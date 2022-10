Estudio CNC: Índice de victimización en el comercio se dispara y alcanza un 58,6% durante el primer semestre 2022

En el marco del aumento de la preocupación por la seguridad de las personas, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) reveló los resultados de su sondeo realizado a dueños de locales comerciales sobre delincuencia. Si bien los índices de victimización venían al alza, para el primer semestre de este año se registró un aumento importante: un 58,6% declaró haber sido víctima de un delito en su negocio.

El resultado no sólo supera la medición anterior que arrojó un 47,9%, sino también el promedio de las 22 mediciones previas de la CNC, que es de 49,1%. Los actuales números sólo son superados por el estudio del segundo semestre de 2017, fecha en que se registró un 59,3%.

La encuesta contempló a establecimientos ubicados en Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso, Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt. En todas, los niveles de victimización crecieron aumentaron significativamente, superando el 55%.

En desglose, las ciudades que mostraron los índices más preocupantes fueron Antofagasta con un 63,6%, Valparaíso-Viña del Mar con 61,2% y Puerto Montt con 60,9%. Al respecto, en la presentación del estudio, Ricardo Mewes, presidente de la CNC, planteó que “hay una transversalidad en la violencia y delincuencia. Ya no importa la ciudad ni la comuna”.

Por rubro, las cifras también son alarmantes. La categoría Compra y Venta de Automóviles, Empresas de Logística y Estaciones de Servicio alcanzó un 64,1% de locales victimizados; Hoteles y Restaurantes un 56,7%, mientras que Otros Comercios de Menor Tamaño llegaron a un 56,1%. Solo Retail se mantuvo con una tasa de 90,2%.

Tipo de delito

Respecto al tipo de delito y/o falta que los encuestados declararon haber sido víctimas, el con mayor ocurrencia fue Otros daños materiales al local con 27,6%. Lo anterior incluye incendios, destrozos, rayados, entre otros.

Le siguen el hurto, hurto hormiga, robo de accesorios de vehículo comercial y delito económico. Con esto, seis de los nueve delitos tipificados vieron crecer su frecuencia.

En el retail, destacaron en el estudio las cifras de hurto y hurto hormiga, con un 70,7% y 75,1%, respectivamente. Además, llamó la atención el aumento del robo de mercancía en ruta, cifra que ascendió a 52,9%.

Según se estimó la media de ocurrencia es de 4,2, es decir, durante el semestre los locales son 4,2 veces víctimas de algún otro delito. En tanto, durante el primer semestre de 2022, se registró que el hurto hormiga fue el delito con mayor índice de revictimización con un 91,3%.

Comercio ilegal

El sondeo también reveló que un 66,4% respondió que el comercio ambulante ilegal en su barrio ha aumentado, dejando así a un 38,2% de los establecimientos con este tipo de comercios en sus alrededores.

Esto, según reporta la CNC, tendría cierta incidencia en los niveles de victimización: el 68% de los negocios que reportan presencia de comercio ilegal en las cercanías ha sido víctima de algún delito o falta.

Además, un 72,5% de los locatarios dice que el comercio ambulante aumenta la inseguridad del sector, luego un 65,7% dice que afecta la seguridad de clientes y empleados. Sobre la fiscalización de esta actividad, un 64,5% dice que no existe control alguno, cayendo frente al 77,2% registrado en la medición anterior.

Denuncias

Otra de las cifras que preocupó a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile fue que de aquellos locatarios que fueron victimizados, un 57,9% no denunció ningún delito. Quienes plantearon haber denunciado, frente a la pregunta sobre si obtuvieron o no la ayuda esperada, un 71,6% aseguró que no.

Respecto a cuáles son las barreras para la denuncia, un 61,5% de los comerciantes manifestó que no confía en la eficacia del proceso. También destacó entre las razones con un 46,3% que un trámite engorroso de realizar.

En esta línea, Ricardo Mewes enfatizó en la importancia de la denuncia. “Es la única forma pesquisar estos casos. En este ámbito, el rol de la Fiscalía es dar respuesta rápida es fundamental, porque muchas veces estas causas quedan archivadas, o los delincuentes quedan libres a los pocos días”.

Por lo mismo, el presidente de la CNC agradeció que el Presupuesto 2023 contemplara un eje de seguridad, planteando que la delincuencia es “la otra pandemia que sufre nuestro sector y esperamos que, cuando demos las cifras del próximo semestre, podamos entregar un mensaje más esperanzador”.