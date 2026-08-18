Heladas, enfermedades y plagas: Jaime Campos advierte una “próxima temporada compleja” para la agricultura

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, abordó esta mañana la caída del PIB de -0,2% en el segundo trimestre, y cuánto de esto está determinado por la agricultura.

Además de la minería y la construcción, el informe Cuentas Nacionales del Baco Central mostró retrocesos en los sectores de pesca (-5,9%) y agropecuario-silvícola (-0,3%).

Al respecto, el secretario de Estado reconoció que esto “no es una buena noticia” y que viene a reafirmar “que el país ”desde hace ya bastante tiempo pasa por una situación económica muy pero muy compleja, que esto se venía generando desde hace ya varios años por medidas equivocadas que nos están conduciendo a esto”.

Sobre el futuro de la agricultura, el ministro Campos afirmó en Radio Infinita que no existen indicadores confiables que puedan asegurar el comportamiento agropecuario para los siguientes meses . Esto, ya que el sector se ve fuertemente determinado por factores estacionales y climáticos.

Eso sí, sobre este último punto aseguró que podríamos estar próximos a “enfrentar una próxima temporada compleja”.

Ministerio de Agricultura realiza catastro para evaluar daños por sistema frontal en la Región de Los Ríos

Efectos del sistema frontal

Según explicó la autoridad, los efectos del último sistema frontal que atravesó el país podrían desatar una cadena de efectos perjudiciales para los cultivos.

Tras las intensas lluvias en la zona centro norte del país las plantaciones deberán resistir heladas, enfermedades y plagas, especialmente hongos, producto del exceso de humedad. Aunque lo más preocupante, para Campos, es que meteorólogos han advertido que esto no se trata de un episodio climático, sino de un estado prolongado en el tiempo.

Pese a los escenarios poco alentadores para el futuro, el ministro Campos afirmó que el catastro de daños hasta el momento muestra que “la agricultura chilena en general resistió razonablemente bien estas últimas inclemencias climáticas” .

Según lo declarado, la zona norte se habría visto afectada principalmente el cultivo de hortalizas, el sistema de riego intrapredial y los criaderos de ganadería.

Sistema frontal en el sur de Chile. JOSE ROBLES/ATON CHILE

¿Alza de las hortalizas?

Aunque la afección en los cultivos ha generado una baja en la oferta de hortalizas, y esto a su vez un alza en su precio, el jefe de cartera aseguró que esta alza podría ser pasajera.

“A veces el consumidor es más inteligente que el mercado. En materia de hortalizas las ofertas son variadas, el gusto del consumidor o las preferencias del consumidor varían. En vez de comer lechuga come acelga, si suben las papas come más arroz o más tallarines”, dijo.

Con estas modificaciones en el consumo, el ministro explica que podría conseguirse una corrección en el precio.