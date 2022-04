Gerente general de Scotiabank Chile: “Confío en que las reformas van a ser moderadas y, además, progresivas en el tiempo”

A mediados del año pasado Diego Masola asumió la gerencia general de Scotiabank Chile. Y luego de la junta de accionistas que realizó este jueves la entidad de capitales canadienses, el ejecutivo se refirió más en profundidad al proceso de nueva Constitución, así como el nuevo gobierno, e iniciativas que se discuten, como el quinto retiro.

Sobre el nuevo gobierno del Presidente Gabriel Boric, el ejecutivo argentino comentó: “Hasta ahora ha sido todo súper positivo, realmente se nota una moderación en su speech, en todo lo que dice y cómo está actuando, en la selección de ministros, que es muy buena gente puesta a disposición del país, así que seguimos confiando, y una muestra de eso es el aumento en la participación accionaria que hemos impulsado en Chile con la compra del paquete a la familia Said”.

El el CEO & Country Head de Scotiabank Chile agregó que tiene “mucha confianza en el equipo económico actual y estoy seguro de que también van a hacer algo balanceado y progresivo en el tiempo (…) Cualquier reforma que haya, tanto impositiva o de pensiones, va a ser progresiva en el tiempo y no va a generar un quiebre en ningún momento, ni en la inversión privada ni en el ahorro privado. Eso lo doy por descontado y creo que es parte de la forma de ser de los chilenos en los últimos 30 años. Las cosas se hacen pensando en el largo plazo, pensando en hacerlas eficientemente (...) Así que confío en que las reformas van a ser moderadas y, además, progresivas en el tiempo. No va a haber un shock, y obviamente no serán retroactivas”.

Para Masola, “lo más interesante de este año va a ser (...) el tema de la Asamblea (Constituyente) y el resultado del plebiscito de salida. Eso creo que es un hito y va a marcar nuestro futuro. No tenemos un pronóstico. Honestamente estamos preparados para cualquiera de los escenarios, y creo que eso es lo más responsable a hacer, para defender a nuestros accionistas y a nuestros depositantes”.

En esa línea, agregó que “este es un país que en los últimos 30 años se destacó por tener seguridad jurídica y previsibilidad, y creemos que eso va a continuar en el gobierno de Gabriel Boric. Contamos con eso. Por eso seguimos invirtiendo en el país”.

La apuesta es por el largo plazo

Sobre qué tan confiados están en el futuro de Chile, Masola respondió: “Estamos súper confiados en el largo plazo. Cuando entramos en un mercado entramos pensando en que nos vamos a quedar forever, 100 años más, 200 años más”.

De hecho, el ejecutivo contó una anécdota al respecto. Cuando el actual CEO de Scotiabank, Brian Porter, era jefe de banca internacional, en su último día en ese cargo previo a asumir el liderazgo del grupo, justo Masola estaba en Toronto.

“Me llama a su oficina y me dice que me nombraban CEO en Uruguay, y me dio un solo consejo: tomar decisiones pensando en el largo plazo, pensando en que nos vamos a quedar para siempre en ese país. Es muy simple tomar decisiones así, por eso es que incrementamos nuestra participación accionaria aquí en Chile. Ahora, eso no quiere decir que los ciclos económicos no hagan esto (fluctúen). Los bancos especialmente copian los ciclos económicos”, puntualizó.

También dijo: “Entonces sí, obviamente si lo piensas en términos de volatilidad y de cambio, ahora es más volátil que antes. Y sí, tienes razón, probablemente el retorno sobre la inversión en el corto plazo pueda sufrir un poquito, pero en el largo plazo seguimos confiando en Chile”.

Pensiones y retiros

Sobre un eventual quinto retiro de las AFP, el gerente general de Scotiabank comentó que “si pasara, definitivamente sería negativo para las tasas. Esperamos que no pase. Ya sabemos a dónde nos llevaron los primeros tres. Un crecimiento del 12% del consumo y sobrecalentamiento de la economía, un aumento de las tasas de referencia al 7%, por ahora. Eso lo que hace es reducir el consumo, que la economía, de un sobrecalentamiento, pase a enfriarse”.

Sobre ello, explicó que finalmente “el público es el que sufre”, porque se traduce en alza de hipotecas y de precios en general. “No necesariamente la inflación hace aumentar los salarios a la misma velocidad, generalmente los precios suben por el ascensor y los salarios suben por la escalera. Obviamente si estás en UF estás protegido, pero no toda la economía está automáticamente protegida, entonces eso hace sufrir al público”, detalló.

Añadió que si el Presidente y los nuevos ministros “alinean bien las políticas ortodoxas y heterodoxas que tienen dentro de su arsenal, en 12 o 18 meses se puede lograr (una mejora). Entonces, realmente creo que un quinto retiro sería negativo para las tasas y también sería negativo para la gente por la misma razón”.

La semana pasada el CEO de BTG Pactual, Juan Guillermo Agüero, sostuvo que “un quinto retiro del 10% sería el fin del mercado de capitales como lo conocemos”. Para Masola, con un quinto retiro el mercado de capitales “se va a seguir reduciendo, hoy se redujo. En cuanto a acabarse, no. Como ustedes saben, este es mi séptimo país y hay mercado de capitales sin ahorro de pensiones, hay mercado de capitales con ahorro privado o público, de muchas formas, pero obviamente se va a reducir. Si es un mercado de capital de 100, y se van los fondos de pensiones, se va a quedar un marcado de capitales de 20 o 30″.

Ahí, el ejecutivo mencionó que “las herramientas para operar en ese mercado de capitales son limitadísimas. No sería lo mejor para todo lo que es proyectos de largo plazo, infraestructura, que en general se terminan financiando allí, no con préstamo de corto plazo, o de mediano plazo. Entonces, todo ese desarrollo que se ve en los últimos 30 años, en las construcciones, en energía eléctrica, en agua, costaría muchísimo más fondearlas y sería más engorroso”.

Sobre el sistema previsional, dijo que “definitivamente sabemos que va a haber cambios. Claro, sería obtuso no entender que el sistema va a cambiar. Lo han dicho todos los constituyentes. Entonces, esperamos cambios, pero esperamos que no desaparezca el sistema privado, y por lo tanto, esperamos que el mercado de capitales se achique un poco, pero también que no desaparezca. Con eso ya le daría un perfil más de largo plazo y le daría más impulso a los fondos de pensiones a volver al largo plazo”.

Recordó que “hoy las curvas también están invertidas (...) Toda esa inversión de curvas tiene mucho que ver con lo que está pasando también en la Asamblea, lo que está pasando con la incertidumbre, la reforma de pensiones, la reforma impositiva (...) Así que este año va a ser volátil porque se están tomando muchas decisiones y hay muchos cambios que tal vez en los últimos años no habíamos visto. Mi opinión es que el mercado de capitales no va a desaparecer, ¿es probable que se reduzca un poco? Sí. Pero nada más”.