemos que las respuestas y soluciones adecuadas dependen de nosotros”, reflexionó el ingeniero comercial.

Uno de los puntos que marcó el 2023 del retailer chileno fue cuando perdió su grado de inversión, al ver recortada clasificación de deuda por parte de distintas clasificadoras. Ostalé abordó el punto y defendió la posición de la empresa.

“En cuanto a rebajas en su investment grade, Falabella está tomando las medidas necesarias para recuperarlo lo antes posible. Tenemos una sólida posición de solvencia que nos permite abordar nuestros compromisos financieros con tranquilidad. Además, no tenemos vencimientos relevantes de deuda el próximo año, y mantenemos una holgada posición de caja”, indicó.

En su carta, Ostalé remarcó que la compañía se dedicó a enfocarse en sus negocios principales ”y en seguir fortaleciendo nuestras ventajas competitivas, avanzamos en responder con igual urgencia a los desafíos organizacionales que su gestión nos impone hoy”.

“El mundo enfrenta complejidades crecientes y nuestro ecosistema no es ajeno a esta situación. A mayor complejidad, nuestra respuesta debe ser necesariamente mayor simplicidad para continuar siendo efectivos como organización. Una operación más simple requiere focalizar las energías en los negocios principales, y también en la manera cómo se estructura nuestro equipo e interactúan nuestros colaboradores”, explicó.

Eso sí, no eludió la necesidad de seguir realizando ajustes en la marcha de la compañía durante este ejercicio. “En Falabella sabemos que somos protagonistas de nuestro futuro y no víctimas de las circunstancias. No podemos controlar los vientos, pero sí las velas y el timón. Para el año 2024 los pronósticos hablan de menos viento en contra, pero no auguran viento de cola. Hay muchos ajustes que debemos seguir realizando para que nuestra nave se mueva con agilidad en la respuesta a nuestros clientes y accionistas”, indicó.

Con todo, afirmó que “tenemos un modelo ganador” y que “las oportunidades están ahí”, por lo que agradeció a “los miles de colaboradores que trabajan incansablemente para sacar adelante la tarea” y “a nuestros accionistas que han mantenido su confianza en que recuperaremos la rentabilidad de nuestras inversiones, lo que exige ser cada vez más rigurosos respecto de dónde nos conviene invertir”.

“Estoy muy optimista en cuanto a que no solo superaremos los malos tiempos, sino que además saldremos muy fortalecidos”, concluyó Ostalé.

El mensaje del gerente general

En tanto, en la misma memoria de 2023, el recientemente designado gerente general, Alejandro González, resumió el ejercicio pasado como “un año complejo, con mucho aprendizaje”, en la que se enfocaron en adaptarse “a una economía desafiante, generando mejoras en nuestra manera de operar”, así como en el entendimiento de sus clientes.

“Navegamos en un entorno macro desafiante, marcado por una alta inflación, niveles elevados de tasas de interés, caída en niveles de consumo, un deprimido sector de la construcción y un aumento del riesgo crediticio en los bancos. En ese contexto, comenzamos el año con resultados distantes a nuestras expectativas y a las del mercado, rebajando nuestro rating crediticio”, recordó, enfatizando que a fines del 2023 la situación financiera mejoró hasta alcanzar “una sólida posición de caja no bancaria con un incremento de más de US$500 millones, y una menor deuda financiera neta”.

Así, afirmó que “durante 2023, sentamos las bases para continuar recuperando la fortaleza financiera que nos caracteriza”.

“Los últimos años fueron turbulentos, y hemos sabido navegarlos para salir fortalecidos y más resilientes. Creo firmemente que, con nuestra pasión por el cliente, la omnicanalidad, y nuestra capacidad de transformación, Falabella tiene un futuro prometedor, afianzando su liderazgo en la Región”, cerró González.