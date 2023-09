El testimonio del contador que derribó a la corredora STF en la investigación de la CMF

Fue despedido en junio de 2022, pero se llevó consigo información. El ejecutivo Jorge Enrique Martínez Núñez estuvo cuatro años en STF Corredores de Bolsa y accedió a información de primera fuente: estuvo a cargo de la contabilidad y conoció un grupo de WhatsApp que compartió datos sensibles sobre irregularidades que no estaban en el radar de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Hasta que Jorge Martínez declaró.

STF fue comenzó como corredora de Bolsa abierta en 2020, en plena pandemia. Creada primero, en 2014, como una agencia de valores, la compañía es controlada por los hermanos Daniel y Ariel Sauer, quienes tenían el 67% de STF a través de Inversiones DAS, donde tienen como socio a Rodrigo Topelberg.

En marzo de este año, la corredora recibió un mazazo: el consejo de la CMF decidió suspenderla por 30 días por inconsistencias en sus estados financieros de 2022, reportados por la empresa auditora. Pocos días después, a comienzos de abril, la CMF abrió otra investigación: el director general de Supervisión Prudencial, Osvaldo Adasme, envió al fiscal Andrés Montes un reporte que sospechaba la existencia de transacciones ficticias. Es el primer documento del expediente del caso que construyó la CMF, al que accedió Pulso. Las sospechas apuntaban a 28 operaciones realizadas durante 27 días, entre febrero y marzo, por cuenta de STF y su gerente general, Luis Flores, de cuotas de un fondo de inversión estructurado por LarrainVial para agrupar y saldar las millonarias deudas que mantenía Antonio Jalaff Sanz, en un plazo de 10 años. La CMF intuía que esas operaciones de STF tenían por objetivo dotar a las cuotas de ese fondo de presencia bursátil –indicados que se cumple si un instrumento registra transacciones por 1.000 UF o más durante 45 días en los últimos 180 días- para mostrar con ello mejores índices de solvencia ante la autoridad.

Ese era el foco inicial de la indagación de la CMF y el contenido de los interrogatorios que realizó a Luis Flores y al presidente de la corredora, Ariel Sauer, el 26 de abril. “Soy accionista de la empresa desde el 2014 y soy presidente del directorio hace unos 7 años. No integro ningún comité dentro de la compañía. Si bien comparto piso con la corredora, las oficinas están separadas y me desempeño en un factoring: Factop”, declaró el ingeniero comercial de la UC, Ariel Sauer Alderstein (50 años). La relación entre STF y Factop estaría en el origen de la crisis de ambas empresas: la primera está intentando pagar sus deudas, para cerrar definitivamente sus puertas, y la segunda prepara una reorganización judicial. “No tenía idea de estas operaciones, es primera vez que las veo”, respondió a tres funcionarios de la CMF, entre ellos el fiscal Andrés Montes.

Luis Flores, gerente general desde 2020, cuando se hizo socio de la corredora, respondió que él fue quien decidió la cuestionada inversión de inicios de 2023, pero que, como no estaba en la operatoria, no sabía el día a día. “Yo no di ninguna orden de generar presencia bursátil”, se defendió. Una semana después, a las oficinas de Alameda 1449 llegó a declarar el exejecutivo de STF que llevó la investigación más atrás. A otras varias irregularidades.

Fachada de Factop

El nexo Factop

“Estoy cesante desde el 2 de junio de 2022″, comenzó diciendo a los interrogadores de la CMF el 3 de mayo Jorge Enrique Martínez Núñez. Ahí contó que entró a STF en marzo de 2018, pero antes estuvo en Intervalores, Fynsa e Inverchile. “Tengo harta experiencia en el mercado. Llevo casi 30 años en ello, siempre relacionado a las corredoras de Bolsa y alguna vez tomé temas operacionales y de auditoría”, dijo. En STF, “cumplía todas las funciones de contabilidad”, y calculaba el cumplimiento de los índices diarios de la corredora, los que se compartían con los gerentes y se reportaban a la CMF. “Todo se hacía vía un grupo de WhatsApp y los problemas comenzaron el 20 de enero” de 2022, dijo Martínez. “Yo identifiqué siete irregularidades”, precisó.

La mención al grupo de WhatsApp sería luego el corazón de los interrogatorios futuros de la CMF a todos los ejecutivos de STF. Martínez comentó a los investigadores sobre la relación entre la corredora y Factop, la empresa de factoring que también controlaban los Sauer. “Esas facturas son ideológicamente falsas, porque se facturan entre ellos”, reveló por primera vez. Y resumió así el epicentro del terremoto de los Sauer. “En 2022, Factop tenía como $30 mil millones de pasivos en un estado financiero que vi, producto de los problemas de liquidez, usaba la cuenta mercantil que tiene con la corredora de bolsa STF y con eso mataba los índices”, dijo.

El contador ahondó más tarde, durante las tres horas que testificó en las oficinas CMF. “Le empezaron a sacar plata a STF y comenzó con problemas de liquidez, principalmente entre Factop y Luis Flores también, porque él después se arreglaba con Factop”, dijo.

En ese momento, el exfuncionario de la corredora ahondó en el grupo de WhatsApp que integraban varios gerentes relevantes de STF. Y cómo comenzó la debacle ese viernes 20 de enero de 2022. “STF debía tener 40.000 UF de patrimonio líquido para operar en la Bolsa. Estaban bajo ese patrimonio mínimo y estábamos caídos en $400 millones, pero ellos no querían mostrar esa falencia a la CMF y cumplir con los índices, como se ve en los WhatsApp. La decisión final de enviar esa información falsa fue del gerente general”. Flores, según este relato, le decía a la subgerenta de gestión, Alessandra Reyes, quien había creado el grupo de WhatsApp denominado Indices STF. El 20 de enero de 2022. Más de un año antes que la CMF posara sus ojos en la corredora de los hermanos Sauer. Abogados ligados al caso escucharon que no era primera vez que el contador hablaba con la CMF. Antes de que estallara el escándalo, Martínez Núñez habría hecho llegar a la Comisión denuncias sobre las irregularidades.

23 de Julio del 2021/ SANTIAGO Luis Flores (lentes-corbata), Daniel Sauer (camisa sin abotonar) y Rodrigo (chaleco a cuadros), directorio de una nueva corredora de bolsa STF capital, posan para entrevista de pulso FOTO: LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO/ LA TERCERA

23 de Julio del 2021/ SANTIAGO Luis Flores (lentes-corbata), Daniel Sauer (camisa sin abotonar) y Rodrigo (chaleco a cuadros), directorio de una nueva corredora de bolsa STF capital, posan para entrevista de pulso FOTO: LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO/ LA TERCERA

Antes de las 14 horas

Alessandra Reyes (subgerente de gestión): Buen día, estamos a día 31 en la mesa (…) Y bajo Pat líquido en 436 mm

Luis Flores (gerente general): Viene cheque

Aldo Rojas (gerente de operaciones): Por el mismo monto?

Luis Flores: Daniel te lo va a mandar

Ese intercambio se produjo entre las 8.26 y las 10.21 del 1 de febrero de 2022 y reconstruye los intensos mensajes de esos días en que STF estaba bajo los índices y los gerentes buscaban las maneras de sortear a la CMF. Contra el tiempo, cada día.

Días antes, el 26 de enero, Alessandra Reyes comentaba en el grupo que STF estaba $164 millones abajo en su patrimonio líquido. A ello, Luis Flores, el gerente general, respondió lo siguiente: “Rodrigo va a colocar 165 mm a las 13.55 tú se los devuelves 14:05 porfis”.

La misma mecánica ocurrió varias veces y Alessandra Reyes debió explicar a la CMF por qué se hacía con esa diferencia de solo unos minutos. “Porque el banco, cuando se hace una operación antes de las 14 horas, queda reflejado para ese día, y si sale a las 14.05 entiendo que queda reflejado para el siguiente día la salida de dinero”, declaró el 17 de mayo.

Al día siguiente de esa declaración, a las oficinas de la CMF volvió Luis Flores, quien pidió voluntariamente prestar una segunda declaración. Sobre ese intercambio de WhatsApp, dijo que el aporte de dinero provenía de Rodrigo Topelberg, socio de STF, pero fue Daniel Sauer quien se lo informaba. “Lo que me decía Aldo Rojas (gerente de operaciones, antes Tesorero de STF) era que entraba como activo y salía, o quedaba al otro día, como saldo inicial. Servía para arreglar lo que pedía Alessandra”, dijo.

Aldo Rojas, quien fue tesorero de STF antes de ocupar la gerencia de operaciones, relata así el intenso intercambio de mensajes de febrero de 2022: “Estuvieron bien complicados un par de meses, no recuerdo cuándo. Tuvo que ser en esa fecha. Factop fue pagando deuda, fueron ganando con forward, generando flujos y con un producto llamado activos alternativos. Los clientes entregaban plata, Factop entregaba un pagaré y se abonaba a la cuenta de Factop”, dijo el 18 de mayo, día en que contó que en STF eran 40 personas, corredora a la que se integró en 2017.

Flores fue más audaz y culpó de la utilización de los cheques al excontador despedido en junio de 2022. “Estas eran prácticas que venían de ese contador. El contador proponía ciertos cambios. A mí me consta que el contador, Jorge Martínez, se lo propuso a Daniel Sauer”, dijo, cuando pidió ir por segunda vez a la CMF. Y aquello, dijo, fue antes de los grupos de WhatsApp.

Daniel Sauer Alderstein declaró por primera vez en la CMF el 25 de mayo. “Mi labor es lo comercial, poder vender y tener clientes y no veo la parte financiera”. El contador despedido decía que Daniel Sauer fue gerente general en algún momento, pero que no aprobó el curso requerido para asumir ese cargo en una corredora y que debió hacerlo su hermano Ariel. “Daniel Sauer sabía todo, lo mencionaban en el grupo de WhatsApp y decía cómo se arreglaban los índices caídos (…) Luis Flores tenía una relación cercana con Daniel Sauer, no así con Ariel”, afirmó Jorge Martínez.

En su declaración a la CMF, Daniel Sauer negó que tuviera relación con la determinación de índices y contó sobre la estrecha relación de STF y Factop, las dos empresas en las que coincidía como controlador. Ambas firmas tenían una cuenta corriente mercantil, suscrita en 2020, a la que pusieron límites dos años después. “Nos prestaban dinero y les pagamos un interés. Le puedo también ceder facturas de terceros. Cuando me pasaba en el 25% (del patrimonio de STF), me pedían que pagara y yo pagaba. El límite del 25% fue en 2022, pero no recuerdo el mes. Se fijó para que esté normado, ya que había otros accionistas de STF que no están en Factop”. Aludía así a Rodrigo Topelberg, quien luego se querelló por el caso STF contra sus socios, y a Sebastián Somerville, quien asumió la presidencia de la firma tras el cierre. Ninguno de los dos fue citado por la CMF a declarar ni fueron sancionados.

Varios ejecutivos también comentaron la relación de STF y Factop con Antonio Jalaff, empresario, ex director de Patio, que acumuló millonarias deudas.

“Jalaff hacía operaciones en la corredora y no las pagaba y eso repercutía en el patrimonio de STF”, declaró el excontador Martínez. “Jalaff es amigo de los Sauer”, agregó, en referencia a Antonio. Requerido por la CMF por un WhatsApp donde se identificaba a Jalaff, Daniel Sauer declaró: “Lo que leo es que salían pagos desde la deuda de Factop con STF y luego Factop se lo prestaba a Antonio Jalaff y, de ese modo, los pagos de Antonio Jalaff se abonaban a la deuda de Factop con STF”, interpretó.

Antes de la declaración de Antonio Sauer, el 24 de mayo, la corredora y 15 ejecutivos, directores y accionistas presentaron a la CMF una autodenuncia en la que admitieron movimientos contables, de flujo y documentales que tuvieron por objetivo proporcionar a la autoridad información que permitiera cumplir los índices de patrimonio, liquidez y solvencia. Los hechos, dice el acta de la aceptación de antecedentes de la CMF, ocurrieron sobre todo en enero y febrero de 2022, pero hubo episodios de igual naturaleza antes y después de esa época.

Los aludidos reconocen que giraron cheques desde Factop a favor de la corredora, que “luego eran devueltos o protestados por el banco librado”, así como transferencias que luego fueron reversadas. También admitieron que la inversión en el fondo de inversión de LarrainVial de inicios de 2023, que originó la investigación, se registró como si tuviesen presencia bursátil, cuando en realidad no era así, operaciones en las que, además, STF operó con cartera propia y su gerente general, Luis Flores, estaba en “la otra punta”.

La CMF levantó cargos el 31 de mayo y dos semanas después los hermanos Sauer, asesorados por el abogado Luis Hermosilla, se allanaron y aceptaron las acusaciones. Lo mismo hicieron Flores y STF.

El 8 de agosto, el mismo día en que Daniel_Sauer cumplió 45 años, la CMF dictó su resolución de sanción: la corredora fue multada con 13.500 UF, Luis Flores con 10.800 UF y los hermanos Sauer, con 9.000 UF cada uno. A todos se les rebajó 10% la multa como beneficio por su autodenuncia. Además, Flores y los Sauer quedaron inhabilitados por cinco años para ser ejecutivos o directores de sociedades anónimas y bancarias.

Daniel Sauer, ingeniero comercial de la UDP, prometió luego pagar las deudas de STF y Factop, atribuyó la caída de la corredora a su inexperiencia en un negocio regulado.

STF perdió su registro en la CMF y está en proceso de cierre, una tarea que se le encomendó al nuevo presidente, Sebastián Somerville.

Y el factoring Factop, apremiada por acreedores en tribunales, prepara una reorganización concursal.