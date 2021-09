Geely está en conversaciones avanzadas para sacar a bolsa Volvo Cars: valor rondaría los US$ 20.000 millones

La china Geely Holding está en conversaciones avanzadas con bancos para sacar a bolsa su unidad Volvo Cars en las próximas semanas, dijeron tres fuentes a Reuters, en lo que se espera sea una de las ofertas públicas iniciales (OPI) más grandes de Europa este año.

Volvo Cars apunta a una valoración de alrededor de US$ 20.000 millones en la salida a bolsa planeada en Estocolmo, según las fuentes, una de las cuales dijo que el lanzamiento estaba previsto para finales de septiembre.

Goldman Sachs y SEB lideran la operación, mientras que otros bancos, incluidos BNP Paribas, Carnegie y HSBC también están involucrados en el acuerdo, agregaron las fuentes.

Volvo Cars declinó hacer comentarios. Geely tampoco respondió a una solicitud de comentario enviada por correo electrónico fuera del horario comercial en China. SEB y Goldman Sachs se negaron a referirse al tema. Los otros bancos no estuvieron disponibles de inmediato.

Geely, que compró Volvo a Ford Motor hace más de una década en la mayor adquisición por parte de una empresa china de un fabricante de automóviles extranjero, trató sacar a bolsa a la firma sueca en 2018, pero luego retiró el trato citando tensiones comerciales y un descenso de las acciones de automotrices.

Los fabricantes de automóviles tradicionales han perdido fuerza en los últimos tiempos, un periodo en el que Tesla se ha convertido en uno de las empresas más valiosas.

Muchas empresas europeas se han orientado hacia el sector eléctrico, entre ellas Volvo Cars, que tiene como objetivo fabricar solo automóviles eléctricos para 2030 y posee una participación del 49,5% en el fabricante de automóviles eléctricos Polestar.

El logotipo de Geely se ve en un concesionario de automóviles en Shanghai

Volvo Cars, con sede en Gotemburgo, tiene como objetivo asegurar una valoración de aproximadamente US$ 20.000 millones, según una de las fuentes, mientras que otra mencionó un posible rango de US$ 20.000 millones a US$ 30.000 millones.

Una tercera fuente sugirió que una valoración de US$ 16.000 millones era más realista, citando las perspectivas de ingresos de la empresa.

Una valoración de 20.000 millones de dólares para Volvo equivaldría a seis a siete veces sus ganancias, un nivel que algunos analistas dicen que es alto aunque lo pondría en línea con rivales como Daimler y BMW. La valoración de Tesla es de más de 70 veces.