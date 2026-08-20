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    Gobierno financiará reconstrucción de zonas afectadas por temporales con venta de activos fiscales

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que más adelante se dará a conocer el detalle de los activos a enajenar y el monto estimado de recaudación.

    Por 
    Patricia San Juan
    Gobierno financiará reconstrucción de zonas afectadas por temporales con venta de activos fiscales. Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, encabezó este jueves la primera reunión de la mesa técnico - política para la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama, tras los temporales que afectaron a dichas zonas a partir de julio.

    Previo al encuentro con gobernadores y delegados el ministro detalló que “lo que nos hemos propuesto en coordinación acá con los Ministerios de Economía, Obras Públicas y Vivienda es primeramente construir una mesa técnico-política que asegure la correcta ejecución de la reconstrucción y también dé seguridad respecto de los fondos que van a haber disponibles para ello”.

    Sobre este último punto indicó que el gobierno va a estar trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BIB), entidad que ha facilitado apoyo técnico, con previsión de fondos no reembolsables, es decir, donaciones, para la elaboración de un levantamiento durante las próximas 4 semanas de cuáles fueron los daños que hubo y cuánto costaría su reposición.

    Fondo especial

    Añadió que la Dirección de Presupuestos (Dipres) va a disponer de recursos en la Ley de Presupuesto para la creación de un fondo especial para apoyar la reconstrucción

    “Vamos a partir generando un fondo y el fondo va a empezar a ser aportado con recursos provenientes de venta de activos fiscales que vamos a allegar para esta reconstrucción. Este proceso de administración integral de activos es algo que hemos venido avisando de antes y es absolutamente coherente con las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo y del Fondo Monetario Internacional y va dirigido a reconstruir el Fondo de Estabilidad Económica y Social (FESS)”, explicó.

    Pero, añadió, que dada la emergencia, se partirá destinando recursos a este primer fondo enfocado en la reconstrucción, y luego se seguirá con el proceso de mayor envergadura que busca reponer recursos al FESS.

    Dijo que además se incluirá en la Ley de Presupuestos una glosa que facilite la realización de obras de reconstrucción respecto de estos fondos. Asimismo indicó que en esta etapa de preinversión se utilizarán $100.000 provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

    Consultado respecto de si este plan contemplado inicialmente para la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama podría extenderse a otras zonas que se han visto también afectadas por los temporales, como Tocopilla, el ministro afirmó que “desde luego que lo que ha venido ocurriendo después sugiere que vamos a tener que extender esto”.

    Activos en venta

    Sobre los activos que el gobierno prevé poner a la venta y cuánto se espera recaudar indicó que “quiero recalcar que ese tema es un tema que venía de antes, es un tema de mayor envergadura, nuestro objetivo principal es recomponer el Fondo de Estabilidad Económica y Social, por lo tanto, en el grueso, el plan no es una venta de activos para ocuparlo en un gasto, sino que más bien es vender esos activos para ponerlos en los fondos de estabilidad económica y social, en caso de que haya el día de mañana crisis o algo así”.

    Explicó que dicho proceso, que estaba en etapa de diseño, ahora se tendrá que acelerar para ocupar ese mismo esfuerzo en el tema de la reconstrucción, pero respecto a los activos específicos que serán vendidos indicó que más adelante se irá entregando una lista más precisa.

    “Todavía no estamos en condición de entregar una lista detallada de los mismos, pero lo único que quiero decirles es que el Estado tiene múltiples activos que de hecho no ocupa, que no le rentan, que son prescindibles. Recordemos que el Ministerio de Hacienda, envió un oficio a todos los ministerios, hace ya algo así como 60 días atrás, donde se solicitó la lista de todos los activos prescindibles”, explicó

    Asimismo indicó que se ha estado trabajando con el Ministerio de Bienes Nacionales y se ha estado revisando el rol del Estado en sus empresas. Al respecto aseveró que el Estado tiene empresas muy relevantes, que, de hecho, se han capitalizado, pero que también hay participaciones pequeñas en empresas no estratégicas.

    Más sobre:TemporaresReconstrucciónJorge QuirozMinisterio de Hacienda

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