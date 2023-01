Gobierno lanza plan de ayuda fiscal por US$2.000 millones: incluye bonos, subsidio por todo el año y extensión del IFE laboral

Un día antes que se conozca el dato de inflación de diciembre y con ello el cierre de año 2022, en el que seguramente bordeará el 13%, el gobierno lanzó su plan que busca precisamente contrastar los efectos que los mayores precios están generando en la población de menores recursos. Y por ello, este plan anunciado por el Presidente Gabriel Boric en la Región de Los Ríos busca beneficiar al 60% de las personas de menores ingresos lo que equivale a 1,5 millones de hogares.

“Sé como Presidente estamos viviendo momentos difíciles, que el primer semestre va a ser desafiante y que el alza del costo de la vida es un desafío para todas las familias chilenas”, dijo el mandatario en el marco de la visita del mandatario a la Región de Los Ríos.

El paquete incluye siete medidas de distinta índole. La primera de ellas es que se duplicará el monto de $120 mil del bono marzo en 2023 de forma “extraordinaria”. Esto, según cálculos del gobierno beneficiará a más de 3 millones de personas, pertenecientes a 1,5 millones de hogares.

La segunda medida es la creación del “Bolsillo Familiar Electrónico”, que consistirá en una transferencia estatal de $13.500 por carga. Esta se entregará dentro de la CuentaRUT como un monto separado, con el objetivo de aliviar el alza que han tenido los alimentos. Estos recursos cubrirán hasta un 20% del valor de las compras en este rubro. Esto reemplazará al “Aporte Canasta Básica de Alimentos”, que tenía vigencia sólo hasta abril de 2023. Ahora el beneficio se convertirá en un monto fijo, que se extenderá por todo el año, y que permitirá seguir ayudando a las familias.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que en esta medida “se depositará un monto por carga, esto se traducirá en que cuando las personas hagan compras se les girará de su cuenta y del bolsillo electrónico un descuento del 20% del total de su compra. Ese descuento corresponde a lo que ha sido el costo de la canasta básica de alimento, similar a lo que se carga por IVA”.

También se incrementará de forma permanente, en un 20% el monto de la Asignación Familiar (AF) y del Subsidio Único Familiar (SUF), beneficiando a más de 3 millones de cargas, pertenecientes a 1,5 millones de hogares.

05 de Diciembre 2023 / Valdivia El preesidente de la República, Gabriel Boric, inaugura El complejo deportivo y de entretención Parque Catrico, con presencia de autoridades de la región y prensa nacional y regional.

Otra de las propuesta considera la rebaja de medicamentos para el año 2023. Acá se ampliarán los convenios directos con las cadenas de farmacias, lo que permitirá, entre otras cosas, aumentar de 2.700 a 6.900 los medicamentos con descuentos, los que disminuirán en un 32% promedio en su valor.

Otra medida es la extensión de la postulación al IFE Laboral y al Subsidio Protege durante todo el primer semestre de 2023 para que nuevas personas puedan acceder, con lo que se impulsará la creación de cerca de 600 mil empleos formales. Marcel sostuvo que esto se busca “a apuntalar el empleo formal” y que con ambas medidas “espramos llegar a $600 mil personas”. Otra que se incluyó fue la implementación de un programa de garantías especiales estatales de $50 mil millones para créditos en el sector de la construcción. Este fondo será similar al Fogape y estará enfocado exclusivamente en el sector de la construcción.

No tiene efecto inflacionario

Marcel detalló que el costo fiscal que conllevan estas nuevas medidas involucran US$2.000 millones, que serán financiados en su gran mayoría por recursos que están considerado en la ley de Presupuestos y “otras fuentes de ingresos que serán anunciadas la próxima semana”, según explicó el secretario de Estado.

Y pese a esta inyección de recursos, el gobierno descartó que tuviera efectos en la inflación. El primero fue Boric quien resaltó que este paquete de iniciativas no iría en contra de la tarea de reducir la inflación: “Tenemos que hacernos cargo (del alza del costo de la vida) con políticas públicas responsables para detener el alza inflacionaria, y estamos justamente en esa dirección, esperamos que a principios del próximo año logremos la inflación sea de un dígito y vaya en una baja permanente”. Lo que minutos después refrendó el titular de las finanzas públicas, quien descartó que estos mayores recursos que se inyectarán a la economía tengan efectos inflacionarios, principalmente porque se está respetando el marco presupuestario.

¿Desactiva o no los retiros?

Un debate que está instalado es si con este anuncio el gobierno logrará desactivar el avance que está teniendo los proyectos que buscan nuevamente realizar retiros de los fondos de pensiones, esta vez bajo el nombre de autopréstamos. Y pese a que la primera lectura pueda dar señales de que el plan fiscal busca frenar esa discusión, el ministro Marcel dijo categóricamente que no. En ese contexto, el secretario de Estado aseveró que este plan de ayuda se está trabajando desde hace meses y que no busca incidir en el debate de estos proyectos, sino que en ayudar a las familias. “Hemos estado trabajando en estas medidas entendiendo que necesitamos para la primera mitad de 2023 un apoyo para los sectores más vulnerables. Estas medidas se están haciendo para eso y no para incidir o para impedir o influir sobre la discusión de los autoprestamos”.

Boric hizo un llamado al Congreso para que se pueda lograr acuerdos y aprobar este plan de ayuda. “Más allá del clima crispado que se produce producto de las disputas políticas cotidianas, seamos capaces de poner adelante los problemas y urgencias de nuestro pueblo”, agregó el mandatario.

Este plan ahora debe ingresar al Congreso, puesto que todas las medidas deben ser proyectos de ley.