Fundador de Lippi se desliga por reclamos en contra de la empresa

Reinaldo Lippi, fundador de la marca chilena de productos outdoor, se sinceró a través de un vídeo en sus redes sociales, debido a un gran número de clientes de la empresa que le han enviado mensajes a través de Instagram, a su cuenta personal, con descargos y reclamos por incumplimientos en compras realizadas online.

“Hace más de 10 años que no estoy en la compañía. Sin embargo, hasta el día de hoy me siguen llegando, este último tiempo sobre todo, muchos reclamos. Yo les pediría, por favor, que esos reclamos los conduzcan por los canales oficiales de la compañía o simplemente al Sernac”, expresó en un post a través de dicha plataforma.

Así, Ricardo Lippi llamó a los usuarios a dejar de enviar mensajes ante este escenario a su cuenta. “Estoy constantemente dando explicaciones y eso no me gusta, y me da un poquito de pena”, dijo.

Lippi, la marca, fue oficiada el pasado viernes por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ante más de 1.500 reclamos recibidos sólo durante mayo. Estos acusaban cancelaciones unilaterales de los pedidos o retrasos en las entregas de compras realizadas a través del comercio online.

El Sernac no descartó una demanda colectiva u otro instrumento que permita perseguir la justa compensación a quienes reclamaron.