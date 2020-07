Latam busca expandir mandato de asesoría a LarrainVial y fichar a PwC

En junio Latam Airlines contrató a LarrainVial para que los ayude a buscar financiamiento con mayores garantías para los inversionistas del tipo DIP -siglas en inglés de deudor en posesión- en Chile, Perú y Colombia.

La compañía aérea le propuso al juez del tribunal de la bancarrota expandir el alcance de los servicios de asesoría financiera de LarrainVial, cosa de que sea la firma encargada de buscar financiamiento en toda la región latinoamericana, trabajo que será coordinado con PJT, la firma responsable de buscar financiamiento en el mundo para este caso.

Algunas de las tareas principales del banco de inversión será “identificar y evaluar, en la medida de lo posible, a los inversores que estén dispuestos a participar en la financiación DIP a través de un fondo de inversión colectiva”, asimismo, como “analizar e implementar el acceso de los accionistas a la financiación DIP de los deudores”, reza un escrito enviado por Latam.

Tarifa acordada

El pago acordado entre Latam y LarrainVial por sus servicios es de una tarifa fija de 0,25% de cualquier financiamiento que se obtenga para el tramo A del financiamiento DIP y 0,10% de cualquier financiamiento que logren del tramo C. La firma financiera recibirá el 50% de la tarifa fija cuando reciba un compromiso de inversión a firme y cuando la estructura de financiamiento propuesta sea aprobada por la corte de EEUU. El 50% restante se pactó recibirlo al momento del desembolso real del financiamiento. Con todo, se estableció que la tarifa fija no excederá el US$ 1 millón.

Pero también acordaron una tarifa discrecional, adicional a la fija. Los deudores, a su discreción, deberán pagarle a LarrainVial hasta US$ 1 millón, el que puede ser pagable cuando se complete el caso del Capítulo 11.

En tanto, en labores de auditoría, Latam y los deudores pidieron al juez aprobar la contratación de PwC.