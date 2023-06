Gael Yeomans: “Me parece que están las condiciones para que el Banco Central comience a bajar la tasa de interés”

Este año asumió la presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y por ello tendrá que jugar un rol importante en caso que el gobierno logre el pacto fiscal que destrabe la discusión tributaria. Si bien la insistencia que debe ingresar el Ejecutivo en julio es por el Senado, en caso de contar con los 2/3 de los senadores la iniciativa debe volver a la Cámara y en específico a la comisión de Hacienda. Ahí Gael Yeomans (Convergencia Social) será protagonista.

Pero no sólo de reforma tributaria está preocupada la diputada por Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, San Ramón, Lo Espejo, El Bosque, San Miguel, sino que también del manejo monetario del Banco Central. Para ella, ya es momento para que el ente rector comience a recortar la Tasa de Política Monetaria (TPM) que hoy se ubica en 11,25%.

El mercado espera que el Banco Central comience a bajar la tasa de interés en julio, ¿usted comparte es visión?

Mi idea no es pautear la decisión del Banco Central, sino no más bien dar mi opinión sobre la política monetaria. No estoy cuestionando las decisiones que se han tomado, sino que me parece que están las condiciones para que el Banco Central comience a bajar la tasa de interés teniendo en consideración el desempeño que ha tenido la política que ha implementado el propio BC.

¿Ve que hay un riesgo de que la economía se sobreajuste si es que el Banco Central no comienza a bajar pronto la tasa de interés?

La fijación de la tasa de interés se considera para tomar decisiones de inversión, y en ese sentido, le haría muy bien a la economía y a la inversión tener una tasa de interés más baja, entendiendo además que la situación en la que nos encontramos no es la que teníamos el año pasado. La inflación comenzó a ceder, y por lo mismo, para que no tenga un impacto mayor en la economía, me parece que sería positivo.

¿Debería ser en junio, julio?

Esperaría que fuera en estos meses. De hecho, esta semana será clave porque el Banco Central entregará el Informe de Política Monetaria del segundo trimestre, pero creo que es momento que se empiecen a tomar esas decisiones. Si fuera septiembre ya sería tarde, porque se debe pensar en tener buenos datos en inversión, empleo, por lo que septiembre es complejo que se empiece recién ahí a tomar decisiones para bajar la tasa de interés. Eso tendrá impacto negativo en los próximos meses.

En cuanto al pacto fiscal que busca lograr el gobierno para reimpulsar a la reforma tributaria, ¿cómo toma el hecho de que la centroderecha no esté dispuesta a subir ningún impuesto?

Lo primero que se debe decir es que ese mismo sector nos plantea en las discusiones legislativas que se necesita más gasto para financiar las listas de esperar en salud, en los temas educaciones, en infraestructura. Cada una de esas necesidades debieran ser resueltas por el Estado y para ello se necesitan recursos fiscales. Para acordar las necesidades de gasto y ceder para llegar a acuerdo, estamos disponibles. Si para la derecha es muy importante partir con una mayor eficiencia del gasto fiscal, estamos disponibles a que eso sea incorporado, pero también creemos que es importante combatir la evasión.

En busca de ese acuerdo ustedes como Frente Amplio, ¿estarían dispuestos a no perseverar con un impuesto a la riqueza o a las utilidades reinvertidas?

Estamos disponibles a dialogar, pero creemos que para eso tenemos que partir de bases comunes, de ciertos principios. Estamos abiertos a discutir el instrumento, pero siempre que el principio que busquemos sea la justicia tributaria, que tengamos medidas contra la evasión, que los que tienen más recursos en Chile paguen proporcionalmente más, que se revise el impuesto a la renta. Si para eso tenemos que descartar algunas otras medidas que estaban dentro de la propuesta, estamos disponibles a ese diálogo. Lo más relevante para nosotros es que ellos, la derecha, muestren disposición al diálogo, porque hasta ahora nos han dado un portazo en la cara.

¿En el comité político ampliado que se hizo en Cerro Castillo se volvió a hablar de una meta de recaudación de 2,7% del PIB, tal como lo tenía el proyecto que se rechazó en la Cámara de Diputados?

Queremos conseguir un 2,7% del PIB con este proyecto. Ese es el propósito, pero en el diálogo puede dar otros resultados, pero tenemos que aspirar a eso por las necesidades de gasto.

Si no consiguen los 2,7% del PIB con este proyecto tributario, ¿la implementación de esas prioridades no podrá concretarse?

Son las condiciones políticas que tenemos, pero eso no significa que vamos a renunciar o que dejemos de pelear en estos temas que consideramos que son justos para la población.

Dentro del pacto fiscal se detalló que hay siete objetivos para financiar, entre ellos, el incremento la Pensión Garantizada Universal; reducción de listas de espera, fortalecimiento de la atención primaria y de la salud mental; sala cuna universal; sistema nacional de cuidados; seguridad ciudadana y compensación profesores afectados por municipalización (reparación deuda histórica), ¿cuáles son las prioridades para usted en caso de que se recauden menos recursos de lo esperado?

Cada uno de estos puntos son prioritarios. Esperaría agotar todos los esfuerzos posibles para que alcancemos los objetivos propuestos. Estamos disponibles para logarlo.