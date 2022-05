Grupo Luksic busca fortalecer su negocio portuario tras compra de remolcadores en Brasil

Sm Saam informó un acuerdo para la compra de diecisiete remolcadores portuarios y otros cuatros que están en construcción, que serían entregados durante los próximos doce meses.

La compra será a la sociedad brasileña Starnav Serviços Marítimos y a un valor de US$198 millones, donde los US$ 150 millones corresponden a los remolques ya listos y los otros US$ 48 millones son por los que todavía no están construidos.

“Esta transacción, una vez materializada, le permitirá modernizar su flota, potenciar su capacidad de crecimiento y fortalecer su posición en Brasil. Asimismo, permitirá a Sm Saam seguir consolidando su liderazgo en el mercado de remolcadores en América”, dijo el gerente general de Sm Saam, Macario Valdés, a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Desde la empresa del grupo Luksic también explican que la deuda será asumida por la fililla Saam Towage Brasil (ST Brasil cuenta con 51 remolcadores en operación), “deduciéndose de esta forma del precio a pagar a Starnav”.

Ante esto, la empresa estimó que, “la deuda financiera asociada a los diecisiete remolcadores en operación se estima al cierre en US$ 65 millones, con lo cual el desembolso asociado se estima en US$ 85 millones”.

Sin embargo, la empresa informó que la transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias de Brasil.

Sobre las características de la compra, Sm Saam destacó que, “los diecisiete remolcadores en operación son de última generación, tienen una edad promedio de 6,9 años, son todos azimutales y cuentan con un bollard pull promedio de 74 toneladas. Por su parte, los remolcadores en construcción también serán azimutales y tendrán 80 toneladas de bollard pull cada uno”.

Previo a la compra, la empresa ST Brasil contaba con 51 remolcadores en operación.