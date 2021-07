Gobierno adelanta pago del IFE universal de junio para quienes accedieron al segundo proceso de inscripción

Durante esta jornada, el gobierno anunció que a partir de este martes se comenzará a pagar el IFE universal de junio, para aquellas personas que accedieron durante el segundo proceso de inscripción que se llevó a cabo entre el 21 y 30 de junio, y que tengan su Registro Social de Hogares vigente.

“Para nosotros es muy importante poder adelantar los procesos, principalmente los relacionados a la entrega de beneficios como lo es el IFE Universal. Sabemos que las familias necesitan estos apoyos económicos de manera urgente, por eso en un trabajo mancomunado con otros servicios, logramos que este beneficio pueda adelantarse para comenzar a ser pagado este martes”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

Desde el ejecutivo resaltaron que el IFE universal beneficiará a más de 6,9 millones de hogares y que alcanzará a unos 14,6 millones de personas.

Los montos que se entregarán van desde los $177 mil para un hogar de una persona, mientras que asciende a los $500 mil para un hogar de cuatro integrantes. El requisito es estar en el RSH y que la renta promedio por persona sea inferior a los $800 mil.

“Es una muy buena noticia para las familias que se inscribieron en el segundo proceso de junio del IFE Universal. Son casi 80.000 hogares beneficiados que recibirán esta ayuda. La mayor parte de los pagos se hará vía transferencia electrónica y quienes no tengan inscrita una cuenta corriente o cuenta rut, el pago será presencial. La fecha se indicará en la sección “Mis Pagos” del sitio web www.ingresodemergencia.cl”, dijo la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Valladares.

Además a partir de este viernes 23 de julio, aquellas personas que por algún motivo no cobraron su IFE durante el 2020 y estos vencieron, ahora podrán hacerlo.

“Escuchando lo que nos planteó la gente, hemos decidido a través de una ley poder revivir los aportes del Ingreso Familiar de Emergencia del año pasado, es decir, los pagos que por diferentes razones no pudieron ser cobrados durante el año 2020 podrán cobrarse a partir de este viernes 23 de julio. Para nosotros esta es una tremenda noticia, porque 89.271 personas además de no perder el beneficio, también lo recibirán por cada mes que no lo cobró”, dijo Rubilar.

Los pagos que estaban considerados como vencidos, podrán ser cobrados de manera presencial en caja de Compensación Los Héroes, y a través de BancoEstado el pago será por depósito.