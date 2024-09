Gerente general de SQM defiende alianza con Codelco: “Tenemos cientos de accionistas y Tianqi es el único que ha mostrado reparos”

hace 28 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

CEO de SQM es optimista sobre resolución de la justicia por recurso de Tianqi en contra de acuerdo con Codelco

Ricardo Ramos compareció por primera vez en el Congreso por el acuerdo. Dijo que SQM aportó la planta seis veces más grande del mundo y otros activos. "No es gratis", dijo sobre el pacto. También aludió a las 33.500 toneladas que le debe reservar a Codelco a partir de 2025. “Yo creo que no las voy a producir. Definitivamente, el primer año no. Nuestra esperanza es que más adelante podamos recuperar parte”, subrayó.