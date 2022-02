Futura ministra de Minería: “Sentimos que falta desarrollar en profundidad una política nacional de litio”

Se avecina el cambio de mando y continúan las reuniones entre ministros y futuros secretarios de Estado. Ya fue el turno de Economía y Trabajo en sectores económicos y hace pocas horas se reunieron para un traspaso de información, el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet y la futura ministra de Minería, Marcela Hernando. Si bien esta es la primera cita, de otras más que se llevarán a cabo entre las autoridades, temas como el litio y el royalty estuvieron presentes en el encuentro.

“Ese es un tema que está judicializado, lo mencionamos en ese contexto con el actual ministro. El actual gobierno como el futuro gobierno, tienen que obedecer los fallos de la justicia, y por tanto no vamos a pronunciarnos en relación a eso hasta que no se conozca qué es lo que falle la justicia. Sí sentimos que falta desarrollar en profundidad una política nacional de litio. Sobre eso se ha escrito y dialogado bastante, pero está ausente de una política minera que se desarrolló, pero como capítulo de litio es bastante residual. Las políticas de lo que se va a hacer a futuro esperamos desarrollarla de forma participativa”, dijo Marcela Hernando.

Indicó además que el tema del royalty minero se abordará en conjunto con Hacienda, debido a la cantidad de recursos que se requieren para financiar las reformas del gobierno de Gabriel Boric.

“Ese tema también está pendiente, porque sabemos que se tiene muchas esperanzas y expectativas respecto al royalty minero, para generar recursos permanentes para todas las reformas que pretende hacer este gobierno. Cuando empecemos a discutir el tema del royalty va a ser en conjunto con Hacienda porque se esperan muchos recursos”, señaló.

Por último, indicó que aún no se ha tomado la decisión sobre quién será el vicepresidente de Enami en la futura administración.

“Respecto de quién va a ser el futuro vicepresidente de Enami es algo al que le pone la rúbrica el Presidente. Tengo mi propuesta y lo hemos estado conversando con el subsecretario. Mientras no se concrete y no le ponga la firma el Presidente no voy a anunciar ningún nombre. Respecto a estas licitaciones, nos gustaría que de deshacerse de estos activos prescindibles, hacerlo al mejor precio posible, en el caso de tener que hacerlo. Por otro lado, pensar que se venda lo que se venda no es la solución para el desfinanciamiento que está experimentando Enami.”, indicó Hernando.

El ministro Jobet por su parte, aclaró que sostendrán futuras reuniones con Marcela Hernando, para continuar con el traspaso de información. Además le deseó éxito en su gestión.

“Estamos teniendo una reunión de traspaso con la ministra Hernando y con algunos asesores, y el subsecretario de Minería. Ha sido una reunión muy cordial. Con la actual diputada y futura ministra nos conocemos, porque ha sido miembro y presidenta de la Comisión de Energía, así que tenemos una relación hace años. Hemos repasado todos los temas que lleva esta cartera, los desafíos y oportunidades que tiene nuestra industria minera en los próximos años, y como hemos hecho en otros ministerios, estamos aportando todos los antecedentes y brindando todo el apoyo para asegurarnos que el próximo gobierno tenga una buena gestión, que sea exitoso, porque si al próximo gobierno le va bien, significa que le va bien a todos los chilenos”, señaló Jobet.

El secretario de Estado también abordó la situación sobre la venta de propiedades de Enami, y dijo que “no hay razón para una polémica. Enami tiene una situación financiera compleja, porque ha tenido pérdidas por muchos años. Parte del diagnóstico que se hizo y se compartió en detalle con el directorio, es que Enami tenía ciertos activos que eran prescindibles. Se acordó mandatar a la administración para que avanzara con cautela en generar opciones, para ver qué alternativas se podían tomar, para facilitar y mejorar la posición financiera de la compañía. No hay ninguna decisión tomada que sea irreversible, simplemente se van a generar opciones, para que en la conformación del nuevo directorio tenga sobre la mesa opciones posibles a tomar”.

También participaron el actual subsecretario de Minería, Edgar Blanco, y el futuro subsecretario, Willy Kracht.