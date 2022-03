La invasión rusa impacta en el mercado de las materias primas y el cobre se acerca a máximos históricos

La invasión rusa a Ucrania ha alterado a todos los mercados del mundo, especialmente el de materias primas. El gas, el trigo y el petróleo son las que más fuertemente han reaccionado al conflicto, pero también los metales.

En ese contexto, el cobre ha subido de manera importante en las últimas horas. De acuerdo a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el commodity se disparó 2,07% en el mercado spot de Londres, hasta los US$ 4,7491 la libra, su nivel más alto desde 19 de octubre 2021 cuando alcanzó los US$ 4,832 (segundo nivel más alto de la historia).

Se trata además del séptimo precio más alto desde que hay registros en Cochilco.

El precio del principal producto de exportación del país acumula un fuerte salto de 5,54% en las últimas cuatro sesiones y avanza 8,03% en el balance del año. El precio promedio de la libra supera los US$ 4,48, un nivel sin precedentes.

Coherente con el alza del precio también es la caída de los inventarios. En la Bolsa de Metales de Londres, las reservas cayeron en 700 toneladas métricas, hasta las 71.375 TM.

Los precios del cobre se han convertido en un bálsamo para las arcas fiscales que han sufrido en los últimos años con el mayor gasto que han implicado las demandas sociales y la crisis sanitaria.

Los excedentes de Codelco, de hecho, alcanzaron en 2021 los US$ 7.394 millones, su nivel más alto en una década. La cuprífera estatal dijo que el aporte directo de Codelco al Fisco fue de US$ 5.572 millones.

Metales

Los mercados de materias primas, desde los metales hasta el petróleo y el gas, se han visto afectados por la guerra en Ucrania a medida que las grandes corporaciones se retiran de Rusia, los prestamistas se retiran de los acuerdos de financiamiento y la amenaza de nuevas sanciones disuade a los compradores.

En ese contexto, el indicador de precios de las materias primas de Bloomberg alcanzó un máximo histórico el miércoles.

Según reporta Reuters, el níquel a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) tocó un máximo no visto desde abril de 2011, a US$ 27.815 la tonelada. A las 1200 GMT, subía un 6%, a US$ 27.405. Paralelamente, el aluminio a tres meses en la LME trepaba un 3,8%, a un récord de US$ 3.710.

Aluminio

“El zinc ha tardado más en valorar el riesgo de suministro, y hasta cierto punto es cierto en todos los ámbitos”, dijo por teléfono desde Londres Eoin Dinsmore, jefe de demanda de metales básicos e investigación de mercados en CRU Group.

“Los metales todavía se están dando cuenta de los problemas que esto podría causar”, agregó el experto citado por Bloomberg.

Cabe señalar que Rusia produce cerca del 6% del aluminio mundial, el 7% del níquel global y representa alrededor del 3,5% del suministro de cobre.