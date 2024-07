Latam Airlines entrega detalles de su regreso a la bolsa de EEUU

El principal grupo de aerolíneas de pasajeros y carga en Latinoamérica, Latam Airlines Group S.A., anunció este miércoles su vuelta a la Bolsa de Valores de Nueva York, a partir de este jueves 25 de julio de 2024. De esta manera, la compañía, de origen chileno, repondrá la cotización de su programa de ADR en Wall Street.

Ello fue posible, según comunicó la aerolínea, “después del establecimiento de precios de una oferta pública secundaria por parte de ciertos accionistas de la compañía para vender 19.000.000 de American Depositary Shares (ADR), cada uno representando 2.000 acciones comunes de Latam, a un precio al público de US$24 por ADR”.

La decisión de Latam Airlines ocurrió justo una semana después que anunciara su proceso para volver a abrir y listar su programa de ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York, tras inscribir sus acciones ante el regulador de valores de EE.UU. En la ocasión adelantó que preliminarmente las ganancias del segundo trimestre de la compañía habrían sumado US$144 millones, cifra similar al registro anotado en igual período de 2023.

Se espera que los ADR comiencen a cotizar en Wall Street este jueves bajo el símbolo “LTM”. Esta operación marca el regreso de Latam Airlines Group a la Bolsa de Nueva York, tras su salida en junio de 2020, después de entrar en un proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 de la ley de Quiebras de Estados Unidos.

La empresa precisó que “en cuanto a la oferta bajo suscripción, los accionistas vendedores han otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2.850.000 ADR adicionales al precio de la oferta pública inicial. Latam no recibirá ningún ingreso por la venta de ADR por parte de los accionistas vendedores”. Añadió que se espera que la oferta se cierre el viernes 26 de este mes, “sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre”.

Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. y J.P. Morgan Securities LLC están actuando como coordinadores globales y colocadores principales en la oferta. Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC y Larraín Vial S.A lo hacen como colocadores adicionales y Morgan Stanley & Co. LLC participa como co-gerente en la transacción, puntualizó un comunicado de Latam.