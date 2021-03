Fortuna de Trump cae a $ 2.300 millones a medida que la pandemia y el asalto al Capitolio cobran un precio

Donald Trump dio un vuelco a la presidencia estadounidense después de alejarse de la empresa que lo hizo rico y famoso. Cuatro años más tarde, al regresar a su imperio después de perder la Casa Blanca, lo que encuentre puede ponerlo de cabeza.

El patrimonio neto de Trump se redujo a US$2.300 millones desde US$3.000 millones cuando se convirtió en presidente, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. La pandemia que prometió desaparecería está golpeando a su empresa y el motín que lo llevó a un juicio político por segunda vez está dañando su marca.

Sus divulgaciones financieras y documentos de préstamos, entrevistas con ex ejecutivos y analistas de la industria, y una serie de investigaciones y luchas legales revelan cuántos problemas podrían enfrentar Trump y su empresa.

El covid ha sido duro con los edificios de oficinas, clave para su riqueza, y con los hoteles y complejos turísticos que llevan su nombre. Las consecuencias del asalto al Capitolio han dañado sus relaciones con corredores y prestamistas. Al menos US$590 millones en préstamos vencen en los próximos cuatro años, más de la mitad garantizados personalmente por Trump y su depósito de chatarra de empresas fallidas solo se ha vuelto más concurrido.

Pero Trump, cuya compañía se negó a comentar, se ha recuperado antes. Una recuperación económica posterior a la pandemia podría volver a inflar el valor de sus propiedades. Podría continuar su racha de bestsellers, volver a la televisión o iniciar un rival en las plataformas de redes sociales que lo han rechazado. Incluso si las cosas van mal, podría aprovechar las pérdidas al usarlas para recortar sus facturas de impuestos, como lo ha hecho durante años.

Solo Trump sabe lo que está pensando mientras contempla la derrota que niega. Cuando mire a su alrededor, gran parte de lo que vea será triste y algunos serán un desastre total. Dentro de su imperio hay una bolsa de sorpresas con oportunidades que ningún ex político puede rivalizar y amenazas que ningún magnate querría.

La valoración de sus bienes raíces cayó 26% entre 2016 y 2021

Ningún segmento en el mundo empresarial de Trump es tan importante como los bienes raíces comerciales, que representan alrededor de las tres cuartas partes de su patrimonio neto. Y pocas industrias en los Estados Unidos se han visto tan afectadas durante el año pasado, cuando los trabajadores desaparecieron de las torres de oficinas y los distritos comerciales se convirtieron en pueblos fantasmas.

Se enfrenta a un “triple golpe” de Covid, los disturbios del Capitolio y una cartera de propiedades envejecida, dice Ruth Colp-Haber, que dirige la consultora Wharton Property Advisors. “Estos son los negocios en los que no quieres estar ahora”.

Particularmente el negocio en cuestión totaliza US$1.700 millones, lo que implica una reducción de 26% en relación al nivel ostentado en 2019. Además, la deuda escala hasta US$257 millones. Entre los afectados se cuentan:

Propiedades de Vornado. La mayoría de los trabajadores de oficina en Nueva York y San Francisco todavía están atrapados en casa. Esa es una noticia terrible para Trump, cuya participación más valiosa es del 30% en dos rascacielos propiedad de Vornado Realty Trust en 555 California St. en San Francisco y 1290 Ave. of the Americas en Nueva York. El valor de su participación, que representa aproximadamente un tercio de su fortuna, ha caído US$80 millones desde 2019 a unos US$685 millones. El multimillonario Steven Roth, que dirige Vornado, ha dicho que la compañía está explorando una venta.

40 Wall St. La torre Art Deco de Trump en el Bajo Manhattan ha caído de valor a US$278 millones desde US$550 millones en 2016, en parte como resultado de una disminución en los ingresos y un empeoramiento del mercado. Algunos inquilinos dicen que se van o lo están considerando, y los documentos del préstamo muestran que Trump ha ofrecido concesiones para quedarse en el edificio de 91 años. El corredor Cushman & Wakefield, que manejaba el arrendamiento, cortó los lazos con Trump después de que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio.

Trump Tower. El edificio de la Quinta Avenida, que una vez fuera la joya de la corona, se convirtió en una fortaleza después de que Trump ganó la presidencia. En la parte superior hay un tríplex de mármol y oro que ya no es su residencia principal. Los propietarios de apartamentos han visto cómo sus unidades permanecen en el mercado, incluso con grandes descuentos. La Organización Trump es propietaria y administra el espacio comercial, así como la antigua tienda Niketown a la vuelta de la esquina, donde Tiffany ha establecido su residencia temporal. Los alquileres en la Quinta Avenida, en declive incluso antes de la pandemia, se han desplomado un 32% desde un máximo de 2018, según la Junta de Bienes Raíces de Nueva York.

Security personnel enters the Trump Tower in New York, U.S. March 7, 2021. REUTERS/Caitlin Ochs

En resort y hoteles la deuda llega a US$330 millones

Trump posee, administra o licencia su nombre a una docena de hoteles y complejos turísticos, desde uno en una antigua oficina de correos cerca de la Casa Blanca, donde el bar lleva el nombre de Benjamin Franklin, hasta dos en Escocia. Trump ha garantizado personalmente US$330 millones de su deuda. Casi la mitad proviene de un préstamo para el hotel de Washington, más de un tercio es para su resort de golf en Miami y el resto está vinculado a una propiedad de Chicago. Su prestamista, Deutsche Bank AG, dijo después de los disturbios que no volvería a hacer negocios con él.

Después de que Trump dejó su empresa en manos de sus hijos adultos, Eric y Don Jr., había planes para abrir hoteles en el sur bajo las marcas Scion y American Idea. Eso nunca sucedió. Los Trump podrían volver a intentarlo, atendiendo a su base de partidarios con hoteles, complejos turísticos o incluso edificios residenciales de marca de mercado medio. La demanda acumulada de viajes una vez que se eliminen las restricciones de Covid podría ser un impulso.

En este caso, el valor conjunto llega a US$558,9 millones, lo que equivale a una disminución de 42% entre 2015 y 2020. Estos son específicamente los principales negocios:

Trump International hotel en Washington. El hotel de Trump en Washington era un símbolo de conflicto con candelabros: el gobierno que él controlaba le arrendó el edificio y los lobbistas y funcionarios extranjeros compraron cócteles de vodka con caviar por US$100. Pero los ingresos cayeron a US$14,3 millones el año pasado, US$26,2 millones menos que en 2019, según las cifras de divulgación financiera ajustadas para tener en cuenta períodos de tiempo desiguales. Su compañía puso el hotel en el mercado en 2019 por más de US$500 millones y dijo que rechazó las ofertas “por encima de los US$350 millones”. Sus corredores renunciaron en enero. Michael Bellisario, analista de Robert W. Baird & Co., dice que el precio de venta no es realista.

Trump National Doral Miami. El Doral, con 643 habitaciones y cuatro campos de golf, solía ser una de las mayores fuentes de ingresos de Trump. Ahora sufre la pandemia. El año pasado, los ingresos cayeron más de US$57 millones con respecto a 2015 y 560 trabajadores han sido despedidos temporalmente.

Mar-A-Lago. Trump compró la finca Marjorie Merriweather Post de 126 habitaciones en Palm Beach, Florida, por alrededor de US$10 millones en 1985. La convirtió en un club privado que ha sido su hogar y base de operaciones desde que dejó la Casa Blanca. La propiedad generó US$22,9 millones el año pasado, frente a los US$22,3 millones de 2015, según muestran las divulgaciones. Los miembros, que pagan US$250.000 por la oportunidad de codearse con Trump, a veces le dan una ovación de pie cuando entra al comedor.

Aunque el golf no se detuvo, enfrenta problemas

El golf ha sido uno de los pocos puntos brillantes para el imperio Trump durante la pandemia, gracias al entusiasmo por un deporte al aire libre socialmente distanciado. La cantidad de rondas jugadas el año pasado estuvo entre las más altas de la historia, según Mike Loustalot, cofundador de Sagacity Golf, que recopila datos sobre la industria.

Pero no todo está bien en los 19 campos que su empresa posee o administra. Dos en Escocia, Trump Turnberry y Aberdeen, han perdido dinero constantemente, según muestran los documentos presentados en el Reino Unido. Después del ataque al Capitolio, la PGA of America votó a favor de poner fin a un acuerdo para organizar el torneo del próximo año en el Trump National Golf Club Bedminster en Nueva Jersey, diciendo que mantenerlo allí dañaría la marca del grupo. La apertura de Trump World Golf Club Dubai, el segundo campo de Trump en los Emiratos Árabes Unidos, se ha retrasado durante años y dos en Indonesia.

De esta manera, el valor del golf en la cartera de Trump llega a US$271,7 millones con ingresos de US$108,3 millones, lo que representa una baja de 19% en 5 años. En tanto, la deuda está en US$18 millones.

President Donald Trump plays golf at Trump National Golf Club in Sterling, Va., Saturday, Nov. 21, 2020. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Ya no hay interés por las licencias

Durante décadas, el hombre al que le gusta llamarse a sí mismo el mejor constructor de Nueva York ha puesto su nombre en las propiedades y productos de otras personas por una tarifa. La mayor parte de los ingresos por acuerdos de licencia que informó durante su primera campaña (hoteles en Indonesia, condominios en Connecticut, ropa masculina en Macy’s) se han agotado.

Algunos productos obsoletos todavía le envían unos cientos de dólares al mes, como un colchón Trump anunciado como un “avance en la memoria de gel”. Serta tomó medidas para poner fin a ese acuerdo después de que Trump llamó a los inmigrantes mexicanos “violadores”. Después del motín del Capitolio, Trump Plaza en West Palm Beach de Florida votó para quitar el nombre de Trump, y la ciudad de Nueva York está tratando de retirar sus contratos para ejecutar pistas de hielo, un carrusel y un campo de golf, contra lo que Eric Trump ha dicho que la compañía luchará.

De esta manera, el negocio genera ingresos de US$22,7 millones, un descenso de 30% entre los años 2015 y 2020.

Sus otras propiedades no lo apoyan

Trump, que heredó de su padre la empresa de la familia en el barrio periférico, apuntó a lo que llamó “algo más grandioso”. Desde entonces su empresa ha reunido una mezcla de propiedades de lujo. Puso una mansión de Palm Beach en 1125 S. Ocean Blvd. en el mercado por US$49 millones a fines de febrero, mucho más que los US$18,5 millones que pagó para comprarlo en 2018 a su hermana.

Él no bebe y su marca de vodka desapareció hace una década; sin embargo, Trump Winery en Charlottesville, Virginia, es uno de los pocos activos que figuran en las declaraciones financieras que aumentaron de valor y generaron más dinero en 2020 que en 2015. Trump pagó US$7,5 millones por la propiedad de Seven Springs de más de 200 acres en Bedford, Nueva York. Después de que se bloquearon los planes para desarrollar la propiedad, reclamó una exención de impuestos de US$21 millones por prometer conservar la tierra, según el New York Times.

Con todo, estos otros negocios generan US$9,9 millones, una disminución de 85% en cinco años. En tanto la valoración llega a US$375,9 millones y la deuda a US$25,6 millones.

Sus aeronaves tampoco suman

Trump no ha dirigido una aerolínea desde que los prestamistas adquirieron su breve Trump Shuttle en 1992. Pero todavía posee una flota que incluye un Boeing 757, que no ha ido a ninguna parte desde julio de 2019, según la inteligencia de vuelo corporativa JetTrack. Todos sus aviones tienen décadas de antigüedad. Vendió algunas aeronaves y redujo el valor de su flota y entidades asociadas en divulgaciones financieras, de siete con un valor de al menos US$59 millones en 2015 a cinco con un valor de al menos US$6,5 millones en 2020.

Las ventas de los libros se esfuman

Trump ha puesto su nombre en al menos 19 libros, comenzando con “El arte del trato” en 1987. En estos días, puede estar pensando más en uno que llegó una década después: “El arte del regreso”. Es difícil estimar cuánto ganó Trump en regalías antes de sus divulgaciones financieras, pero se desvanecieron durante su tiempo en el cargo. Los ingresos por libros cayeron a por lo menos US$119.341 el año pasado de más de US$888.000 en 2015. En 2015, “Crippled America” le hizo ganar más dinero. Para 2020, sus regalías habían desaparecido.

De todas maneras, el libro más esperado y potencialmente lucrativo de Trump, sus memorias post-presidenciales, todavía está por delante de él. Barack y Michelle Obama supuestamente obtuvieron alrededor de US$65 millones por sus memorias, y Bill Clinton recaudó un anticipo de US$15 millones para su libro de 2004.

Las perspectivas de Trump de contar todo a lo grande parecieron desvanecerse en enero, cuando Simon & Schuster cancelaron los planes de publicar un libro del senador de Missouri Josh Hawley, citando el esfuerzo del republicano por revocar las elecciones. Aun así, los seguidores de Trump siguen dispuestos a convertir su relato de su presidencia en un éxito de ventas.

El entretenimiento no brilla

La venta de Trump del certamen de belleza Miss Universo en 2015, que representó hasta US$49,3 millones en ingresos ese año, se produjo cuando su carrera como estrella de telerrealidad estaba llegando a su fin. “The Apprentice” fue uno de sus mayores reclamos de fama y una importante fuente de ingresos: casi US$200 millones, según el New York Times. Trump tuvo cameos en “Mi pobre angelito 2”, “Zoolander” y “Sex and the City”. Después del motín del Capitolio, el Screen Actors Guild (SAG) consideró revocar su membresía, pero Trump renunció antes de que eso sucediera. La pensión SAG de Trump le pagó alrededor de US$80.000 el año pasado.