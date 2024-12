La mirada mixta de los empresarios para la economía y sus negocios el 2025

La Sociedad de Fomento de Fabril (Sofofa) realizó este miércoles el Encuentro Anual de la Industria, donde se reunieron varios de los empresarios más importantes del país. Ya mirando el 2025, consultados por Pulso, distintos representantes del mundo privado dieron su visión para la economía nacional y para sus empresas, con miradas que van desde el optimismo a escenarios más negativos.

Entre las opiniones positivas se encuentra la del presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini, que prevé que 2025 sea mejor que 2024. Al consultársele si se recuperarán la economía y el consumo, dijo que “en todo orden de cosas yo creo que va a ser mejor que este año. Hay que ser optimista”.

Específicamente para las empresas del grupo Angelini, indicó que espera que el escenario sea “parecido al de este año o un poco mejor”.

Por su parte Richard von Appen, expresidente de la Sofofa y presidente de Ultramar, manifestó sobre cómo irá el próximo año que “ojalá que bien. Depende de si podemos reactivar la inversión, pero en general se ve un ánimo, especialmente en el sector minero, de impulsar. Yo creo que la noticia de BHP es muy prometedora y esperemos que otras mineras también se entusiasmen”.

En su área de negocios (portuaria) afirmó que “el comercio exterior se ha desarrollado más lento, porque obviamente ha afectado el bajo crecimiento. Pero en general lo que estamos viendo, especialmente en el sector agrícola, es que los volúmenes debieran seguir creciendo en los próximos años”.

Otro extimonel de la Sofofa, Herman von Mühlenbrock, gerente general de AZA, sostuvo que “espero que (2025 sea) mejor que este año, pero lamentablemente no mucho mejor, por lo menos en nuestro sector. En minería estamos vendiendo algunos productos bien. Pero nosotros somos mayoritariamente abastecedores de la industria de la construcción, entonces no vemos un año muy superior″.

Respecto al desempeño del país para el próximo año, el empresario Gonzalo Said, vicepresidente de Sofofa, aseguro que es “optimista, pero creo que no va a estar fácil. Estamos con un crecimiento de un 2% y necesitamos un crecimiento de un 4% para que esto se mueva. Eso no se ve. Hay reformas que hay que hacer para poder incentivar la inversión y todo el círculo virtuoso que eso trae”.

Said no quiso referirse a su área de negocios, pero consultado por si debe crecer el consumo durante el próximo año aseguró que sí, pero “eso está hoy día bien apretado, porque el bolsillo chileno está apretado”.

Un matiz similar tuvo Heriberto Urzúa, vicepresidente de Empresas Ariztía y director de Forus, quien indicó que aunque será un año complejo, hay que ser optimista. “Esperemos que el gobierno ponga de su parte. El sector empresarial va a poner siempre todo de su parte para poder crecer”, afirmó.

“Lo más importante es que si existe una estabilidad jurídica, un acuerdo de país de desarrollo, también señales, como lo son tal vez un cambio en la tasa tributaria para generar inversión, el crecimiento viene solo. Y esa es la manera de sacar a Chile del subdesarrollo”, sostuvo Urzúa.

Adicionalmente apuntó a la importancia de impulsar un acuerdo tributario para crecer y no para modificar impuestos, que sea de largo plazo y genere estabilidad para la inversión. Esto, por ejemplo, igualando las tasas de impuestos entre extranjeros y nacionales.

En tanto, el presidente de Lipigas y socio de la pesquera Blumar, Juan Manuel Santa Cruz, se mostró más pesimista para la situación económica del 2025. “No veo un cambio importante. Deprimida, porque las condiciones para invertir y para desarrollar nuevos proyectos están muy difíciles. El tema de la permisología, y lo digo por experiencia propia, es una cuestión kafkiana. No hay una normativa que sea articulada entre los distintos opinadores dentro del Estado. Entonces yo directamente no veo un cambio en la tendencia”. expresó.

Consultado por sus negocios, sostuvo que algunos se vienen razonables y otros complejos. “Todo lo que tiene que ver con la parte de salmones es una cuestión que es muy difícil. Por ejemplo, si tu quieres mover un centro de un lugar a otro, te encuentras con que las autoridades no te responden, y te tramitan por años cuestiones que debieran tener una fácil resolución. La segunda actividad económica del país está detenida por este asunto”, acusó.

Finalmente, el presidente de CAP, Juan Rassmuss, consultado por la situación industrial para el próximo año, dijo: “El fin del gobierno... Muchos temas pendientes. Yo no creo que se solucionen en el próximo año”. Respecto a la minería, aseguró que el gran tema que tienen son los permisos.