Juan Sutil tras dichos de Loncón sobre pedir que bajen armas: “Yo creo que no se requiere tener la autoridad de Mandela para poder hacer aquello”

Este martes se llevó a cabo la reunión del Comité Ejecutivo de la CPC, con el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, para abordar la situación y hechos de violencia en la región. Al término de la instancia el presidente de la CPC, Juan Sutil, comentó los dichos de la presidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncón. En entrevista con El Mercurio, señaló que “yo no tengo el estándar de Mandela, para pedir que bajen las armas”. En esa línea el líder gremial, dijo que si bien ella no puede jugar un rol más allá de la Convención, sostuvo que “no se requiere tener la autoridad de Mandela para hacer aquello”.

“Lo que ella ha llamado es que no ha tenido la autoridad como ella misma lo dijo para pedir que se depongan las armas. Yo creo que no se requiere tener la autoridad de Mandela para poder hacer aquello”, sostuvo Sutil. “Creo que ella no puede jugar un rol más allá de lo que le corresponde a la Convención Constitucional, que es construir los acuerdos y en ese aspecto si tiene que tener un rol muy importante, y todos los convencionales en hacer las buenas reglas, las buenas leyes y una buena constitución en el buen sentido de que permita avanzar en la paz social, integridad, inclusión y en la justicia que todo esto requiere”. agregó.

El líder empresarial señaló además que las autoridades deben condenar la violencia, y hacer un llamado a deponer las armas.

“La presidenta de la Convención Constitucional, la señora Elisa Loncón, ha dicho que ella no tiene la autoridad moral que puede tener Mandela, sin embargo creo que en la vida uno sí puede tener una aspiración a tener autoridad, que ella si la tiene, y todas las autoridades tenemos que converger en buscar la paz, en buscar el diálogo y el encuentro. En ese sentido sí creo que es muy importante que todos quienes estemos en esa posición, condenemos de alguna forma la violencia, y llamemos a deponer la violencia y las armas”, indicó.

Cuarto retiro de fondos

La próxima semana comienza la discusión de un cuarto retiro de fondos previsionales. En medio de este debate, el presidente del gremio empresarial señaló que no se justifica esta iniciativa ya que está vigente el IFE universal.

“Nunca hemos creído que el camino sea el retiro de las AFP. En este caso no nos parece adecuado, porque está funcionando el IFE donde está incorporado el 100% del RSH. Está funcionando muy bien. Hoy hay una suerte de mejores indicadores económicos, apertura económica. Además hay que pensar que las personas que más requieren este apoyo ya no tienen recursos dentro de las AFP”

Asimismo dijo que “un cuarto retiro favorece a aquellos que más tienen y que tampoco lo necesitan, o que necesitan algunos”

En cuanto a una posible extensión del IFE, el líder gremial se mostró favorable según el avance de la pandemia, y enfatizó que los recursos deben destinarse a fortalecer el empleo.

“El IFE todo lo que sea necesario. Si la pandemia requiere de confinamiento y tenemos un rebote claramente las familias que lo requieren deben tener ese apoyo. Sin embargo es muy impoortante pponer los revursos en ,ejorar el empleo, en aquellos subsidios que permitan que las personas recuperen su trabajo”