De Gregorio en evento del FMI: “La credibilidad no es solo de las políticas, sino también de la calidad de los políticos”

En el marco de la discusión sobre la estabilidad de la economía del Fondo Monetario Internacional (FMI), el exministro y expresidente del Banco Central, José De Gregorio, resaltó el aporte de las políticas macroeconómicas para hacer frente a las incertidumbre sobre el futuro de este tema ante las dudas que existen respecto a los efectos de las medidas y el desempeño económico de los países tras los últimos episodios que siguieron tras la pandemia del Covid-19: alza de inflación y tensiones geopolíticas, entre otros.

“Hemos tenido grandes políticas macro en los últimos 20 años (...) El mundo tiene, en mi opinión, buenas políticas monetarias y financieras, mucho mejores sistemas financieros y una buena política fiscal.”, dijo De Gregorio en la primera parte de su exposición en una conversación del FMI sobre su reporte global de estabilidad financiera o capítulo 2.

Foro FMI: De Gregorio pide reforzar las políticas económicas de cara a nuevos eventos que puedan afectar al mundo

El actual decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile (FEN) estimó que las políticas económicas son mejores a las que existían para eventos pasados, como la Crisis Asiática. “La inflación aumentó en 2021 y ahora está bajando. Los bancos centrales han hecho lo que dijimos durante muchos años: tener objetivos de inflación y ser independientes”, sostuvo.

“Los sistemas financieros son lo suficientemente fuertes como para que no tuviéramos una de las preocupaciones que muchas veces tenemos, que el aumento de las tasas de interés podría causar algún tipo de vulnerabilidad”, agregó.

Sin embargo, el economista apuntó que el mejor escenario para enfrentar las crisis no es motivo de relajo: “Esto no excluye que tengamos problemas, ya que los efectos de la incertidumbre pueden crear problemas, pero podemos predecir que sabemos cómo manejarlos”, sostuvo.

“Tenemos que ser cautos y decir, bueno, aunque el contexto es bueno, tenemos que estar seguros y poner algún refuerzo a la infraestructura macroeconómica para que nos vaya bien”, añadió De Gregorio en relación con lo que plantea el FMI en su informe.

Sobre la incertidumbre respecto a la economía, el FMI estima que, “la elevada incertidumbre macroeconómica puede aumentar significativamente los riesgos para la estabilidad económica y financiera, y que la relación podría ser más fuerte cuando las vulnerabilidades macroeconómicas son elevadas o cuando la volatilidad del mercado es baja (durante episodios de desconexión entre los mercados y la macroeconomía)”.

El resumen del texto también plantea que, “la incertidumbre macroeconómica también puede desencadenar efectos secundarios transfronterizos a través de los vínculos comerciales y financieros”. De esta forma, el organismo internacional llama a “mejorar la credibilidad de los marcos de políticas y aumentar la resiliencia mediante políticas macro prudenciales adecuadas y colchones de reservas, así como reducir las vulnerabilidades fiscales, podría contribuir a mitigar las consecuencias negativas de la elevada incertidumbre macroeconómica”.

Ante este contexto, De Gregorio estimó que la incertidumbre de las personas se basa en cómo quedó marcada tras la reacción en la actividad por los últimos episodios sobre la economía, como la pandemia y los conflictos geopolíticos recientes. “El aumento de la incertidumbre significa que la gente tiene más miedo sobre lo que está pasando (...) Podría haber una pandemia con recesión, pero no un colapso. Podría haber inflación y tendrá costos para reducirla, pero eso se puede lograr con un ajuste más suave que antes”, comentó.

Luego, De Gregorio resaltó la importancia de controlar la incertidumbre de las personas para que no impacte de lleno en las finanzas y en la economía local. “A veces tenemos eventos que son bastante volátiles, una guerra, cosas por el estilo, pero no van a los sistemas financieros, porque la gente confía en que el banco central tiene las herramientas y la capacidad para resolver el problema junto con todo el resto de las autoridades. Así que creo que es muy importante tener eso en cuenta”.

En esa línea, el economista llamó a que los responsables de las tomas de decisiones del área deben “asegurarse de que entienden lo que está pasando, cuáles son los instrumentos que tienen a su disposición y actuar en consecuencia”.

“Era mucho más común en el pasado, (pero hoy) demasiado activismo puede ser señal de que los responsables políticos son inseguros o de que no saben exactamente lo que están haciendo. Así que si despliegan muchos instrumentos y son muy activos es porque no saben cómo manejarlos (los episodios de incertidumbre). Al final, la credibilidad no es solo una cuestión de las políticas, sino también de la calidad de los responsables políticos”, comentó.

De esta forma, De Gregorio planteó que, para evitar un mal manejo de la incertidumbre, se debe tener en cuenta “una regulación financiera fuerte”. El economista recordó cómo mal ejemplo el manejo del tipo de cambio en el pasado ante impactos relevantes. “El ajuste del tipo de cambio condujo a una crisis financiera e hizo que la crisis fuera mucho peor que si hubiera tenido un sistema financiero fuerte”, estimó.

Otra de las recomendaciones fue la de tener un banco central autónomo y una política de objetivos de inflación, “que también tenga flexibilidad en el tipo de cambio para evitar desajustes”.

Finalmente, De Gregorio llamó a generar condiciones para un buen funcionamiento del sistema financiero y la economía. Esto en medio del proceso donde se busca bajar las tasas de interés en el mundo.

“El tema es que mientras están aflojando (las tasas) se debería aplicar algún endurecimiento desde el lado macro-prudencial, para evitar vulnerabilidades. Pero el endurecimiento de la macro-prudencial va en contra de la relajación monetaria en términos de condiciones financieras. Por lo tanto, creo que debemos tener mucho cuidado con los tiempos y la complementariedad entre el ajuste de las políticas prudenciales de forma más cíclica y lo que hacemos desde el punto de vista de la política monetaria”, dijo al cierre de su exposición.