Gobierno anuncia que ante incumplimiento de Enel se inicia elaboración del informe técnico de caducidad

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), informó este viernes que, sobre la base de la información de Enel y la fiscalización realizada que da cuenta que no se ha dado cumplimiento al requerimiento respecto a la total recuperación de los clientes de la Región Metropolitana, que tuvieron cortes de electricidad a partir del 1 de agosto por el sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país, el procedimiento de caducidad de la concesión seguirá adelante.

La siguiente fase, dentro del procedimiento, es la preparación de un informe técnico, por parte de la SEC, que contemplará la revisión de estándares y obligaciones normativas considerando también aspectos relevantes de la auditoria que se ha encargado para revisar los procesos internos de la compañía, señaló el organismo.

El ministro de Energía, Diego Pardow, señaló que “los antecedentes que la SEC ha recogido hasta ahora nos permiten confirmar que el requerimiento fue incumplido y, por lo tanto, el procedimiento de caducidad de la concesión de la empresa Enel va a seguir a su siguiente etapa”.

Agregó que “como gobierno nos corresponde hacer respetar nuestra institucionalidad. Este proceso va a seguir adelante de forma responsable y seria. La siguiente fase es una fase técnica y que, tal como establece la ley, será dirigida por la SEC”.

En cuanto a los clientes sin suministro, la SEC detalló que a más de dos semanas del sistema frontal de viento y lluvia que afectó a la zona centro sur del país, el 1 de agosto, se confirmó que aún permanecen un poco más de 200 clientes sin energía en la Región Metropolitana, principalmente concentradas en comunas de la zona norte de la región.

Plazos

En cuanto al los pasos que siguen Pardow precisó que “este procedimiento de caducidad tiene distintas etapas, la primera era la del requerimiento, se formularon tres requerimientos, el tercero efectivamente, con los antecedentes que tenemos hasta el momento, se infringió y eso significa que nos movemos a la siguiente etapa, la siguiente etapa está caracterizada por la elaboración del informe técnico y posteriormente ese informe técnico se hace llegar al Presidente de la República para que sea él quién tome la decisión final”.

Agregó que el informe técnico incluye la posibilidad de que Enel haga sus descargos sobre la base de la información que se levante, y de ahí hay una auditoría, que es realizada por organismos independientes, que no solamente incluye aspectos incorporados en el requerimiento sino que todos los estándares normativos asociados al servicio público de distribución de electricidad.

Sobre los plazos en los que Enel podría perder su concesión Pardow dijo que “es un procedimiento que no tiene plazos, pero lo plazos que uno observa en los expedientes de caducidad llevados anteriormente en el caso de empresas sanitarias duraron entre 6 y 18 meses”.

Enel Disribución es parte de Enel Chile, que a su vez, es propiedad de la italiana Enel, que es controlada por el Estado del país Europeo. Respecto los contactos diplomáticos para intentar solucionar la situación Pardow dijo que “en el caso del gobierno italiano se hicieron gestiones diplomáticas a través del embajador (Ennio) Vivaldi y esas gestiones diplomáticas también están en curso”.

Otras empresas

Enel no es la única distribuidora eléctrica que tuvo clientes con cortes de energía producto del sistema frontal también fue el caso de CGE, Saesa, Frontel (perteneciente a Saesa) y Chilquinta.

La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza explicó las otras empresas no están en el proceso de caducidad de la concesión por lo tanto no hay un informe, “lo que la Ley asigna en el rol de la SEC es contrastar el cumplimiento normativo, cuando no hay cumplimiento normativo, se formulan cargos y se sanciona, estamos hablando de que las empresas en general deben cumplir la normativa, el no cumplimiento son motivo de sanciones”.

Añadió que “lo que nos corresponde a nosotros ahora, es elaborar este informe técnico (de Enel), que debe contener el análisis del desempeño de esta compañía para verificar si es que ha cumplido con lo que exige la norma vigente para las empresas distribuidoras de electricidad que operan en el país”.

El martes de la semana pasada tras mantener una reunión en La Moneda por los prolongados cortes de energía el Presidente Gabriel Boric solicitó al ministro Pardow “evaluar no solamente todas las opciones sancionatorias, que hay algunas que ya están en curso, sino también revisar la concesión de la empresa Enel”.

En ese momento el ministro Pardow aseguró que, si bien, la instrucción había sido dada en esa jornada por el Presidente Boric, se venía evaluando desde hace algunos días.