El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, planteó una serie de puntos para abordar la discusión sobre la reforma de pensiones en su paso por el Senado. Una propuesta que se da luego de que el gobierno del Presidente Gabriel terminó esta jornada de exponer la iniciativa previsional ante la Comisión de Trabajo del Senado. Esto, tras el paso favorable de la iniciativa por la Cámara de Diputadas y Diputados, pero con bastantes puntos sin definición, como el destino de la cotización adicional del 6% a cargo del empleador.

Tras la exposición del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, Bravo fue el encargado de abrir el proceso de exposición de expertos, representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), gremios empresariales, sindicatos y académicos, entre otros. Según se expuso en la instancia, se han presentado cerca de 70 solicitudes para dar cuenta de la opinión sobre el proyecto.

Las recomendaciones y alertas de David Bravo para la reforma previsional en su nueva etapa en el Senado

Así, Bravo contextualizó su presentación en una serie de temas que, a su juicio, deberían guiar la discusión de la reforma previsional en su segundo trámite. Destacar la importancia de definir objetivos claros, utilizar datos precisos para evaluar el sistema actual, considerar el factor demográfico, evaluar la efectividad de las medidas propuestas y abordar aspectos institucionales fueron partes los temas que resaltó para tener en consideración en el debate.

“De alguna manera es necesario evitar mega reformas, y la gradualidad en general siempre parece ser un buen camino, prudente y recomendable. Los cambios pueden ser continuos, los cambios pueden ser incesantes en el tiempo, pero ir haciendo los cambios de a poco van ayudando, y entonces mientras no vayan ocurriendo cambios, creo que lo que tenemos que ir mirando, valorando y perfeccionando es lo que vamos teniendo”, comentó Bravo.

De esta forma, el economista pidió contextualizar la discusión entre las partes más allá de los eslóganes de “mejores pensiones”: “Si uno no tiene los objetivos bien definidos, no va a poder evaluar si los instrumentos son los adecuados respecto a cada objetivo, y creo que algo muy importante también está en que los objetivos se tienen que formular para las distintas generaciones”.

“Si uno quisiera llegar a tener un acuerdo en materia de pensión, sería muy necesario que se pudiera explicitar ese acuerdo en materia de los objetivos. Es lo primero que habría que acordar. Pudiera ser que todo esté claro, pero creo que sería importante explicitar cuál es ese acuerdo”, resaltó.

Además, Bravo resaltó la importancia de tener todos los datos que rondan la discusión, como son los montos de pensiones, las tasas de reemplazo actuales, proyectadas, una evaluación del impacto de los retiros, etcétera. Un aspecto que, a juicio del economista, el Ejecutivo entregó tarde. “Tuvimos los datos cuando se estaba haciendo la votación en la Cámara, en datos que creo yo que son muy centrales”, lamentó.

Ante este contexto, Bravo estimó que en el Senado se puede abordar la reforma de pensiones con “mejores fundamentos técnicos” y que eso no significa un retroceso en su tramitación.

“Una reforma técnicamente adecuada, políticamente responsable y económicamente responsable requiere evaluar su impacto a lo largo del tiempo”, dijo Bravo, quien explicó que se debe abordar los casos en que se enfrenten los jubilados actuales y futuros, con las diversas características heterogéneas que presentan estos grupos.

En tanto, en medio de la discusión sobre si debe existir y/o cuanto porcentaje de la cotización adicional se debe destinar a solidaridad, Bravo comentó que, “hoy hay mucha solidaridad en las pensiones y que uno de nuestros problemas centrales para la sustentabilidad del sistema de pensiones está no en la solidaridad, está en el ahorro individual. Es ahí donde tenemos que equilibrar la situación. Ahí viene la discusión sobre si hay un espacio para el seguro social”.

Temas pendientes: edad de jubilación y fin a los retiros

Bravo también identificó el cierre definitivo de los retiros de dinero desde los fondos de pensiones y el envejecimiento de la población como temas que no se pueden dejar de lado en el debate del futuro de la seguridad social.

“El factor demográfico es aún más importante, es aún más acelerado en el caso de Chile, que lo que dicen nuestras estimaciones (anteriores), que ya indicaba un envejecimiento acelerado. Si ese es el caso, no podemos esperar a que se termine el censo de población en el año 2024, que seguramente vamos a tener datos el año 2025, y datos en detalle en 2026 (...) Entonces creo que hay un elemento ahí que no se ha levantado, pero que me imagino que está también ahí en el foco de las autoridades”, apuntó.

En esa línea, Bravo lamentó que no se aborde el tema de la edad de jubilación en la actual reforma. “No se entiende tampoco porque no están. Hay harta convicción en que es algo fundamental. Seguimos hablando de la brecha de género, pero una de las causas de esa brecha de género, que se adicionan a las que ya existen, son las edades diferenciadas de pensión, que hacen que la pensión de la mujer sea un 40% menos solamente por el hecho de pensionarse cinco años antes. Entonces, queremos hacer una buena reforma. ¿Cómo vamos a dejar fuera el tema de la edad de pensión?”, explicó.

Los dardos de Bravo también apuntaron al contenido de que, en ciertas condiciones y en montos limitados, las personas puedan retirar dinero de sus fondos previsionales: “Qué es lo que hace el autopréstamo en un proyecto de reforma de pensión. ¿Con qué objetivo razonable de un sistema de pensiones está alineado ese autopréstamo? ¿Qué es eso?”.

En la instancia ante los senadores de la comisión, Bravo también enfatizó la necesidad de dejar legislado que no exista ninguna posibilidad de que en el futuro puedan existir giros desde los fondos previsionales.

El economista también planteó la necesidad de un paso gradual en temas como el futuro de la industria que rodea a la seguridad social y, sin entrar en mayores detalles, planteó que ese tema se avance de un camino gradual y partiendo de lo que ya existe.

Por otro lado, Bravo terminó su exposición ofreciendo el apoyo técnico desde el centro de investigación en la Universidad Católica para acompañar el proceso de discusión en la Comisión de Trabajo del Senado.