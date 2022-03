40 horas, reforma tributaria y salario mínimo: los temas que abordaron los empresarios con Marcel en Hacienda

En una reunión que se extendió por más de dos horas, la CPC y las seis ramas que componen el gremio empresarial se reunieron con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en una cita que estaba agendada desde hace algunos días. También participó el ministro de Economía, Nicolás Grau y la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza. 40 horas, gratificaciones, salario mínimo, reforma tributaria y pensiones son algunos de los temas que fueron abordados en Teatinos 120.

“Estimamos que ha sido una positiva primera reunión, donde tratamos todos los temas concernientes a los cambios que tiene la agenda de este nuevo gobierno, y que afectan a las empresas, a las personas. No nos olvidemos que las empresas las componemos las personas. El 85% de las personas trabajamos en las empresas. Todas aquellas materias que se nos vienen en materia laboral, tributaria, gobernabilidad, seguridad y otras son muy importantes de mirar en su conjunto. Eso permite generar gobernabilidad y generar construcción de país”, dijo Juan Sutil, presidente de la CPC.

El líder gremial precisó que le manifestaron sus inquietudes a los ministros presentes, e indicó que habrá trabajo pre legislativo antes de abordar algunas reformas que impulsará el Ejecutivo. El gobierno ha señalado que la reforma tributaria es prioritaria.

“Va a existir diálogo, va a existir trabajo pre legislativo. Por supuesto, que es muy importante que la sociedad civil, en este caso el mundo del trabajo y el mundo de la empresa esté presente, porque la mejor forma de llegar a acuerdo es también a través del trabajo pre legislativo. No hay que olvidarse, y eso es muy relevante, que el Congreso tiene mucho que hacer, la política tiene mucho que hacer, y ellos también tiene que ponerse de acuerdo. El Congreso tiene aproximadamente la mitad de su composición de un sector político y la otra mitad de otro, por lo tanto, es muy importante llegar a buenos entendimientos pre legislativos que permitan contribuir a que aquellas reformas que son correctas se puedan llevar a cabo”, sostuvo.

Y agregó que “siempre es importante que haya buenas reformas, siempre es importante que haya un buen diálogo, siempre es importante que la conversación sea profunda y técnica. Por supuesto que hay inquietudes y hay inquietudes de todo ámbito, tanto del sector de gobierno como hay inquietudes del sector productivo. Lo importante es que esas sean dialogadas, conversadas que permitan llegar a entendimientos que permitan llevar adelante parte de la gradualidad, la continuidad, y el Chile del futuro que queremos todos que sea desarrollado”.

También se refirió al proyecto de reducción de jornada laboral.

“En materia de 40 horas, hay muchos países que tienen 40 horas. Hay muchos que están sobre la 40 horas. En la medida que los países van avanzando en crecimiento y en sus conquistas de desarrollo y productividad, por supuesto las personas van trabajando menos. A eso se refiere cuando uno habla de la importancia de la gradualidad. Hay sectores de la economía que les complica. hay países que las tienen pero tienen mucha adaptabilidad y flexibilidad, y eso les permite a los empresarios adaptar el sistema”, indicó Sutil.

Sobre el aumento del salario mínimo, dijo que “nosotros en materia de salario mínimo, siempre hemos estado en apoyar eso. Es importante que las personas tengan mejores ingresos. Por supuesto, que hay algunas pequeñas empresas o sectores que les pueda afectar. Al final lo que hay que hacer es como llevar esto en una mirada más amplia, respecto también de la formalidad. Hay mucha gente que cotiza el mínimo, pero no gana el mínimo”.

Por otro lado, la reunión con las autoridades fue de carácter declarativo, y los líderes gremiales salieron satisfechos con este primer encuentro con Hacienda y Economía, ya que se habrían sentado las bases para comenzar a trabajar.

“Creo que fue una muy buena reunión. Nosotros se lo hicimos ver a las autoridades, y ellos también hicieron ver lo positivo de esta reunión, y lo importante que es ir a aquellas transformaciones con la gradualidad y estabilidad que corresponde. Sobre todo un tema muy importante que hicimos ver prácticamente todos juntos, que es una palabra al final que se llama confianza. La construcción de confianza permite avanzar”, puntualizó Sutil.

Algo con lo que coincidió el timonel de la SNA, Cristián Allendes, quien indicó que “como lo decía Juan Sutil nos retiramos con optimismo. Conversamos de todos los temas y lo importante es crear las confianzas. Lo que más necesitamos es crear las confianzas y que lo que se diga y lo que se vea haga que sintamos la tranquilidad para seguir emprendiendo y avanzando en desarrollo”.

Ricardo Mewes, presidente de la CNC, dijo que “es una primera reunión, creo que fue una buena reunión, porque planteamos las inquietudes del sector. En el caso del comercio, planteamos las situaciones de delincuencia, violencia e informalidad del sector. La injerencia que tiene su cartera y por lo tanto desde ese punto de vista nos ponemos a disposición del ministro, para hacer un trabajo conjunto”.

Las reuniones no se detienen. De hecho Juan Sutil indicó que habrá más reuniones con las autoridades de Hacienda, para ir afinando los temas. Además, para este jueves, el ministro Mario Marcel se reunirá con el presidente de la ABIF, José Manuel Mena y a fines de marzo será el turno con Richard von Appen de Sofofa.

Quinto retiro

Nuevamente se instaló en el debate público la posibilidad de un nuevo retiro de fondos. Diputados presentaron una nueva moción que buscar girar un 10% de los ahorros previsionales de los trabajadores. El anuncio no tuvo eco en el gobierno, que enfatizó que no está dentro de sus propuestas, y desde la CPC, lo ven como una mala política pública.

“Estamos totalmente de acuerdo que es una muy mala política. No nos olvidemos que quienes más podrían necesitarlo no tienen recursos ahorrados. Por lo tanto, finalmente no está llegando a aquellos. En esa materia el ministro Grau manifestó la importancia de focalizar aquellos apoyos en aquellos sectores de la economía que están más bien afectados: como turismo y recreación. No estoy de acuerdo con aquellos diputados o senadores que puedan promover una política pública populista como esta”, sostuvo Sutil.

También comentó sobre la ausencia de los gremios empresariales en el cambio de mando, y señaló que “en eso creemos que es una señal que se dio. No estuvo presente ningún pequeño, mediano o gran empresario. Creo que Chile lo hacemos todos juntos. En ese sentido, simplemente es marcar el punto. No nos sentimos denostados, creemos que hubiera sido mejor haber estado presentes... efectivamente hizo mención al inicio de la reunión sobre la importancia de que debiéramos haber estado en ese lugar, y que obedecía a problemas de aforo”.

Convención Constitucional

Mientras la Convención Constitucional continúa su trabajo, hay varios artículos de los informes presentados que han sido rechazados por el pleno. La comisión que tuvo peor desempeño fue la de Medio Ambiente, donde solo se aprobó un inciso de un artículo. En medio del debate constituyente, y a pocos meses de que se cumpla el plazo para presentar el borrador de la nueva Carta Magna, desde los gremios expresaron preocupación por lo que se ha estado aprobando.

“Hasta el momento lo que ha mostrado la convención en general lo vemos mal. Lo que ha estado aprobando son en general disposiciones que no son buenas para el país, ni para la empresa. Es lo que más nos preocupa. Con el gobierno creemos que podemos llegar a buenos entendimientos en muchas cosas. Pero la constituyente si nos preocupan. Lo que están aprobando creemos que muchas de ellas no son buenas para el país”, indicó Allendes.