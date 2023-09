Gobierno postergaría ingreso de indicaciones de la reforma previsional para octubre

No hay decisiones inamovibles y todo puede cambiar día a día. Eso es lo que más repiten desde el gobierno a la hora de hablar sobre la reforma previsional y los pasos que piensan seguir para lograr un acuerdo que consiga sacar adelante el proyecto del Congreso.

Por eso mismo, si bien la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, aseguró a inicios de septiembre que ingresarían las indicaciones del proyecto a fines de este mes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, con el objetivo de despachar el proyecto de la Cámara de Diputados entre octubre y mediados de noviembre. Lo cierto es que al menos el plazo para ingresar los cambios a la reforma ya no es el mismo.

Esto, porque se esperaba que esta semana ingresaran las indicaciones al Congreso, pero según señalan fuentes de gobierno, más bien ocurriría durante octubre. Esa postergación, según argumentan, ocurre porque el Ejecutivo estaría haciendo sus últimos esfuerzos en negociar para llegar a un acuerdo con los distintos partidos políticos, principalmente entre los diputados del oficialismo y los del centro político. Y aunque no hay nada zanjado, no se descarta que sea la próxima semana.

Esos cambios que entrarán a la Comisión de Trabajo buscan agilizar la tramitación mediante un proyecto más acotado, disminuyendo considerablemente las 320 páginas que tiene hoy la iniciativa, pero que pese a ello incorporará precisamente los dos nudos más relevantes: la distribución de la cotización adicional del 6%, y la reorganización industrial. A eso se suma un tercer tema donde sí hay consenso: el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil.

En el marco de la inauguración de la extensión de la Línea 3 de Metro, el Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a todos los sectores políticos a llegar a un acuerdo en la ley de Presupuestos que se enviará al Congreso esta semana, y también en la reforma de pensiones.

“Ojalá este espíritu se transmita... partiendo por nosotros desde el gobierno, pero a todo el arco político para poder llegar a acuerdos en cuestiones importantes como, por ejemplo, el Presupuesto que vamos a presentar a fines de esta semana y también la reforma de pensiones”, dijo el Mandatario.

Y agregó que “no podemos seguir esperando la reforma de pensiones. Los chilenos no se merecen que por discusiones o desacuerdos entre su clase política, después de haber trabajado una vida, no tengan condiciones dignas para vivir. Eso no puede ser. Y estos actos de unidad, como la inauguración de una línea del Metro, yo les pido que los proyectemos también hacia otras áreas, que estas buenas noticias sean contagiosas, se sigan repitiendo”.

Sobre los cambios que se harán al proyecto, por ahora el gobierno tiene algunas decisiones preliminares tomadas, pero no descartan que puedan ir cambiando en el camino con el objetivo de sumar apoyos. Ahí barajan distintas alternativas, y finalmente todo dependerá de la estrategia que decidan adoptar.

En este contexto, la ministra Jara confirmó hace un par de semanas que “vamos a presentar las indicaciones con 4%-2% al Parlamento, lo que más nos interesa, es que si eventualmente hay otras propuestas, la ciudadanía tenga muy claro que cada punto que se le baja al seguro social las pensiones van a ser menos ahora y por tanto no son neutras las modificaciones que algunos parlamentarios proponen”.

Por ahora, el gobierno asumió que en la Cámara no logrará acuerdo con Chile Vamos, por lo que las conversaciones se han enfocado en el oficialismo y el centro político.

Hasta el momento, el Ejecutivo no tiene los apoyos suficientes para aprobar en particular un 4% a seguros social y 2% a cuenta individual, ya que al menos la DC ha dicho que estaría por un 3% y 3%. En cambio, desde el oficialismo prefieren mantener la mayor parte de la cotización extra en el seguro social.

El presidente de la DC y diputado integrante de la Comisión de Trabajo, Alberto Undurraga, afirma que “hemos conversado en varias instancias con el gobierno, ahora lo que corresponde es que el gobierno presente sus indicaciones y a partir de ello, vale decir con un proyecto concreto, volver a conversar para construir un acuerdo en el Congreso. Seguiremos insistiendo en 3% a solidaridad para mejorar las actuales pensiones y 3% a cuentas individuales para mejorar las futuras pensiones”.

Por su parte, tanto desde la UDI como de RN siguen insistiendo en que toda la cotización extra se destine a cuentas individuales, y que la mejora de las pensiones de los actuales jubilados se haga mediante la PGU. Ahí, la única propuesta que podría acercar posiciones es la creación de un seguro de longevidad donde se destine una parte de la cotización adicional, pero desde el gobierno ven que esa es una idea que tendría muchos riesgos de implementación, tal como han advertido algunos técnicos.