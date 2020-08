Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP: “Más del 95% de las personas que han pedido retiro de fondos ha sido por el total permitido”

Un mes intenso ha tenido Fernando Larraín como gerente general de la Asociación de AFP, liderando el proceso para el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Y tiene claro que esto recién está empezando y que queda un camino largo por recorrer.

¿Cuál es su balance de estos dos primeros días, lo califican como exitoso?

-Quien debe definir si esto fue exitoso, son los afiliados. Ya hay 5,5 millones de solicitudes ingresadas, la mitad de los afiliados ya hizo la solicitud del retiro del 10%, esa es una cifra bastante alta (...) Efectivamente, hay personas que durante los primeros días, principalmente por temas tecnológicos, no pudieron ingresar su solicitud a tiempo, en esos casos las AFP al menos mencionaron que iban a respetar la solicitud como si hubiese sido hecho el día anterior. Entonces, diría que en general el proceso ha funcionado bastante bien, pero esta es una carrera larga, llevamos recién los primeros metros, ahora hay que validar, ver si hay duplicidad de solicitudes, ver si las personas ingresaron bien los datos, si hay algunos casos de fraude de gente que quiso depositar la plata en la cuenta de otra persona, por ejemplo, hay que chequearlo ahora. Luego viene el pago de este beneficio.

¿Cuándo le van a responder a las personas que fue aceptada o rechazada la solicitud?

-Me imagino que probablemente algunas administradoras, en algunos casos que sean los más simples, van a poder empezar a informar a principios de la próxima semana, para que entre lunes y miércoles ya se vaya informando a todas las personas que iniciaron el proceso en estos días.

¿Tienen una estimación de cuántas personas han solicitado retiro total versus parcial?

-Más del 95% de las personas que han pedido el retiro de fondos lo ha hecho por el total permitido, también alrededor del 95% ha pedido que los fondos se traspasen a su cuenta bancaria.

¿Al ritmo que se ha observado, qué día estiman que ya se van a haber realizado la mayoría de las solicitudes?

-En el transcurso de este fin de semana, y probablemente los primeros días de la semana siguiente, yo creo que ya se va a haber realizado una gran mayoría, porque habrán personas que no van a retirar el 10%, por distintas razones; y otras probablemente no lo necesitan ahora y lo harán más adelante. En ese caso no sabemos si va a ser en un mes más, en tres meses más, en un año más, va a depender también de cómo se comporte la pandemia. Pero yo creo que la gran mayoría de las solicitudes se habrán realizado en la primera semana de iniciado el proceso.

Este viernes se vio una disminución de flujo, tanto de solicitudes por internet, como de personas que asistieron a sucursales. ¿Esperan que sea poca la gente que asista presencialmente la próxima semana?

-Vamos a ver, hemos preparado todo esto teniendo en cuenta que hay más de 11 millones de personas. En ese sentido, hay que responder no solo bien el día jueves que fue cuando esto partió, sino que los 365 días que dura todo esto. Es natural que durante el primer día principalmente, hubiera más personas ingresando solicitudes, pero ya van la mitad de los afiliados, y falta la otra mitad. No sabemos exactamente si son personas que van a postergar su decisión del retiro, o son personas que no van a retirar sus fondos para no ver disminuidas sus pensiones, o son personas que tuvieron problemas en la parte digital, o lo quieran hacer de otra forma.

¿Los lugares más masivos que van a arrendar, por cuánto tiempo van a estar disponibles?

-Vamos a ir viendo cómo funciona la cantidad de personas que lleguen, esperamos que el proceso siga su rumbo digital. No solo la primera parte es digital, esta etapa digital va a seguir de manera permanente. Entonces, esperamos que ojalá la cantidad de personas que tengan que asistir de manera presencial, sea lo mínimo posible, y en eso hemos hecho un esfuerzo también, y le agradecemos a los municipios, porque los que mejor conocen el territorio y a sus vecinos, son ellos.