“La pasada corta por el Fondo A”: el negocio previsional que inquieta a las AFP y a la autoridad

“Buenas noches, te pedimos disculpas por la demora en contestar. Si estás acá es porque tuviste que ver la noticia de la querella de AFP Capital contra nosotros por estafa y cuanta cosa se les ocurrió (...) Tarde o temprano esa AFP va a tener que retractarse”.

Con este desafiante mensaje, César Beltrán Correa (44), el creador y dueño de Aridum Asesorías e Inversiones, respondió esta semana a sus potenciales clientes sobre la querella contra quienes resulten responsables presentada por la administradora el 3 de octubre, que lo involucra a él y a “cerca de 37 mil afiliados” por utilizar “sus cuentas de ahorro voluntario (Cuenta 2) como instrumentos de inversión a corto plazo generando un enorme perjuicio a los fondos de pensiones”.

Los dineros de la Cuenta 2, herramienta que toda persona afiliada a una AFP puede abrir en cualquiera de las siete administradoras del sistema, están invertidos en los mismos multifondos en que están las cotizaciones obligatorias para las pensiones. Pero a diferencia de estas últimas, que sólo pueden retirarse al momento de la jubilación, los montos depositados en la Cuenta 2 pueden sacarse en cualquier momento, con un máximo de 24 giros por año.

“La Cuenta 2 es un instrumento de ahorro voluntario, no es un instrumento de ahorro previsional. Es cierto que al final del día yo puedo juntar la plata cuando me jubile y sumarla a la cuenta de capitalización individual. Pero esa es una opción, no es una obligación”, sostiene el abogado Alejandro Ferreiro, exsuperintendente de Pensiones.

Según su publicidad, el servicio “personalizado” de Aridum consiste en un modelo de “estimación” en el que, valiéndose del desfase de uno o dos días que demoran en reflejarse los resultados del mercado en el valor de los fondos, busca “viajar en el tiempo” y predecir el mejor momento para depositar grandes sumas de dinero y así “aprovechar las subidas puntuales del Fondo A” (el más riesgoso) de la Cuenta 2.

Luego del día en el que se obtuvo la ganancia, ha explicado Beltrán en internet, se deben esperar otros dos días reglamentarios para pedir el retiro inmediato de los recursos y así capitalizar la “pasada corta”, como fue bautizada por su creador.

Pero sumado a esto, en la querella la administradora apuntó a una “nueva modalidad”: el cambio masivo y coordinado de dineros entre los multifondos de la Cuenta 2. Hasta ahora, esta práctica sólo había sido conocida en las cuentas de cotización obligatoria gracias a las recomendaciones de Felices y Forrados, plataforma del frustrado candidato presidencial Gino Lorenzini, la que llegó a tener 200 mil usuarios y que cerró sus operaciones el 2021, tras endurecimientos en la regulación.

Gino Lorenzini, en promoción de Felices y Forrados.

“Estos movimientos de dinero provocan una pérdida para los afiliados que se encuentran en los fondos, ya que el flujo de dinero es de tal magnitud, que durante esos días se producen reacciones a los precios de los instrumentos transados en el mercado chileno”, expresó Capital en la acción judicial.

Esta es la historia de un ingeniero civil que, tímidamente y bajo el pseudónimo de “Bartty”, desde 2016 pulió su método de inversiones en el mundo de los foros de internet, el que luego fue bautizado “la gran Bartty”. Una empresa que pese llevar un año registrada ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), preocupa a la industria las AFP y cuyo creador asegura que, al usar su método pasó de tener $10 millones a inicios de 2016 a amasar más de $1.600 millones a fines de 2022.

La “Gran Bartty”

“Que buena que te funcione, ojalá no se masifique tu idea o lo van a ‘arreglar’ lueguito”, escribió el 1 de febrero de 2016 el usuario “Valrak” en el foro de internet llamado “Análisis Técnico Fondos de Pensiones” del sitio Chilebolsa.com. De inmediato, César Beltrán, el hombre detrás del pseudónimo “Bartty”, le contestó: “es un riesgo… podría estar calladito haciéndola, pero si alguno de nosotros puede aplicarla valió la pena compartirla”.

Lo que Beltrán, un ingeniero civil titulado el 2004 en la Universidad de Chile, había compartido días atrás, era lo que él mismo bautizó como “la pasada corta por el Fondo A”: un mecanismo en el que usando estimaciones propias sobre una posible alza en el fondo, elegía el momento exacto para cambiar su propio dinero en la Cuenta 2 desde el fondo E al fondo A, para luego de dos días, regresarla al fondo E y capitalizar la rentabilidad obtenida.

Días más tarde, el 5 de febrero, “Bartty” entregó más detalles de su fórmula. El ingeniero narró que el viernes 29 de enero del 2016 mantenía una Cuenta 2 en AFP Hábitat con sólo $2 mil en el fondo E. Bajo su “predicción”, el mismo día se cambió al fondo A y de inmediato depositó $18.500.000 en el mismo fondo. “A esta parte le llamo ‘lo imposible’, te enseña a viajar en el tiempo y adelantarte un día para aprovechar las ganancias de ese día si es un día bueno”, relató en el foro.

El ingeniero civil César Beltrán fundó Aridum Asesorías e Inversiones en 2021.

Por ello, y considerando que Habitat informa al público el valor cuota de los fondos con un día hábil de desfase, “el lunes 1 de febrero gana 1,35%, que es lo que sucedió en el mercado el día viernes” y “el martes 2 de febrero gana 0,8%, que es lo que sucedió en el mercado el día lunes”, detalló Beltrán.

“Y ese mismo día, en algún momento de la mañana, pasa al fondo E con sus merecidos 2,15% por vivaracho… 400 luquitas no es malo pal’ pobre”, escribió. Luego de pedir el retiro del dinero, Beltrán afirmó que en seis días hábiles recibió en su cuenta corriente $18.892.642.

Entre felicitaciones de los demás miembros del foro, Beltrán cerró su exposición con un comentario que hoy parece premonitorio. “Y en estos momentos el Pulento de allá arriba piensa: ‘tómate un roncito por mí y disfruta; el compartir este datito te hace mejor persona… escribirán historias en tu nombre… y los amigos del foro recomendarán la pyme’”, concluyó.

¿Asesoría personalizada?

Pero transformar unos posteos para los usuarios de un foro en 2016 en un negocio abierto al público en 2022, tomó tiempo y varios trámites para el ingeniero. En el intertanto, Beltrán asegura que consiguió su “libertad financiera” invirtiendo sus propios dineros en la Cuenta 2. Así, según hoy publicita en redes sociales, habría pasado de tener $10 millones en enero de 2016 a $1.686 millones al término del año pasado.

Así promociona Aridum sus servicios en videos en Instagram y YouTube.

De hecho, sostiene que tan sólo en 2020 obtuvo rentabilidades por $240 millones, mientras que para el 2021 su método de inversión le habría arrojado ganancias por $386 millones utilizando las AFP Cuprum, Provida, Hábitat y Capital. Con su caso como ejemplo, y cartas de apoyo de 60 de sus clientes, Beltrán solicitó en 2022 que Aridum fuera reconocida por la CMF como un “Asesor de Inversión”, condición necesaria para prestar asesorías financieras de manera pública a partir de ese año.

Pulso Domingo accedió al expediente con el que la empresa obtuvo finalmente el visto bueno de la CMF el 5 de octubre de 2022. Allí consta que la sociedad fue creada en agosto de 2021 por Beltrán, sus dos hijos mayores de edad y su hermana Linda, con un capital inicial de $20 millones. Además de sus estudios como ingeniero civil, Beltrán informa un curso online para Asesores y Ejecutivos de Mercado de Valores en la Universidad Técnica Federico Santa María el mismo 2022.

En la solicitud formal para ser habilitado como asesor se relata que el método usado por Aridum tiene algunas diferencias con sus recomendaciones iniciales de 2016. Esta vez, Beltrán se esfuerza en remarcar que se trata de un servicio “personalizado”. “Se asesora personalmente para hacer una inversión directa y el momento en el cual hacer el retiro de la inversión”, expresa.

Además, su creador recalca que “en el servicio que prestamos como empresa no se hacen recomendaciones relacionadas con las Cuentas de Capitalización Individual Obligatorias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), recomendaciones sobre en qué fondo estar o si se debe realizar cambios o transferencias entre tipos de fondos de pensiones. La ‘Asesoría de Inversión-Cuenta 2′ no contempla este tipo de servicio”.

Todas estas advertencias y precauciones parecen tener un objetivo claro. Tras la irrupción de Felices y Forrados y el impacto de sus recomendaciones en el cambio masivo de fondos, el 2021 se aprobó la que fue llamada por Gino Lorenzini como “ley mordaza”, que buscó dar mayor transparencia y reforzar la responsabilidad de los agentes del mercado.

Entre las nuevas reglas se estableció que toda persona o empresa que asesore de manera “no personalizada”, es decir, masivamente, sobre “transferencias entre fondos de pensiones”, debe acreditarse como “Asesor Financiero Previsional” y someterse al control conjunto de la CMF y la Superintendencia de Pensiones. Además, debe dejar una boleta de garantía bancaria por los perjuicios que sus recomendaciones podrían provocar en los afiliados.

Dependencias de la Comisión para el Mercado Financiero.

Y según AFP Capital, lo que verdaderamente está haciendo Aridum es una “asesoría financiera previsional”. “En esta línea, ni la inscripción en el registro que indica la ley ni los requisitos de fondo establecidos para actuar como asesor previsional conforme a la misma, se han cumplido en el caso”, señalaron a Pulso Domingo desde la administradora.

Consultados por la acreditación otorgada a Aridum y si esta significa validar o no su modelo de asesoría utilizando la Cuenta 2, desde la CMF indicaron escuetamente que “respecto de sus consultas, podemos señalar que las labores de supervisión están sujetas a reserva conforme a lo dispuesto en la Ley CMF”.

Para Alejandro Charme, quien fue fiscal de la Superintendencia de Pensiones entre 2005 y 2014, en el servicio de Ardium “para realizar la inversión recomendada se requiere estar únicamente en el fondo A”, lo hace concluir que la asesoría “posee características propias de una asesoría financiera previsional que también requiere autorizaciones del regulador respectivo”.

A su juicio, la asesoría no es personalizada. “La recomendación es de carácter generalizado, no obstante el prestador la declara personalizada, circunstancia que no ocurre en la especie, siendo personalizado sólo el aviso o comunicación que lleva la recomendación. Una asesoría personalizada requiere del análisis previo de la situación particular del afiliado para señalarle la opción específica que debe tomar, la que difiere de la recomendación que se le puede dar a otro afiliado”, concluye.

Consultado por Pulso Domingo y tras conocerse la querella en su contra, César Beltrán señaló que está “fuera del país en unas vacaciones programadas con anterioridad”. De manera escueta, expresó que “quiero estar alejado de los medios (...) Mejor que hablen mis abogados cuando esa AFP tenga que retractarse”.

“Esa AFP se mandó un error garrafal y va a tener que corregirlo (...) en mi servicio, ni el APV recomendamos ni hacemos cambio de fondo de ningún tipo, ni tampoco es masivo”, concluyó.

¿Cuánto cobra Aridum?

“Actualmente, dado el aumento en la demanda del servicio y para filtrar a los clientes realmente interesados en él de los que sólo quieren información de nosotros por la contingencia mediática, se ha decidido cobrar una cuota de incorporación de $168.000 + IVA (en total $199.920)”.

Esa es parte de las nuevas condiciones que, tras la querella presentada por AFP Capital, Aridum fijó para quienes quieran contratar sus servicios. Los nuevos términos, establecen que el monto mínimo para invertir en el fondo A son $10 millones y que “actualmente, para clientes nuevos, estamos usando solamente Cuenta 2 de AFP Cuprum”, sin explicar el por qué.

En un correo enviado esta semana a potenciales clientes, César Beltrán aseguró que la tarifa de su servicio es del 12,5% + IVA de las ganancias obtenidas por cada “aviso de inversión”. Y que en caso de pérdidas, un porcentaje del resultado negativo es descontado de las futuras comisiones.

A los interesados, también les detalló que el dinero es administrado e invertido por los clientes y que “nosotros sólo te indicamos lo que tienes que hacer”. De esa manera, ofrece enviar vía WhatsApp un “aviso de inversión” entre las 18.00 y las 20.30 horas de un día hábil, paso que se debe ejecutar a más tardar a las 23.59 horas de ese mismo día. Lo mismo ocurre el día que se hace el retiro de los fondos.

Superintendencia de Pensiones (SP)

Los reales efectos que este tipo de sugerencias de inversión están teniendo en los fondos de pensiones aún no están claros. “En general, estos montos de depósitos y retiros debieran ser menores en el contexto de los miles de millones de pesos que entran por cotizaciones y que luego salen cuando las personas se jubilan. Me costaría creer que hoy día signifique las magnitudes y los efectos en el mercado financiero que vimos en el caso de Felices y Forrados”, evalúa el exsuperintendente Alejandro Ferreiro. “Pero también sabemos que Felices y Forrados partió pequeño y terminó siendo un motivo de preocupación de los reguladores financieros del país”, concluye.

Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, al 31 de agosto pasado existían 303 mil cuentas de ahorro voluntario con saldo mayor a cero, que en total acumulaban $770 mil millones. Del total de Cuentas 2, el 60% estaba en el fondo A, con el 33% de todo el saldo acumulado.

De todas maneras, la preocupación se extendió más allá de la querella de AFP Capital. El martes, la Superintendencia de Pensiones citó a los gerentes de operaciones de las siete administradoras autorizadas, “encuentro en el que se abordaron temáticas relativas a las operaciones de ahorro voluntario”, según expresaron desde la Superintendencia. Además, el regulador declaró que esta semana “emitió instrucciones a sus regulados relativas a reforzar el registro de operaciones de depósitos y retiros de las cuentas de ahorro de tipo voluntario”.

Fuentes que conocieron de la cita señalan que, además, a partir del 1 de noviembre la autoridad implementará cambios al lapso que transcurre entre el día de la solicitud de depósito o retiro de dineros y el valor cuota con el que son realmente calculados. De esta forma, se evitaría la posibilidad el “arbitraje de precios” utilizado por Aridum.