Ex director de la Asociación de Empresas Eléctricas advierte que revisar la concesión con Enel tiene “enormes dificultades”

Se cumplen 6 días del masivo corte de luz tras el pasado sistema frontal, y aún hay más de 140 mil clientes que siguen sin suministro eléctrico. En medio de la emergencia, y tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric de revisar la concesión con Enel, el ex director de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, en conversaciones con Desde la Dirección en LT sostuvo que “desde el punto de vista jurídico y práctico el revisar una concesión eléctrica tiene enormes dificultades”.

“¿Qué vas a hacer con esos activos?, ¿Los va a administrar la SEC?, ¿Los va a administrar el Estado?. La verdad es que en la práctica yo veo muy difícil, que algo así pudiera prosperar”, dijo Castillo.

Respecto del anuncio del Presidente, Castillo señaló que “yo lo comprendo simplemente como un llamado de alerta, como un empatizar con la sociedad. Cosa diferente es hacernos cargo del problema estructural”.

Advierte que revocar la concesión no cambiará el panorama, ya que “le quitan la concesión a Enel, y se la entregan a cualquier otro, la administra el Estado, probablemente con la calidad de regulación que tenemos, por la calidad estructural con la que diseñamos la regulación en Chile para la distribución eléctrica, que está obsoleta y lo sabemos hace décadas el problema se va a repetir”.

El abogado detalló que “si no se reforma la distribución, no va a haber mejor calidad de servicio, en primer lugar, y no va a haber modernización de las redes que permitan que las redes de distribución eléctrica cumplan la función que cumplen, por ejemplo, en Inglaterra, que es la regulación más moderna que existe en distribución eléctrica en el mundo”.

Con esto llamó al Gobierno a hacerse cargo del problema de fondo. “Tenemos una legislación de distribución que es del año 82, que desde hace 10 años que está escrito cómo debe ser modificada, en que hay acuerdo totalmente transversal entre los políticos, entre los académicos los consumidores, organizaciones ambientales. Ha habido seminarios, ha habido trabajo con universidades, por décadas, y no ha habido todavía la voluntad política para poner este tema en primer lugar de discusión”.