La riqueza en Chile, según BCG: un 7,9% del patrimonio está fuera del país, el porcentaje más bajo de la región

Un 4,3% habría crecido la riqueza a nivel global en 2023 llegando a los US$ 477 billones, explicado por el alza de 7% que experimentó la riqueza financiera en el periodo. Esa es una de las conclusiones que arrojó el 24 informe anual sobre riqueza global elaborado por Boston Consulting Group (BCG), publicado hace algunas semanas a nivel mundial.

El reporte no entrega datos particulares respecto de cada país, pero Federico Muxí, managing director & senior partner de BCG y líder de la práctica de Instituciones Financieras para Iberia y América Latina de BCG, detalla que en Chile la riqueza total se estimó en US$900 mil millones -que incluye todo tipo de activos-, y que está compuesta por la riqueza financiera, que rondaría US$560 mil millones, incluyendo activos de los fondos de pensiones, y la riqueza financiera invertible, recursos de libre disposición para invertir por parte de las personas, por otros US$270 mil millones.

“Chile tuvo un buen 2023, con un crecimiento de en torno al 5%. Proyectamos que esta expansión se acelere a futuro a un rango en torno al 6% anual en los próximos cinco años, que es un crecimiento saludable”, indica Muxí.

El reporte detalla que la riqueza financiera en Norteamérica y Europa Occidental se recuperó en 2023, siendo las regiones de más rápido crecimiento, representando más del 50% de toda la nueva riqueza financiera el año pasado.

En Latinoamérica, dice Muxí, la riqueza total llegó a US$17 billones, equivalente a un 3% de la riqueza global. En tanto, la riqueza financiera del continente llegaría a US$ 8 billones, lo que implica una expansión de 7%, “impulsada por un buen año en los mercados de capitales a nivel global”.

El mercado offshore

A pesar de que la riqueza del continente es una porción mínima respecto del resto del mundo, uno de los aspectos que se destacan de las estimaciones de BCG es la gran proporción de recursos que está fuera de los países de residencia de los inversores.

Muxí explica que “el fenómeno off shore (inversiones en el exterior) dentro del mundo del wealth management es muy importante y sigue creciendo como opción para las personas, tanto por una diversificación de la jurisdicción, acceso a instrumentos de inversión, y también por protección. En algún momento en el pasado, parte de esta riqueza financiera era no declarada, pero en países como Chile eso prácticamente no existe”.

En el detalle, indica Muxí, el año pasado la riqueza off shore en el mundo creció más de un 5%, totalizando US$13 billones. La riqueza off shore de origen latinoamericano creció 6,5% anual en los últimos cinco años, pasando de US$900 mil millones a los US$1,3 billones de 2023. “Latinoamérica representa el 3% de la riqueza global, pero es el 10% de la riqueza off shore global, porque es una región típicamente más complicada, pues en algunos países, por ejemplo Argentina, la propensión de las personas a tener riqueza fuera de su país es mucho más grande”, dice el ejecutivo.

Para Chile, sostiene, “nuestra estimación es que la riqueza off shore llega a US$45 mil millones, pero respecto de la la riqueza financiera total es de los más bajos de la región”.

Para Chile, los recursos fuera del país equivalen a un 7,9% de la riqueza financiera total, pero en países como Brasil llega a 9,9%, en Argentina a un 80%, mientras que en Colombia, Ecuador y Perú el dato es de 12%, 55%, y 19%, respectivamente.

“Cuando se ve el desarrollo de la industria de wealth managment en distintos países de la región, Chile tiene una industria muy desarrollada, y se produce un círculo virtuoso: si soy residente chileno, y tengo un país que históricamente me ha ofrecido buenos niveles de seguridad jurídica, tengo mayor propensión a tener mi riqueza on shore, eso lleva a desarrollar una industria de gestión de riqueza para servir a ese segmento, y esa industria implica una mejor oferta y propensión a tener la riqueza on shore gestionada por instituciones chilenas. Los dos países de la región que tienen una industria de wealth management on shore más sofisticada son claramente Brasil y Chile”, dice Muxí.

Tras el estallido social de 2019, se produjo una importante salida de capitales, algo que, sin embargo, aún deja a Chile con el menor índice de recursos off shore de la región. Para el ejecutivo de BCG, la riqueza financiera off shore de Chile ha crecido en los últimos dos años de 10% a 15%, “pero tampoco es algo tan material como en otros países de la región”.

Respecto de los destinos de inversión de los recursos off shore a nivel global, la lista es encabezada por Suiza, seguida por Singapur, Hong Kong y EEUU.

Al respecto, Muxí cuenta que “los latinoamericanos invierten algo en Suiza, en jurisdicciones como Panamá y el Caribe, pero el principal centro es EEUU: más o menos la mitad de la riqueza off shore de los latinoamericanos está en EEUU, y la riqueza origen latinoamericano representa un porcentaje importante de la riqueza off shore domiciliada en EEUU. No es sorpresa que varios jugadores chilenos hayan desarrollado presencia en EEUU para ofrecerle a sus clientes de invertir en los EEUU. Esa es una tendencia que se mantendrá y creo que que se va a exacerbar, y EEUU será un destino cada vez más preferido”.